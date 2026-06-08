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Хулиан Алварес в полезрението на Реал Мадрид

Хулиан Алварес в полезрението на Реал Мадрид

8 Юни, 2026 19:11 514 0

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"Белия балет" хвърля око на голямата звезда на Атлетико:

Хулиан Алварес в полезрението на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като Флорентино Перес триумфира на президентските избори в Реал Мадрид, слуховете за грандиозен трансфер не закъсняха. Според авторитетни източници, сред които и журналистът Патрик Бергер от „Скай Германия“, „кралският клуб“ е насочил вниманието си към нападателя на градския съперник Атлетико – Хулиан Алварес.

Спекулациите се засилиха, след като Перес обяви, че във вторник ще бъде отправена оферта на стойност 150 милиона евро за топ играч. Всички погледи се насочиха към аржентинския голмайстор, който впечатлява с изявите си в Ла Лига. Според информацията, „дюшекчиите“ биха се разделили с Алварес при подобна сума, а Реал вече е направил първи стъпки към осъществяване на сделката.

Не само Реал Мадрид следи изкъсо ситуацията около Хулиан Алварес. Каталунският гранд Барселона също проявява сериозен интерес към аржентинския нападател, което обещава истинска трансферна война между двата испански колоса.


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