Млада жена скочи от осмия етаж на блок в Пловдив

25-годишна жена се е хвърлила от осмия етаж на блок в "Кършияка", близо до гара "Филипово", съобщи Plovdiv24.bg. Няма данни за насилие, вероятно се касае за самоубийство.

Въпреки намесата на лекарите, по-късно жената е починала. Инцидентът е станал на улица "Найден Попстоянов" №3. Сигналът е подаден на телефон 112 тази сутрин около 9,00 часа.

По неофициална информация младата жена е била на гости на баба си. И в момента се извършва оглед на мястото на инцидента.