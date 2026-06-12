Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1

Британският пилот на Макларън Ландо Норис даде най-бързо време във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1.

Той даде време 1:15.426, като в изключително оспорвана борба изпревари само с девет хилядни сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка по-рано през деня.

Трето време даде съотборникът на Норис в Макларън Оскар Пиастри (Австралия).

Четвърто време даде монегаскът Шарл Льоклер с Ферари, който остана на 0.373 секунди зад водача.

Пети в днешната тренировка завърши лидерът във временното класиране при пилотите Кими Антонели (Италия, Мерцедес), който се оплака ва отбора си по време на обиколките, че има проблем със спирачките.