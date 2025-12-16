Пропадна заседанието на Управителния съвет на БОК начело със Стефка Костадинова

Насроченото за днес заседание на ръководения от Стефка Костадинова Управителен съвет на Българския олимпийски комитет не се състоя, информираха от пресслужбата на избраната за председател на БОК Весела Лечева.
Генералният секретар Данаил Димов бе днес в сградата на БОК, но така и не успя да се срещне със Стефка Костадинова или нейния генерален секретар Белчо Горанов, който по същото време бе на Годишните награди на Българската федерация по борба.
"Г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов плануваха да проведат днес от 12,30 ч. в сградата на БОК на ул. „Ангел Кънчев“ №4 заседание на стария Управителен съвет, който бе освободен от отговорност на 19 март 2025 година от Общото събрание Изпълнително бюро с две точки:
1. Информация за подготовката за участие на Българската олимпийска делегация в Милано Кортина 2026; 2. Определяне на дата, час, място и дневен ред за провеждане на Общо събрание на БОК за утвърждаване на Българската олимпийска делегация за участие в Олимпийските игри Милано Кортина 2026; 3. Разни;
В тази връзка избраният за генерален секретар Даниел Димов отиде на среща в БОК, за да информира стария УС отново за определенията на МОК, както и за текстовете в устава на БОК, които засягат сформирането на олимпийската делегация. Според Устава на БОК единственият компетентен орган, който може да вземе решение за участието на българската делегация в ЗОИ Милано Кортина 2026 е Изпълнителното бюро, избрано на Общото събрание на 19 март 2025 година.
Дали заради големия медиен интерес или поради други причини, УС не се проведе в уречения час, но в администрацията е депозирано писмото на Весела Лечева (с дата 15.12.2025 г), касаещо този важен за олимпийското ни движение въпрос", заявиха от пресслужбата на Весела Лечева.
Бившата националка по художествена гимнастика Камелия Игнатова, която в момента работи в Международния отдел на Българския олимпийски комитет, заяви, че той не е спирал работа, въпреки продължаващите съдебни битки между старото ръководство, представлявано от Стефка Костадинова, и новото начело с Весела Лечева.
"Болно ми е, когато виждам пресконференциите на Алберт Попов и на сноубордистите, в които те изпитват несигурност какво ще се случва с тях по време на Олимпийските игри - че щели да ходят без знаме и без химн и все едно никой не се интересува от тях. Това е абсолютно невярно. У спортистите, които са в последния етап на подготовката си, не трябва да се създава такова усещане на несигурност. Трите федерации - по ски, биатлон и кънки, много добре знаят какво прави Българският олимпийски комитет. Искам това да се знае - Българският олимпийски игри не е спирал да работи", каза тя.
"В темата за управлението на БОК няма да навлизам, защото това не е моя работа. Работата на екипа на БОК, без значение дали той се ръководи от г-жа Стефка Костадинова или г-жа Весела Лечева, продължава", добави тя.
Игнатова каза, че официалната информация, която се праща до БОК, е получавана и от Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов и че в последния месец двамата провеждат редовни срещи с администрацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама
Коментиран от #5
18:39 16.12.2025
2 си дзън
18:39 16.12.2025
3 Хипотетично
Какво толкова разследва съда, какви технически експертизи го забавят?
Какви свидетели не се явяват при призоваване?
Все удобни съдебни причини за оправдаване на кривосъдието.
18:41 16.12.2025
4 ДрайвингПлежър
Язък и за успехите като накрая дефекира така грубо!
18:44 16.12.2025
5 Никога не е късно сам да се орезилиш!.
До коментар #1 от "Ама":Дори да си Стефка Костадинова
Коментиран от #7
18:44 16.12.2025
6 ШЕФА
Коментиран от #12
18:45 16.12.2025
7 Мъни
До коментар #5 от "Никога не е късно сам да се орезилиш!.":Мъни, мъни мъни...
18:46 16.12.2025
8 Курд Околянов
18:47 16.12.2025
9 голям праз
18:47 16.12.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ВЪРТИ БЪРЗИ КРЕДИТИ , ХОТЕЛИ , ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ
И СКЛАДОВЕ,
ИМА И ОБЩИ ФИРМИ С ХОРАТА НА РУМЕН НИКОЛОВ ПАШАТА ОТ СИК
......
ЧЕРВЕНА БЕЗРАМНИЦА :)
18:48 16.12.2025
11 Варна
18:48 16.12.2025
12 престъпление и наказание
До коментар #6 от "ШЕФА":Толкова много е крадено през годините.Страх ги тресе от разкриване на истината.А тя ще излезе.Няма начин.Не разбираме и съда защо се бави.Какво търси?Изборния ден и гласуването е заснето и е ясно кой печели.Има огромни липси на средства.Това е.А Стефка няма ли огледало да се види на какво е заприличала от прием на алкохол и стимуланти.Кръга около нея точно затова я държаха и преизбираха-за да крадат.Та това са 20 години?!
Коментиран от #22
18:59 16.12.2025
13 Евродебил
19:02 16.12.2025
14 Баце
19:03 16.12.2025
15 Гадна
19:05 16.12.2025
16 Стефка Костадинова
Провалената Кукумявка
Докога ще върти номера
От които страда целия Български Спорт?
Срам и позор си СТЕФКЕ .
19:08 16.12.2025
17 Заради Тази Кукундрела
На Олимпиадата..
Гнусна Особа.
19:12 16.12.2025
18 Хмм
19:15 16.12.2025
19 туш
Едната днес пак е показала пехливанска мисъл,а другата се крие,като червения пипер,по времето на социализма
19:16 16.12.2025
20 хохо
19:20 16.12.2025
21 Ей, кво нещо!
19:21 16.12.2025
22 Врява и безумство
До коментар #12 от "престъпление и наказание":Съдът прикрива следите
19:23 16.12.2025
23 тренер
19:27 16.12.2025
24 Няма такава държава
19:28 16.12.2025
25 Винкело
19:28 16.12.2025
26 Само да попитам
19:35 16.12.2025
27 Родител
19:39 16.12.2025
28 Е,бравос
19:41 16.12.2025
29 И тя
19:52 16.12.2025
30 Само припомням
.
19:56 16.12.2025