Неймар може да пропусне груповата фаза на Световното

Бразилският нападател Неймар може да пропусне мачовете от груповата фаза на Световното първенство по футбол, според журналиста от Teledeporte Нико Диас Менендес.

34-годишният бразилец продължава възстановяването си от контузия на десния прасец, която получи в мач за Сантос в средата на май. По-рано беше съобщено, че той със сигурност е аут от първия двубой на Бразилия на турнира, който е срещу Мароко.

Бразилия ще играе в Група C на Световното първенство през 2026 г. Отборът на Карло Анчелоти ще се изправи срещу Мароко (14 юни), Хаити (20 юни) и Шотландия (25 юни).