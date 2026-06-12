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Сензацията в Серия "А" Комо ще опита да вземе Дани Карвахал от Реал Мадрид

Сензацията в Серия "А" Комо ще опита да вземе Дани Карвахал от Реал Мадрид

12 Юни, 2026 22:42 541 0

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Сеск Фабрегас иска да добави опит и качество преди първото участие на отбора в Шампионската лига

Сензацията в Серия "А" Комо ще опита да вземе Дани Карвахал от Реал Мадрид - 1
Снимка: YouTube
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Италианският Комо иска да привлече Дани Карвахал от Реал Мадрид. Треньорът на "езерняците" Сеск Фабрегас се стреми да добави опит и качество преди първото участие на отбора в Шампионската лига.

Клубът също така следи младите играчи на "Кралския клуб" - 22-годишния Гонсало Гарсия и 21-годишния Сесар Паласиос, докато се подготвя за вероятното напускане на Нико Пас. Нападателят Гарсия и перспективният футболист от академията на испанския гранд Паласиос се очертават като ключови цели, тъй като италианският клуб се стреми да се подсили в множество области.

Комо следва амбициозна стратегия за селекция на футболисти, а според изданието "ElDesmarque", Фабрегас е склонен да доведе Карвахал в Италия, след като защитникът потвърди раздялата си с мадридчани.

Интерес към Дани Карвахал не липсва, но Комо може да му предложи възможност да остане в европейския футбол и да се състезава на най-високо ниво. Опитният защитник би бил идеално допълнение към отбора, който до момента няма опит в евротурнирите.


Италия
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