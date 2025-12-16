Новини
Пропадна заседанието на Управителния съвет на БОК начело със Стефка Костадинова

16 Декември, 2025

  • български олимпийски комитет-
  • весела лечева-
  • стефка костадинова

Генералният секретар Данаил Димов не успя да се срещне с бившата лекоатлетка или нейния генерален секретар Белчо Горанов, който по същото време бе на Годишните награди на Българската федерация по борба

Пропадна заседанието на Управителния съвет на БОК начело със Стефка Костадинова - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Насроченото за днес заседание на ръководения от Стефка Костадинова Управителен съвет на Българския олимпийски комитет не се състоя, информираха от пресслужбата на избраната за председател на БОК Весела Лечева.

Генералният секретар Данаил Димов бе днес в сградата на БОК, но така и не успя да се срещне със Стефка Костадинова или нейния генерален секретар Белчо Горанов, който по същото време бе на Годишните награди на Българската федерация по борба.

"Г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов плануваха да проведат днес от 12,30 ч. в сградата на БОК на ул. „Ангел Кънчев“ №4 заседание на стария Управителен съвет, който бе освободен от отговорност на 19 март 2025 година от Общото събрание Изпълнително бюро с две точки:

1. Информация за подготовката за участие на Българската олимпийска делегация в Милано Кортина 2026; 2. Определяне на дата, час, място и дневен ред за провеждане на Общо събрание на БОК за утвърждаване на Българската олимпийска делегация за участие в Олимпийските игри Милано Кортина 2026; 3. Разни;

В тази връзка избраният за генерален секретар Даниел Димов отиде на среща в БОК, за да информира стария УС отново за определенията на МОК, както и за текстовете в устава на БОК, които засягат сформирането на олимпийската делегация. Според Устава на БОК единственият компетентен орган, който може да вземе решение за участието на българската делегация в ЗОИ Милано Кортина 2026 е Изпълнителното бюро, избрано на Общото събрание на 19 март 2025 година.

Дали заради големия медиен интерес или поради други причини, УС не се проведе в уречения час, но в администрацията е депозирано писмото на Весела Лечева (с дата 15.12.2025 г), касаещо този важен за олимпийското ни движение въпрос", заявиха от пресслужбата на Весела Лечева.

Бившата националка по художествена гимнастика Камелия Игнатова, която в момента работи в Международния отдел на Българския олимпийски комитет, заяви, че той не е спирал работа, въпреки продължаващите съдебни битки между старото ръководство, представлявано от Стефка Костадинова, и новото начело с Весела Лечева.

"Болно ми е, когато виждам пресконференциите на Алберт Попов и на сноубордистите, в които те изпитват несигурност какво ще се случва с тях по време на Олимпийските игри - че щели да ходят без знаме и без химн и все едно никой не се интересува от тях. Това е абсолютно невярно. У спортистите, които са в последния етап на подготовката си, не трябва да се създава такова усещане на несигурност. Трите федерации - по ски, биатлон и кънки, много добре знаят какво прави Българският олимпийски комитет. Искам това да се знае - Българският олимпийски игри не е спирал да работи", каза тя.

"В темата за управлението на БОК няма да навлизам, защото това не е моя работа. Работата на екипа на БОК, без значение дали той се ръководи от г-жа Стефка Костадинова или г-жа Весела Лечева, продължава", добави тя.

Игнатова каза, че официалната информация, която се праща до БОК, е получавана и от Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов и че в последния месец двамата провеждат редовни срещи с администрацията.


Оценка 2.8 от 14 гласа.
Оценка 2.8 от 14 гласа.
  • 1 Ама

    50 0 Отговор
    тя е направо страшна !

    Коментиран от #5

    18:39 16.12.2025

  • 2 си дзън

    44 1 Отговор
    Той мандадът на Весела ще изтече докато встъпи в длъжност.

    18:39 16.12.2025

  • 3 Хипотетично

    49 0 Отговор
    Така и не разбирам защо няма своевременно окончателно съдебно решение?
    Какво толкова разследва съда, какви технически експертизи го забавят?
    Какви свидетели не се явяват при призоваване?
    Все удобни съдебни причини за оправдаване на кривосъдието.

    18:41 16.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    50 1 Отговор
    Какво заседание бе?! Тази не просто е нелегитима - вече говорим за откровено престъпление!
    Язък и за успехите като накрая дефекира така грубо!

    18:44 16.12.2025

  • 5 Никога не е късно сам да се орезилиш!.

    51 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ама":

    Дори да си Стефка Костадинова

    Коментиран от #7

    18:44 16.12.2025

  • 6 ШЕФА

    52 2 Отговор
    Ей тая мумия от снимката няма срам няма очи.Ако не беше Батето ,Бог да го прости, да я направи Шеф на БОК отдавна да е чистачка в някой офис.Отврат,то бива наглост то бива дебелоочие ама като на тая няма такова.

    Коментиран от #12

    18:45 16.12.2025

  • 7 Мъни

    25 1 Отговор

    До коментар #5 от "Никога не е късно сам да се орезилиш!.":

    Мъни, мъни мъни...

    18:46 16.12.2025

  • 8 Курд Околянов

    28 3 Отговор
    Ясно е, че Пеевски върви надолу, а тая обичаше да се снима с него.

    18:47 16.12.2025

  • 9 голям праз

    20 2 Отговор
    Пропадна заседанието на Управителния съвет на БОКо

    18:47 16.12.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 22 Отговор
    ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ОСВЕН ЧЕ Е ЛИХВАРКА
    И ВЪРТИ БЪРЗИ КРЕДИТИ , ХОТЕЛИ , ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ
    И СКЛАДОВЕ,
    ИМА И ОБЩИ ФИРМИ С ХОРАТА НА РУМЕН НИКОЛОВ ПАШАТА ОТ СИК
    ......
    ЧЕРВЕНА БЕЗРАМНИЦА :)

    18:48 16.12.2025

  • 11 Варна

    32 0 Отговор
    Как драпа горката с нокти и зъби за хранилката,защото ако я изпусне освенда скача на ластик пред блока не виждам какво ще прави,а от там следва и глад,няма вече служебна карта за плащане на обеди и вечери.

    18:48 16.12.2025

  • 12 престъпление и наказание

    27 2 Отговор

    До коментар #6 от "ШЕФА":

    Толкова много е крадено през годините.Страх ги тресе от разкриване на истината.А тя ще излезе.Няма начин.Не разбираме и съда защо се бави.Какво търси?Изборния ден и гласуването е заснето и е ясно кой печели.Има огромни липси на средства.Това е.А Стефка няма ли огледало да се види на какво е заприличала от прием на алкохол и стимуланти.Кръга около нея точно затова я държаха и преизбираха-за да крадат.Та това са 20 години?!

    Коментиран от #22

    18:59 16.12.2025

  • 13 Евродебил

    10 3 Отговор
    На тези двете баби им трябва първо един бой,а после с антуража им,адвокати и прочее номенклатурчици в трудов лагер от сорта на "Скраврна".Цялата държава(ако изобщо я има) трябва да се конструйра от нула.Примера на червените Кхмери в Камбоджа между 1975-1979 е единственния ни изход.

    19:02 16.12.2025

  • 14 Баце

    9 0 Отговор
    Защо искат да овладеят БОК на всяка цена. Не може ли да перат пари от футболни отбори.

    19:03 16.12.2025

  • 15 Гадна

    9 1 Отговор
    Змия

    19:05 16.12.2025

  • 16 Стефка Костадинова

    21 0 Отговор
    Е пълен Резил .

    Провалената Кукумявка

    Докога ще върти номера
    От които страда целия Български Спорт?

    Срам и позор си СТЕФКЕ .

    19:08 16.12.2025

  • 17 Заради Тази Кукундрела

    14 1 Отговор
    Може и да няма Български спортисти
    На Олимпиадата..

    Гнусна Особа.

    19:12 16.12.2025

  • 18 Хмм

    11 1 Отговор
    провал на пеевски, провал на костадинова, МОК не ги признава, не могат да отидат на екскурзия в Италия на зимната Олимпиада

    19:15 16.12.2025

  • 19 туш

    14 2 Отговор
    Колкото по- бързо се махнат Стана и Стефка,все ще е късно!
    Едната днес пак е показала пехливанска мисъл,а другата се крие,като червения пипер,по времето на социализма

    19:16 16.12.2025

  • 20 хохо

    15 0 Отговор
    Ботоксовата Стефка е била заета по това време да си допие питието някъде. Не я занимавайте със заседания и такива глупости. Важно е да и тече заплатата и ще обжалва още 10 години, стига да и се отвори възможност

    19:20 16.12.2025

  • 21 Ей, кво нещо!

    12 0 Отговор
    Не пуска кокала,дееа и кърлежи.Всички "звезди и легенди" се 0ср@х@

    19:21 16.12.2025

  • 22 Врява и безумство

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "престъпление и наказание":

    Съдът прикрива следите

    19:23 16.12.2025

  • 23 тренер

    15 1 Отговор
    Отвратително и долно поведение на С. Костадинова с един замах изтри, това което е направила за спорта! То бива меркантилност и жажда за власт и пари, но това е нейното е направо за учебниците по психиатрия!

    19:27 16.12.2025

  • 24 Няма такава държава

    9 1 Отговор
    Позор!

    19:28 16.12.2025

  • 25 Винкело

    8 0 Отговор
    Да станеш за резил на дърти години... Стефке, Стефке-е-е, това е следствие на отнетия световен рекорд. Ако и на тази сладка длъжност спрат да я споменават, значи животът е приключил?

    19:28 16.12.2025

  • 26 Само да попитам

    7 1 Отговор
    Стефке, Стефкеееее, защо се излагаш!!!

    19:35 16.12.2025

  • 27 Родител

    5 0 Отговор
    Децата се разплакаха като я видяха.

    19:39 16.12.2025

  • 28 Е,бравос

    1 1 Отговор
    Всички институции - От Радев та до БОК на Костадинова са тотална излагация! Хвани единия,удари другия..все ще си прав!

    19:41 16.12.2025

  • 29 И тя

    2 0 Отговор
    Като фатбалерите от 94 срам и позор

    19:52 16.12.2025

  • 30 Само припомням

    1 0 Отговор
    С възрастта истинският пол започва да избива на повърхността
    .

    19:56 16.12.2025

