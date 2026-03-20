Вземете 50% отстъпка за хостинг от

БФС обяви бюджета си за 2026 г.

БФС обяви бюджета си за 2026 г.

20 Март, 2026 17:27 420 2

Приходите от УЕФА с в размер на 7 263 000 евро

БФС обяви бюджета си за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На състоялия се днес отчетен конгрес, от БФС обявиха планирания бюджет за 2026 г.

БЮДЖЕТ НА БФС ЗА 2026 Г.:

ПРИХОДИ

ФИФА – 1 485 000 евро

УЕФА – 7 263 000 евро

ТВ права – 409 000 евро

Спонсорство и реклама – 1 777 000 евро

Продажба на билети – 298 000 евро

Инвестиционно финансиране – 1 127 000 евро

Приходи ТШФ – 322 000 евро

Административни – 2 626 000 евро

Всичко: 15 307 000 евро

РАЗХОДИ

Обезпечаване на национални отбори – 3 241 000 евро

Развитие на футбола – 1 221 000 евро

Обезпечаване на вътрешен календар – 1 846 000 евро

Обезпечаване на вътрешни първенства, аматьори – 845 000 евро

Управление на футбола – 461 000 евро

Административно-технически разходи – 2 419 000 евро

Разходи за персонал – 3 721 000 евро

Инвестиции в спортни обекти – 1 872 000 евро

Всичко: 15 626 000 евро


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Те разходите повече от приходите бре ??? Герберски мурафети Пфу...

    17:32 20.03.2026

  • 2 Дупничанин

    1 0 Отговор
    Тва ясно. За чекмеджетата на баце колко?

    17:39 20.03.2026

