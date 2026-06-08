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Българският тенис: Григор Димитров отстъпва, младите звезди изгряват

Българският тенис: Григор Димитров отстъпва, младите звезди изгряват

8 Юни, 2026 18:23 389 1

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  • тенис

Григор Димитров с нов спад в ранглистата

Българският тенис: Григор Димитров отстъпва, младите звезди изгряват - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният ни представител на световната сцена, продължава да губи позиции в класацията на АТР. В последното обновяване на световната ранглиста, публикувано този понеделник, хасковлията се смъкна с още две места и вече заема 170-ата позиция, разполагащ с 345 точки.

Втората ракета на България, Димитър Кузманов, също не успя да избегне негативната тенденция – той се смъкна с цели 19 позиции и вече е 357-и в света със 142 точки.

За сметка на това, младият Пьотр Нестеров отбеляза лек напредък, изкачвайки се с осем места до №397 и 121 точки в актива си.

Истински фурор предизвика Александър Донски, който направи впечатляващ скок от 149 позиции нагоре! След като достигна първия си финал на турнир от сериите „Чаланджър“ в Сентурион, Южна Африка, Донски вече е 538-и в света със 77 точки. Макар да отстъпи на финала срещу Филип Хенинг, представянето му бе повече от достойно и му донесе заслужено признание.

Още по-голямо изкачване бележи Александър Василев – финалистът от US Open при юношите се изстреля с цели 205 места нагоре и вече е 651-ви с 54 точки. Само преди дни 19-годишният талант спечели първата си титла при мъжете, триумфирайки в Куршумлийска баня след драматична победа над руснака Денис Клок. Така Василев дебютира в топ 700 и записва най-доброто класиране в кариерата си досега.

Не по-малко впечатляващо е и представянето на Иван Иванов – шампионът при юношите на „Уимбълдън“ и US Open. Той се придвижи с 16 позиции напред и вече е №653 в света, също с 54 точки.

На върха на световната ранглиста продължава да царува Яник Синер с внушителните 13 500 точки. След него се нареждат Карлос Алкарас (9960 точки) и шампионът от „Ролан Гарос“ Александер Зверев (7305 точки). Феликс Оже-Алиасим направи сериозен пробив, като се изкачи до четвъртото място – най-високото в кариерата му. Алекс де Минор също бележи прогрес, заемайки шеста позиция. За сметка на това, Новак Джокович отстъпи три места и вече е седми в света. Сред най-интересните размествания е и дебютът на Флавио Коболи в Топ 10 – финалистът от Париж се изкачи с четири позиции и за първи път влиза сред десетте най-добри тенисисти на планетата.


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