Илияна Йотова: Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната за оръжията за Украйна

Военният министър, и съответно правителството, стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г., в чиито текстове конкретно и ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количества над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украйна. Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности. Това каза на брифинг държавният глава Илияна Йотова, предават от БТА.

Според държавния глава това не означава, че не трябва да се изпълняват договорите от страна на съответните български компании и фирми от военнопромишления комплекс. Те ще продължават да се изпълняват, увери президентът.

През 2022 г. народните представители неслучайно са дали тази гъвкава форма. Говорим за количества в плюс от необходимото. Няма как да се даде нещо, което го нямаме или което не е достатъчно, защото на първо място е важно да осигурим собствената си национална сигурност, подчерта Йотова. Според нея това е важно за сигурността на българската армия и граждани.

Според Илияна Йотова това няма да повлия на отношенията ни с Украйна, защото договорите продължават да се изпълняват.

Комплектите, които се предоставят и от други държави членки, частично се компенсират със средства по механизъм от Европейския съюз. Тази компенсация не е 100%. Колко и как другите държави се финансират, ми е трудно да ви кажа, но България не е компенсирана на 100%, посочи президентът.

По отношение на инициативата „Кошница с грижа“, Йотова посочи, че срокът още е прекалено кратък, за да се оцени дали правителството се справя добре. От голяма важност е да се види пътят на стоките и да видим къде се повишава цената най-много в този път, посочи Илияна Йотова.

Във връзка с срещата ѝ с министър Хакан Фидан, държавният глава посочи, че двамата са говорили за сигурността в Източна Европа. На въпрос за договора с „Боташ", Илияна Йотова каза „сигналите, които виждаме от министерствата, от срещата с министър-председателя и от срещата с външния министър, очевидно се работи в тази посока“.

На въпрос за вчерашната ѝ среща с президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова Илияна Йотова обясни, че има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство.

Република Северна Македония е поела ангажименти и трябва да ги изпълни. Част от тези ангажименти са свързани с признаването и вписването на българската общност в Конституцията и съответните текстове в целия конституционен текст, както и преговорната рамка, която включва Договора за добросъседство и протоколите към него, посочи държавният глава.

За първи път в цялата си практика и политическа кариера срещам такова твърдение, че споразумението от страна на Република Северна Македония, подписано от предишно правителство и от предишни политици, не е валидно за тях, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че всеки един международен договор се подписва от името на държавата и този договор и този подпис е достатъчно тежък, а ако новото правителство преосмисли да прави нещо, това е изцяло тяхна отговорност.

България е държава член на Европейския съюз и чакаме да си изпълнят своите ангажименти, добави тя.