Галатасарай насочва внимание към Душан Влахович

Галатасарай, който през миналото лято привлече звезди като Виктор Осимен и Лерой Сане, сега насочва вниманието си към още едно голямо име – Душан Влахович.

Според авторитетното издание "Гадзета дело спорт", Галатасарай е отправил изключително примамливо предложение към Влахович. Турският гранд е готов да му осигури годишно възнаграждение от 10 милиона евро, а при подписване на договора нападателят ще получи и допълнителен бонус от 5 милиона евро. Това е значително повече от сумата, която Ювентус бе склонен да предложи за подновяване на контракта му.

Влахович е настоявал за минимум 8 милиона евро на сезон, за да остане в Торино, но "бианконерите" не са били готови да удовлетворят финансовите му изисквания. Така сръбският национал се оказа на прага на ново предизвикателство, а Галатасарай изглежда решен да го привлече в редиците си с още по-атрактивни условия.

През последната кампания в Серия А, Душан Влахович отбеляза 10 гола в 23 срещи за Ювентус, доказвайки за пореден път класата си на терена.