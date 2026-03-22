Илия Груев спечели наградата „Футболист на годината“

22 Март, 2026 20:31 560 1

Светослав Вуцов бе избран за най-добър вратар

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илия Груев, играещ за Лийдс, спечели приза "Футболист на годината" в България за изминалата 2025 година.

На второ място в класацията на спортните журналисти се нареди Ивайло Чочев. На трето място в класацията "Футболист на годината" е Кирил Десподов, който през последните четири години неизменно печелеше първото място в класацията.

Полузащитникът на Лийдс Юнайтед Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България за 2025 година в 65-ото издание на анкетата. Груев получи 184 точки в допитването, в което взеха участие 86 спортни журналисти.

Втори е полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев със 168 точки, а призовата тройка допълни победителят от последните четири години Кирил Десподов от ПАОК, който събра 52 точки.

Церемония по обявяване на победителите в анкетата се проведе в Hyatt Regency Sofia. Наградата за най-добър български треньор за 2025 г., която вече носи името на великия Димитър Пенев, беше спечелена от наставника на турския Гьозтепе Станимир Стоилов с 234 точки. Треньор номер 2 на България е Александър Тунчев от Арда със 127 точки, а номер 3 със 78 точки е Христо Янев, който през 2025 година води Ботев Враца и ЦСКА, предаде БТА,

Призът "Футболистка номер 1 на България" за 2025 г. бе поделен между Николета Бойчева (Фарул) и Евдокия Попадинова (АЕК Атина). Двете събраха по 21 точки в анкетата. Лора Петрова е трета.

За десета поредна година бе връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти "Лъвско сърце - Трифон Иванов", която тази година е присъдена на Георги Лазаров от Черно море, който като дете губи своя слух.

Най-красив гол за 2025 г. е дело на защитника на ЦСКА Лумбард Делова срещу Септември София с удар от центъра. Футболист номер 1 в категория "Минифутбол" е Денис Иванов. Треньор номер 1 пък е Нено Георгиев.

Най-добър чужденец в efbet Лига за 2025 г. е Петър Станич от Лудогорец. Той изпревари Майкон от Левски и Леандро Годой от ЦСКА.

Най-добър вратар в efbet Лига за 2025 г. е Светослав Вуцов от Левски със 73 гласа, следван от Димитър Евтимов (Ботев Враца и ЦСКА) с 4 и Леви Нтумба от Славия с 3 точки.

Най-добър защитник в efbet Лига за 2025 г. е Майкон от Левски. Той има 28 гласа, втори е Кристиан Димитров с 22, а трети Кристиан Макун с 13 гласа. Всички те са съотборници в Левски.

Най-добър полузащитник в efbet Лига за 2025 г. е Ивайло Чочев от Лудогорец. Той събра 54 точки, 20 са за съотборника му от Лудогорец Петър Станич, а трети е Джеймс Ето'о от ЦСКА с 8 точки.

Най-добър нападател в efbet Лига за 2025 г. е Леандро Годой от ЦСКА, който прекара половината година в Берое. Той печели приза с 52 точки, Мустафа Сангаре от Левски има 8 точки, а Мамаду Диало от ЦСКА 1948 - 7.

Най-прогресиращ млад футболист за 2025 г. е Кристиян Балов от Славия. Кристиян Балов изпревари с 2 точки Петко Панайотов от ЦСКА. Трети в класацията остана защитникът на Пиза Росен Божинов.

"Футболист на годината" се организира от "Дакс Медия" в партньорство с Българската асоциация на спортните журналисти. Анкетата води своето официално начало от 1961 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Груев не е играл в бг.първенство и е първи. В България всичко може.

    21:13 22.03.2026

