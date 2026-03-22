Весела Лечева: Тази срамна страница от историята на БОК трябва да приключи

22 Март, 2026 19:54 1 084 24

Лечева спечели вота за управленски мандат срещу Стефка Костадинова на Общото събрание преди година, но така и не може да встъпи официално в длъжност

"От медиите научих, че г-жа Костадинова ще се кандидатира за народен представител, надявам се тази срамна страница от историята на БОК да приключи, измина почти година от общото събрание на БОК, МОК припозна мен.

Надявам се скоро да има успешна развръзка", коментира избраната за председател на БОК Весела Лечева преди церемонията Футболист на годината, която тече в София, предаде bTV.

Три са жалбите в съда, които все още спъват вписването на Лечева като легитимен председател - тези на Белчо Горанов, Пламен Кръстев и от федерацията по борба.

"В момента, в който ситуацията се разреши и юридическият екип на г-жа Костадинова предложи решение, което да отпуши ситуацията, МОК ще вземе решения относно финансирането. Поддържаме контакт с тях, имат цялата информация за случващото се в България", каза още председателят на БОК.

Лечева не вижда смисъл от ново Общо събрание: "Не виждам смисъл от ново Общо събрание при висящи дела и след като вече има определение от МОК преди точно осем месеца. На 17 май признаха резултатите от Общото събрание, признаха избора на новото ръководство. Вече четири съдебни състава определиха решенията на Общото събрание като законосъобразни, дори юридически казус няма. Който и да говори за Общо събрание в момента, това е абсолютен нонсенс".

Лечева спечели вота за управленски мандат срещу Стефка Костадинова на Общото събрание преди година, но така и не може да встъпи официално в длъжност вече 12 месеца, тъй като заради серия от жалби избраното тогава ново ръководство не беше вписано до разрешаването на казуса, по който все още няма окончателно съдебно становище, предаде БТА.

"Тази сага ще има своя успешен край. Измина цяла година от проведеното Общо събрание, една сага, която постави тъжен сценарий пред олимпийското движение в България. След депозираната оставка на г-жа Костадинова вече има няколко оттеглени жалби, така че се надявам и останалите да оттеглят жалбите си, защото това беше неприятна страница за българското олимпийско движение. Остават жалбите на президента на БФ борба Станка Златева, бившия лекоатлет Пламен Кръстев и бившият генерален секретар на БОК Белчо Горанов. В момента, в който ситуацията се разреши, МОК ще вземат своите решения относно финансирането", каза Весела Лечева пред репортерите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зрител

    10 0 Отговор
    Вчера едно българско момиче на 12 г. стана европейски шампион по джуджицу в Гърция.

    19:56 22.03.2026

  • 2 фен на сидеров

    18 4 Отговор
    стефка кога ще си смени името !? не е ли вече мюсулманка !? честит й рамазан байрам !

    19:56 22.03.2026

  • 3 Помакинята

    4 1 Отговор
    Така е ,аз я сътворих и станах за срам пред света

    19:59 22.03.2026

  • 4 Хасковски каунь

    6 5 Отговор
    Весела, Браво !

    20:01 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Подай си оставката. Радев няма да помогне. Шиши ще те гняви.

    20:08 22.03.2026

  • 7 Да,бе

    6 0 Отговор
    Като махнем спортистите и част от треньорите тая срамна страница в българският спорт е с много стара традиция...Нещо,като политиците и армията ни,едните побеждават,а другите продават.

    20:11 22.03.2026

  • 8 Хванали са се за гушите

    5 0 Отговор
    и всеки напира за кокала, но не пуска.

    20:18 22.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Залагам кило много добра ракия на Стефка.

    20:19 22.03.2026

  • 10 Смехоран

    2 0 Отговор
    Бе то и ала балата на гаджетот ти Соти Ушев с мунчо е така,ама....

    20:21 22.03.2026

  • 11 Това го гледат и децата ни

    2 1 Отговор
    и се учат.
    После защо ставали бели.
    По бай Тошово време поне се ритаха тихо по кокалчетата под масата, да не се чува много.
    Сега е просто брутално.
    Няма отърване от тая демокрация, брате…

    20:21 22.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Ех, веднъж да изтрезнея, как ще се напия…

    20:23 22.03.2026

  • 13 Така е

    4 3 Отговор
    Срамно е как Гриша Ганчев направи преврат в БОК срещу легендата Стефка Костадинова и набута своето протеже, послушната Весела Лечева.

    20:27 22.03.2026

  • 14 Бог да прости Батето

    4 0 Отговор
    Няма го ,че да ви пръсне алчния кокошарник.....

    20:29 22.03.2026

  • 15 Опа

    2 1 Отговор
    Съдът да се произнесе дали г-жа Лечева е избрана легитимно.

    20:30 22.03.2026

  • 16 Чакай малко

    3 2 Отговор
    От къде на къде червеното корумпе и метреса Весела Лечева ще сменя Стефка Костадинова. При Стефка Костадинова България имаше най-добри резултати и най-много медали в цялата история на българският спорт през последните 2 олимпиади.

    20:33 22.03.2026

  • 17 Хмм

    4 1 Отговор
    Някакви странни задкулисни игри стават в тоя БОК. Изведнъж от никъде някои реши да набута Лечева за президент.

    20:34 22.03.2026

  • 18 Хаха

    3 1 Отговор
    Иска й се да встъпи в длъжност и да започне да получава заплата и да раздава порции.

    20:37 22.03.2026

  • 19 n√Варна

    1 2 Отговор
    Може би Стефка е правИла нЕкви финансови далавери в БОК – затуй с поставени лица обжалва загубата си от Лечева, а като кандидат-депутат придобива и съответния имунитет.
    При тези обстоятелства батакът около БОК се сгъстява и че остане в дългосрочна перспектива!

    20:38 22.03.2026

  • 20 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Стефка подава оставка, а БОК търси кой от заместниците по процедура ще я замести, защтото Весела не е калесана от "адекватния" български съд. А това е практика за административни и за наказателни дела. 22

    20:39 22.03.2026

  • 21 тепих

    0 0 Отговор
    Белчо вместо Сивушка,отиде при Станка,добре,че е без танка!

    20:45 22.03.2026

  • 22 Българин

    1 1 Отговор
    БОК е създадена, като една от многото разузнавателни служби в НРБ. 30 години е оглавявана от генерал от ГРУ, лично отговорен за избиването на парашутната дружина. Така че, БОК винаги е служил на ДС и винаги ще служи. За това и Стефка Костадинова е много по-намясто в него!

    20:47 22.03.2026

  • 23 Напротив

    0 0 Отговор
    Сега започва г-жо Хазарт.

    20:50 22.03.2026

  • 24 ?????

    3 0 Отговор
    Абе честно казано фани едната па удари другата.
    Май Батето беше горе-долу добър председател на БОК.
    След Владимир Стойчев естествено.

    20:57 22.03.2026

