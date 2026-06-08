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Горещ старт на новия сезон: Левски приема Дунав, ЦСКА влиза в битка със Славия

Горещ старт на новия сезон: Левски приема Дунав, ЦСКА влиза в битка със Славия

8 Юни, 2026 19:55 501 2

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Новата кампания в Първа лига започва с интригуващи сблъсъци

Горещ старт на новия сезон: Левски приема Дунав, ЦСКА влиза в битка със Славия - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сезон 2026/27 в българския футбол обещава истински емоции още от първия съдийски сигнал! Жребият за Първа лига, изтеглен с помощта на иновативния софтуер GotSport по време на стилна церемония в София, разпредели отборите за старта на шампионата и поднесе няколко любопитни двойки.

Шампионът Левски ще даде начало на похода си към нови върхове с домакинство на „Герена“ срещу завърналия се в елита Дунав Русе.

Носителят на Купата на България ЦСКА ще премери сили със Славия в класическо софийско дерби.

Първият кръг на Първа лига ще предложи още интригуващи срещи:

Ботев Пловдив срещу Локомотив София

Ботев Враца приема Черно море

Спартак Варна се изправя срещу ЦСКА 1948

Лудогорец домакинства на Локомотив Пловдив

Септември София среща Арда

Традиционно, водещите български клубове – Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец – няма да се срещнат помежду си в първите седем кръга. Причината е ангажиментите им в европейските клубни турнири, което позволява на феновете да се насладят на повече дербита по-късно през сезона.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Излишно е да гледате мачовете още от Миналата година се знае че тази година беше Уговорено Левски да стане Шампион а следващата ще е ЦСКА а Лудогорец да не си дават зор , след което Лудогорец почва да си играе Нормално и после поне 3 години подред пак шампиони ..Как си мислите че Левски тази година стана Шампион Случайно или когато идващия сезон ЦСКА Стане Шампион Случайно ..значи въобще не сте наред ! Всичко е Нагласено ! Тази година се радваха Левскарите догодина ЦСКА-рите..и после пак ги чака Няколко години Тишина .

    20:04 08.06.2026

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