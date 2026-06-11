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Илияна Йотова: Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната за оръжията за Украйна

Илияна Йотова: Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната за оръжията за Украйна

11 Юни, 2026 20:40 479 16

  • илияна йотова-
  • вярване-
  • военен министър-
  • оръжия-
  • украйна

Военният министър, и съответно правителството, стриктно спазват решението на НС от декември 2022 г., в чиито текстове ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количества над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украйна, каза още президентът Йотова

Илияна Йотова: Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната за оръжията за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Военният министър, и съответно правителството, стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г., в чиито текстове конкретно и ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количества над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украйна. Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности. Това каза на брифинг държавният глава Илияна Йотова, предават от БТА.

Според държавния глава това не означава, че не трябва да се изпълняват договорите от страна на съответните български компании и фирми от военнопромишления комплекс. Те ще продължават да се изпълняват, увери президентът.

През 2022 г. народните представители неслучайно са дали тази гъвкава форма. Говорим за количества в плюс от необходимото. Няма как да се даде нещо, което го нямаме или което не е достатъчно, защото на първо място е важно да осигурим собствената си национална сигурност, подчерта Йотова. Според нея това е важно за сигурността на българската армия и граждани.

Според Илияна Йотова това няма да повлия на отношенията ни с Украйна, защото договорите продължават да се изпълняват.

Комплектите, които се предоставят и от други държави членки, частично се компенсират със средства по механизъм от Европейския съюз. Тази компенсация не е 100%. Колко и как другите държави се финансират, ми е трудно да ви кажа, но България не е компенсирана на 100%, посочи президентът.

По отношение на инициативата „Кошница с грижа“, Йотова посочи, че срокът още е прекалено кратък, за да се оцени дали правителството се справя добре. От голяма важност е да се види пътят на стоките и да видим къде се повишава цената най-много в този път, посочи Илияна Йотова.

Във връзка с срещата ѝ с министър Хакан Фидан, държавният глава посочи, че двамата са говорили за сигурността в Източна Европа. На въпрос за договора с „Боташ", Илияна Йотова каза „сигналите, които виждаме от министерствата, от срещата с министър-председателя и от срещата с външния министър, очевидно се работи в тази посока“.

На въпрос за вчерашната ѝ среща с президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова Илияна Йотова обясни, че има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство.

Република Северна Македония е поела ангажименти и трябва да ги изпълни. Част от тези ангажименти са свързани с признаването и вписването на българската общност в Конституцията и съответните текстове в целия конституционен текст, както и преговорната рамка, която включва Договора за добросъседство и протоколите към него, посочи държавният глава.

За първи път в цялата си практика и политическа кариера срещам такова твърдение, че споразумението от страна на Република Северна Македония, подписано от предишно правителство и от предишни политици, не е валидно за тях, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че всеки един международен договор се подписва от името на държавата и този договор и този подпис е достатъчно тежък, а ако новото правителство преосмисли да прави нещо, това е изцяло тяхна отговорност.

България е държава член на Европейския съюз и чакаме да си изпълнят своите ангажименти, добави тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 3 Отговор
    За Украйна ясно най добре е да ня на оръжия ...ама ти какво си в тази държава не можах да разбера .. едни пари хвърлени на теб....нито ценз ,нито стойка , нито знания и визия за президент ..имаше такъв ...п./...т.!а

    Коментиран от #3

    20:44 11.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Сега се налага йотова да прави смешни изказвания.дръгарко йотова не това каза вашия министър.

    Коментиран от #4

    20:44 11.06.2026

  • 3 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Аз пък се Съмнявам в казаното от Йотова, военният министър и министър-председателя.... Имам усещането, че получихме ново от старото.....

    20:49 11.06.2026

  • 4 Стояне

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Пляс пляс пе....те петрохане. Водно колело

    20:51 11.06.2026

  • 5 Факт

    9 9 Отговор
    Хайде, засрамете се! Какъв е този русофилизъм? Какъв е този стремеж да се само слагате и унижавате, само и само да угодите на АГРЕСОРА?! Интелигентни, знаещи и можещи сте, а не искате да различите жертвата от АГРЕСОРА..! Непонятно е! Жалко за вас всички!

    Коментиран от #10

    20:51 11.06.2026

  • 6 Секретна комуникация и охрана

    5 1 Отговор
    Йотова е жената на един милионер,,бивша мисирка,бизинеса с оръжие,е част от сигурността и се печели повече от наркотиците,,не е като картофи,Но ако да разкаже кой е лицето Христо Йорданов Христов,който през 2019 купи най скъпото имение в Бевърли Хилс 35 милиона долара,има ли завод за оръжие в бг или да

    20:52 11.06.2026

  • 7 Вето

    1 4 Отговор
    Гледай да не правиш нищо а само да имитираш че правиш,като Радив.Хората ще те обичат

    20:52 11.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Не можем да воюваме на два фронта.За войната в Иран харчим стотици милиони.

    20:55 11.06.2026

  • 9 Абе тази бабка

    3 2 Отговор
    каква е? Леле, такива са ни "шефовете"? Ужас... Потъваме!

    21:01 11.06.2026

  • 10 Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Лекувай се! Дано Путин ви приключи до края на годината, че ни писна от наглостта ви!

    Коментиран от #13

    21:01 11.06.2026

  • 11 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    България е помогнала на бежанците от Украйна приблизително с 920 млн. евро - хуманитарна помощ. Това са средства за: настаняване в хотели и бази, изхранване, здравеопазване, социални плащания - от началото на конфликта до момента.

    Коментиран от #15

    21:02 11.06.2026

  • 12 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезар Томчик обяви, че страната му се противопоставя на прехвърлянето на всички или част от неблокираните 6,6 милиарда евро от Фонда за мир към Украйна.

    21:02 11.06.2026

  • 13 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Софиянец":

    Надявам се че до края на годината ще приключи с Оркостан

    21:03 11.06.2026

  • 14 Зиро Тръст

    0 0 Отговор
    Аз пък не вярвам и на двама ви от което автоматично следва че нещо ни пързаляте.

    21:05 11.06.2026

  • 15 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Тези пари ги получихме от европа и влязоха директно в българската икономика.само национален предател може да е против българския бизнес с украйна който минава десет милиарда евро за пет години.

    21:06 11.06.2026

  • 16 Цвете

    0 0 Отговор
    ДОВЕРЧИВА ПО ЖЕНСКИ.А СРЕЩАТА НА ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА С МИТРОФАНОВА ,НЯМА ЛИ ДА КОМЕНТИРАШ ? ГОЛЯМ БЪЛВОЧ НАСТАНА, ВОЕННИЯ МИНИСТЪР ГОВОРИ ЕДНО, РАДЕВ ДРУГО, А ОСТАНАЛИТЕ В ХОР ПРИГЛАСЯТ.🤦‍♂️🇧🇬😘

    21:08 11.06.2026

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