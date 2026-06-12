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Неймар може да пропусне груповата фаза на Световното

Неймар може да пропусне груповата фаза на Световното

12 Юни, 2026 20:12 373 0

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34-годишният бразилец продължава възстановяването си от контузия на десния прасец

Неймар може да пропусне груповата фаза на Световното - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Бразилският нападател Неймар може да пропусне мачовете от груповата фаза на Световното първенство по футбол, според журналиста от Teledeporte Нико Диас Менендес.

34-годишният бразилец продължава възстановяването си от контузия на десния прасец, която получи в мач за Сантос в средата на май. По-рано беше съобщено, че той със сигурност е аут от първия двубой на Бразилия на турнира, който е срещу Мароко.

Бразилия ще играе в Група C на Световното първенство през 2026 г. Отборът на Карло Анчелоти ще се изправи срещу Мароко (14 юни), Хаити (20 юни) и Шотландия (25 юни).


Бразилия
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