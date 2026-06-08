Горещ старт на новия сезон: Левски приема Дунав, ЦСКА влиза в битка със Славия

Сезон 2026/27 в българския футбол обещава истински емоции още от първия съдийски сигнал! Жребият за Първа лига, изтеглен с помощта на иновативния софтуер GotSport по време на стилна церемония в София, разпредели отборите за старта на шампионата и поднесе няколко любопитни двойки.

Шампионът Левски ще даде начало на похода си към нови върхове с домакинство на „Герена“ срещу завърналия се в елита Дунав Русе.

Носителят на Купата на България ЦСКА ще премери сили със Славия в класическо софийско дерби.

Първият кръг на Първа лига ще предложи още интригуващи срещи:

Ботев Пловдив срещу Локомотив София

Ботев Враца приема Черно море

Спартак Варна се изправя срещу ЦСКА 1948

Лудогорец домакинства на Локомотив Пловдив

Септември София среща Арда

Традиционно, водещите български клубове – Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец – няма да се срещнат помежду си в първите седем кръга. Причината е ангажиментите им в европейските клубни турнири, което позволява на феновете да се насладят на повече дербита по-късно през сезона.