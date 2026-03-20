БФС обяви бюджета си за 2026 г.

На състоялия се днес отчетен конгрес, от БФС обявиха планирания бюджет за 2026 г.
БЮДЖЕТ НА БФС ЗА 2026 Г.:
ПРИХОДИ
ФИФА – 1 485 000 евро
УЕФА – 7 263 000 евро
ТВ права – 409 000 евро
Спонсорство и реклама – 1 777 000 евро
Продажба на билети – 298 000 евро
Инвестиционно финансиране – 1 127 000 евро
Приходи ТШФ – 322 000 евро
Административни – 2 626 000 евро
Всичко: 15 307 000 евро
РАЗХОДИ
Обезпечаване на национални отбори – 3 241 000 евро
Развитие на футбола – 1 221 000 евро
Обезпечаване на вътрешен календар – 1 846 000 евро
Обезпечаване на вътрешни първенства, аматьори – 845 000 евро
Управление на футбола – 461 000 евро
Административно-технически разходи – 2 419 000 евро
Разходи за персонал – 3 721 000 евро
Инвестиции в спортни обекти – 1 872 000 евро
Всичко: 15 626 000 евро
