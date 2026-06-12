Сензацията в Серия "А" Комо ще опита да вземе Дани Карвахал от Реал Мадрид

Италианският Комо иска да привлече Дани Карвахал от Реал Мадрид. Треньорът на "езерняците" Сеск Фабрегас се стреми да добави опит и качество преди първото участие на отбора в Шампионската лига.

Клубът също така следи младите играчи на "Кралския клуб" - 22-годишния Гонсало Гарсия и 21-годишния Сесар Паласиос, докато се подготвя за вероятното напускане на Нико Пас. Нападателят Гарсия и перспективният футболист от академията на испанския гранд Паласиос се очертават като ключови цели, тъй като италианският клуб се стреми да се подсили в множество области.

Комо следва амбициозна стратегия за селекция на футболисти, а според изданието "ElDesmarque", Фабрегас е склонен да доведе Карвахал в Италия, след като защитникът потвърди раздялата си с мадридчани.

Интерес към Дани Карвахал не липсва, но Комо може да му предложи възможност да остане в европейския футбол и да се състезава на най-високо ниво. Опитният защитник би бил идеално допълнение към отбора, който до момента няма опит в евротурнирите.