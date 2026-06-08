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Галатасарай насочва внимание към Душан Влахович

Галатасарай насочва внимание към Душан Влахович

8 Юни, 2026 18:45 536 0

  • галатасарай-
  • виктор осимен-
  • лерой сане-
  • душан влахович-
  • ювентус

Турският шампион изкушава сръбския голмайстор с рекордна оферта

Галатасарай насочва внимание към Душан Влахович - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Галатасарай, който през миналото лято привлече звезди като Виктор Осимен и Лерой Сане, сега насочва вниманието си към още едно голямо име – Душан Влахович.

Според авторитетното издание "Гадзета дело спорт", Галатасарай е отправил изключително примамливо предложение към Влахович. Турският гранд е готов да му осигури годишно възнаграждение от 10 милиона евро, а при подписване на договора нападателят ще получи и допълнителен бонус от 5 милиона евро. Това е значително повече от сумата, която Ювентус бе склонен да предложи за подновяване на контракта му.

Влахович е настоявал за минимум 8 милиона евро на сезон, за да остане в Торино, но "бианконерите" не са били готови да удовлетворят финансовите му изисквания. Така сръбският национал се оказа на прага на ново предизвикателство, а Галатасарай изглежда решен да го привлече в редиците си с още по-атрактивни условия.

През последната кампания в Серия А, Душан Влахович отбеляза 10 гола в 23 срещи за Ювентус, доказвайки за пореден път класата си на терена.


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