Горещ старт на новия сезон: Левски приема Дунав, ЦСКА влиза в битка със Славия

Сезон 2026/27 в българския футбол обещава истински емоции още от първия съдийски сигнал! Жребият за Първа лига, изтеглен с помощта на иновативния софтуер GotSport по време на стилна церемония в София, разпредели отборите за старта на шампионата и поднесе няколко любопитни двойки.
Шампионът Левски ще даде начало на похода си към нови върхове с домакинство на „Герена“ срещу завърналия се в елита Дунав Русе.
Носителят на Купата на България ЦСКА ще премери сили със Славия в класическо софийско дерби.
Първият кръг на Първа лига ще предложи още интригуващи срещи:
Ботев Пловдив срещу Локомотив София
Ботев Враца приема Черно море
Спартак Варна се изправя срещу ЦСКА 1948
Лудогорец домакинства на Локомотив Пловдив
Септември София среща Арда
Традиционно, водещите български клубове – Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец – няма да се срещнат помежду си в първите седем кръга. Причината е ангажиментите им в европейските клубни турнири, което позволява на феновете да се насладят на повече дербита по-късно през сезона.
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20:04 08.06.2026