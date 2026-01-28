Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски с убедителна победа над Вихрен преди битката за Суперкупата

Левски с убедителна победа над Вихрен преди битката за Суперкупата

28 Януари, 2026 17:08 666 2

  • левски -
  • контрола-
  • вихрен сандански-
  • евертон бала -
  • хулио веласкес-
  • фабио лима

"Сините" се наложиха с 3:1

Левски с убедителна победа над Вихрен преди битката за Суперкупата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на Левски демонстрираха отлична форма и самочувствие в последната си контрола преди старта на новия сезон, като се наложиха с категоричното 3:1 над тима на Вихрен Сандански.

Левски пое инициативата още от самото начало. В 9-ата минута Евертон Бала хладнокръвно реализира дузпа, с което откри резултата и даде предимство на столичани.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес не намалиха темпото и само две минути след подновяването на играта Фабио Лима удвои аванса на своя отбор.

В 75-ата минута младият талант Асен Митков се разписа за 3:0, с което на практика реши изхода на двубоя.

Въпреки това, Вихрен не се предаде и чрез Даниел Манолев върна едно попадение, оформяйки крайния резултат.

С този успех Левски не само затвърди добрата си подготовка, но и повиши очакванията на феновете преди големия финал за Суперкупата. Дългоочакваният мач срещу Лудогорец ще се проведе на 3 февруари от 18:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЧАК ПЪК УБЕДИТЕЛНО.

    1 0 Отговор
    Бяха слабички срещу отбор от не класа. Звезди големи всеки ден възхвалявани продавани за по 2-4 мишки във евро. Не могат три пет паса на кръст да вържат а се ДУЯТ. Идват истинските мачове и ако не играят тото или КУПУВАТ са на пързалката. А за лудите те си правят парички а нащи се чудят кой дълг да си платят.

    17:21 28.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ