Весела Лечева: Тази срамна страница от историята на БОК трябва да приключи

"От медиите научих, че г-жа Костадинова ще се кандидатира за народен представител, надявам се тази срамна страница от историята на БОК да приключи, измина почти година от общото събрание на БОК, МОК припозна мен.

Надявам се скоро да има успешна развръзка", коментира избраната за председател на БОК Весела Лечева преди церемонията Футболист на годината, която тече в София, предаде bTV.

Три са жалбите в съда, които все още спъват вписването на Лечева като легитимен председател - тези на Белчо Горанов, Пламен Кръстев и от федерацията по борба.

"В момента, в който ситуацията се разреши и юридическият екип на г-жа Костадинова предложи решение, което да отпуши ситуацията, МОК ще вземе решения относно финансирането. Поддържаме контакт с тях, имат цялата информация за случващото се в България", каза още председателят на БОК.

Лечева не вижда смисъл от ново Общо събрание: "Не виждам смисъл от ново Общо събрание при висящи дела и след като вече има определение от МОК преди точно осем месеца. На 17 май признаха резултатите от Общото събрание, признаха избора на новото ръководство. Вече четири съдебни състава определиха решенията на Общото събрание като законосъобразни, дори юридически казус няма. Който и да говори за Общо събрание в момента, това е абсолютен нонсенс".

Лечева спечели вота за управленски мандат срещу Стефка Костадинова на Общото събрание преди година, но така и не може да встъпи официално в длъжност вече 12 месеца, тъй като заради серия от жалби избраното тогава ново ръководство не беше вписано до разрешаването на казуса, по който все още няма окончателно съдебно становище, предаде БТА.

"Тази сага ще има своя успешен край. Измина цяла година от проведеното Общо събрание, една сага, която постави тъжен сценарий пред олимпийското движение в България. След депозираната оставка на г-жа Костадинова вече има няколко оттеглени жалби, така че се надявам и останалите да оттеглят жалбите си, защото това беше неприятна страница за българското олимпийско движение. Остават жалбите на президента на БФ борба Станка Златева, бившия лекоатлет Пламен Кръстев и бившият генерален секретар на БОК Белчо Горанов. В момента, в който ситуацията се разреши, МОК ще вземат своите решения относно финансирането", каза Весела Лечева пред репортерите.