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България падна с едно място в световната ранглиста на ФИФА

България падна с едно място в световната ранглиста на ФИФА

11 Юни, 2026 17:00 396 2

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Тимът ни вече е 87-ми

България падна с едно място в световната ранглиста на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Българският национален отбор по футбол отстъпи с една позиция в актуалното издание на световната ранглиста на ФИФА и вече заема 87-о място с актив от 1271.68 точки.

Тимът е загубил 2.38 точки спрямо предходното подреждане.

Спадът идва след двете приятелски срещи, които "лъвовете“ изиграха през последните дни. В тях селекцията на България отстъпи с 0:1 пред Черна гора и завърши наравно 2:2 срещу Молдова.

На върха в световната класация се завърна световният шампион Аржентина с 1877.27 точки. Европейският първенец Испания се изкачи до второто място с 1874.71 точки, а досегашният лидер Франция слезе на трета позиция с 1870.70 точки.

Сред съперниците на България в предстоящото издание на Лигата на нациите най-предно място заема Исландия, която е 74-а в света с 1342.77 точки.

Люксембург се намира на 98-ата позиция с 1232.82 точки и остава сред първите 100 отбора в ранглистата. Естония е на 127-о място с актив от 1130.64 точки.


България
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  • 1 Кирил

    1 0 Отговор
    Перчема изсмука всичко, за да може малък бобчо сега да се шири в имение в Италия и да е подсигурен до живот от кражбите на тати бобчо.

    17:02 11.06.2026

  • 2 СССС

    1 0 Отговор
    Не харчете народни пари за псевдофутбол /казино/ !!! В България футбола трябва да е аматьорски,като Андора и Люксенбург !!!!

    17:30 11.06.2026

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