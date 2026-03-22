Нещо невиждано във футбола се случи на стадиона в Сандански

22 Март, 2026 13:43 1 552 2

  • вихрен сандански-
  • сандански-
  • футбол-
  • черноморец-
  • фенове

По трибуните на градския стадион в южния град се случи нещо неочаквано между феновете

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във вчерашния ден, в мач от второто ниво на българския футбол, Вихрен Сандански загуби домакинството си на Черноморец Бургас с 0:2. Загубата на сандачани бе неочаквана – предвид предимството си в класирането и това, че е силен домакин, пише "Тема спорт".

По трибуните на градския стадион в южния град обаче се случи нещо още по-неочаквано. А именно, че след края на мача фенове на Вихрен отидоха до оградата, която ги разделя с гостуващите привърженици от Бургас, и ги поздравиха за постигнатата победа на техните любимци.

Видеото бе споделено от страницата Трибуна Вихрен, като към кадрите бе написан и следният текст: “Свикнали сме след края на всеки мач футболистите да се поздравяват, независимо от резултата, а свикнали ли сме на такива гледки? Никога не е приятно да те бият вкъщи, особен след толкова време, но е част от играта. Приемаме го като мъже и продължаваме. Успех и на бургазлии”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    4 0 Отговор
    ЗАЩО Я НЯМА рубриката"СПОРТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА"?!

    14:06 22.03.2026

  • 2 Добър тон!

    10 0 Отговор
    Подкрепям.

    14:11 22.03.2026

