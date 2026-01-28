Левски с убедителна победа над Вихрен преди битката за Суперкупата

Футболистите на Левски демонстрираха отлична форма и самочувствие в последната си контрола преди старта на новия сезон, като се наложиха с категоричното 3:1 над тима на Вихрен Сандански.

Левски пое инициативата още от самото начало. В 9-ата минута Евертон Бала хладнокръвно реализира дузпа, с което откри резултата и даде предимство на столичани.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес не намалиха темпото и само две минути след подновяването на играта Фабио Лима удвои аванса на своя отбор.

В 75-ата минута младият талант Асен Митков се разписа за 3:0, с което на практика реши изхода на двубоя.

Въпреки това, Вихрен не се предаде и чрез Даниел Манолев върна едно попадение, оформяйки крайния резултат.

С този успех Левски не само затвърди добрата си подготовка, но и повиши очакванията на феновете преди големия финал за Суперкупата. Дългоочакваният мач срещу Лудогорец ще се проведе на 3 февруари от 18:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.