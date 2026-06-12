Четирима български боксьори ще се бият на Световната купа в Китай

Четирима боксьори ще защитават честта на българската школа на Световната купа в Китай. Третият турнир от престижната верига ще е следващата седмица в 6-милионния град Гуейян.

Старши треньорът на националния ни отбор - Жоел Арате ще води трима от най-изявените ни състезатели. На ринга в китайския мегаполис ще видим световния вицешампион Рами Киуан (75 кг.), бронзовия медалист от първенството в Ливърпул и 5-кратен носител на Купа "Странджа“ Радослав Росенов (60 кг.) и двукратния европейски сребърен медалист за юноши и младежи Кирил Борисов (+90 кг.). При дамите България ще е представена от Златислава Чуканова (51 кг.). Двукратната носителка на Купа "Странджа“ ще е водена от треньора Роман Цветков.

Световната купа в Гуейян ще е от 15 до 21 юни. Това е последен етап на престижната верига, която завършва с финални двубои в отделните категории на 25 ноември – 2 декември в Ташкент (Узбекистан).