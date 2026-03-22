Новини
Спорт »
Други спортове »
Дара Стоянова спечели бронзов медал в многобоя

22 Март, 2026 07:48 724 0

  • художествена гимнастика-
  • дара стоянова-
  • гърция

Дара Стоянова спечели бронзов медал в многобоя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дара Стоянова спечели бронзов медал в многобоя на международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup в гръцката столица Атина, предаде БТА.

Националката събра 103.450, след като показа класа и стабилност във всички свои изигравания. Грацията получи оценки 27.100 на обръч, 23.700 на топка, 26.150 на бухалки и 26.500 на лента, с което се качи на почетната стълбичка. Възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс се класира за два финала - на обръч с втори по сила резултат и трети на лента, завърши 10-а на бухалки и 21-а на топка.

Олександра Шалуева допусна неточности и се нареди 14-а многобоя с 99.150. Тя получи 26.100 на обръч и 24.950 на топка, а на бухалки и лента записа съответно 24.000 и 24.100. Грацията, водена от Силвия Стойнева, намери място във финала на топка с четвърти по сила резултат, като остана 11-а на обръч, 21-а на лента и 26-а на бухалки.

Алекса Рашева показа характер и изключителна борбеност. Състезателката, водена от олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, е 25-а в многобоя с 95.400. Най-силното ѝ изиграване беше на бухалки, където получи 27.450 точки и влиза на финал с втори по сила резултат. На лента записа 24.700, докато на обръч и топка получи съответно 22.650 и 20.600, което я нареди 14-а на лента, 40-а на обръч и 47-а на топка.

Златният медал в многобоя спечели представителката на Казахстан Акмарал Ерекешева със 109.700, а със среброто се окичи Андреа Вердес (Румъния) със 104.250. Съдия за България на това състезание в Цвета Кузмова.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове