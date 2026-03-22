Нещо невиждано във футбола се случи на стадиона в Сандански

Във вчерашния ден, в мач от второто ниво на българския футбол, Вихрен Сандански загуби домакинството си на Черноморец Бургас с 0:2. Загубата на сандачани бе неочаквана – предвид предимството си в класирането и това, че е силен домакин, пише "Тема спорт".

По трибуните на градския стадион в южния град обаче се случи нещо още по-неочаквано. А именно, че след края на мача фенове на Вихрен отидоха до оградата, която ги разделя с гостуващите привърженици от Бургас, и ги поздравиха за постигнатата победа на техните любимци.

Видеото бе споделено от страницата Трибуна Вихрен, като към кадрите бе написан и следният текст: “Свикнали сме след края на всеки мач футболистите да се поздравяват, независимо от резултата, а свикнали ли сме на такива гледки? Никога не е приятно да те бият вкъщи, особен след толкова време, но е част от играта. Приемаме го като мъже и продължаваме. Успех и на бургазлии”.