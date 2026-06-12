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Григор Димитров спечели благотворителното шоу срещу Стефанос Циципас

Григор Димитров спечели благотворителното шоу срещу Стефанос Циципас

12 Юни, 2026 22:48, обновена 12 Юни, 2026 21:53 656 4

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34-годишният хасковлия и 27-годишният грък излязоха пред близо 11 000 души в столичната "Арена 8888"

Григор Димитров спечели благотворителното шоу срещу Стефанос Циципас - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, спечели благотворителния мач срещу ракета номер 1 на Гърция при мъжете - Стефанос Циципас. 34-годишният хасковлия и 27-годишният грък излязоха пред близо 11 000 души в столичната "Арена 8888" в приятелски двубой, който бе организиран от фондация "Григор Димитров". Всички приходи от мача ще бъдат вложени в проекти за развитието на български деца.

Българинът спечели първия сет, а Циципас взе втората част. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Димитров надделя с 10:7. В края на тайбрека Григор и Стефанос дадоха ракетите си на две от децата, които подават топките, като малчуганите направиха няколко разигравания под одобрителните викове и аплодисментите на публиката.

Шоуто премина изцяло под знака на закачките и доброто настроение, като публиката се забавляваше с отиграванията на двамата, които се опитаха да играят за публиакта във всеки един момент.

Забавен момент се случи по време на първия сет. Човек от публиката, който се намираше зад Димитров, даде наставления на висок глас на българина, който го послуша и това му се отплати, защото записа ас. Григор моментално се обърна към родния фен и го поздрави.

Григор и Стефанос имат 8 официални мача, катао българинът е спечелил едва 2 от тях.

“Винаги съм бил горд българин, благодаря ви, че споделяте тези моменти с мен. Благодаря за подкрепата към фондацията ми, това събитие значи много за мен", каза Гришо пред феновете. Съперникът му пък се пошегува, че българинът е най-красивият в тениса и затова го уважава много.

Президентът на България - Илияна Йотова, присъстваше на събитието и след края на мача връчи купи на двамата състезатели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледах

    0 2 Отговор
    Браво Гришо.

    Коментиран от #3

    22:02 12.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Гачкай Мришо!

    22:14 12.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гледах":

    Циркаджилък.

    22:30 12.06.2026

  • 4 Хаскуфския

    0 0 Отговор
    тарикат идва в България само като закъса за пари, оная му празни джобовете, требе му кеш !!!

    22:43 12.06.2026

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