Ромарио разкритикува остро националния отбор на Бразилия преди Мондиала

Бразилският национален отбор по футбол записа трета поредна победа в контролите преди Световното първенство, надделявайки над Египет с 2:1. Головете за "Селесао" реализираха Бруно Гимараеш и младата надежда Ендрик, а феновете започнаха да мечтаят за нов триумф на световната сцена. Въпреки това, един от най-емблематичните футболисти в историята на Бразилия – Ромарио, не спести критиките си към представянето на отбора.

В интервю, изпълнено с емоция и носталгия, героят от Мондиал 1994 не скри разочарованието си от състоянието на националния тим. "Ситуацията в страната напомня на тази от 1994 година – политическо напрежение, разделение и нарастващо насилие. Победа на Световното би донесла огромна радост на народа, но задачата изглежда по-трудна от всякога", заяви Ромарио.

Той подчерта, че макар много от играчите да блестят в клубните си отбори, когато облекат жълто-зелената фланелка, сякаш губят увереност и идентичност. "Те са идоли в Европа, но в националния отбор се размиват. Надявам се поне на 80% от потенциала им да видим на терена – само тогава имаме шанс", допълни легендата.

Ромарио не пропусна да отбележи, че в миналото Бразилия разполагаше с истински лидери като него и Роналдо, които носеха отговорността и вдъхновяваха съотборниците си. "Днес липсва фигура, която да обедини отбора и да поведе нацията. В нашето време играехме със сърце и страст, представяхме страната си достойно. Сега това усещане е изчезнало", категоричен бе бившият нападател.

Въпреки критиките, Ромарио не отписва напълно шансовете на Бразилия за успех на Световното първенство. Той изрази надежда, че футболистите ще намерят сили да се мобилизират и да зарадват милионите фенове по света. "Всичко е възможно, ако покажат истинското си лице", завърши той.