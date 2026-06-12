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Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1

Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1

12 Юни, 2026 20:42 636 0

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  • тренировка

Пилотът на Макларън даде време 1:15.426, като в изключително оспорвана борба изпревари само с девет хилядни сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсел

Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1 - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Британският пилот на Макларън Ландо Норис даде най-бързо време във втората свободна тренировка преди Гран при на Каталуния във Формула 1.

Той даде време 1:15.426, като в изключително оспорвана борба изпревари само с девет хилядни сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка по-рано през деня.

Трето време даде съотборникът на Норис в Макларън Оскар Пиастри (Австралия).

Четвърто време даде монегаскът Шарл Льоклер с Ферари, който остана на 0.373 секунди зад водача.

Пети в днешната тренировка завърши лидерът във временното класиране при пилотите Кими Антонели (Италия, Мерцедес), който се оплака ва отбора си по време на обиколките, че има проблем със спирачките.


Испания
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