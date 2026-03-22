Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Александър Овечкин стана вторият играч в историята, достигнал границата от 1000 гола

22 Март, 2026 23:07 751 1

  • хокей-
  • хокей на лед-
  • александър овечкин-
  • уейн грецки

Овечкин достигна забележителната граница от 1000 гола в третия период срещу гостуващия Колорадо в среща от НХЛ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Суперзвездата на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин стана едва вторият играч в историята на Националната хокейна лига с 1000 гола в кариерата си, включително в редовния сезон и плейофите, присъединявайки се към легендарния Уейн Грецки, предаде БТА.

40-годишният Овечкин задмина Грецки за най-много голове в редовния сезон в историята на лигата на 6 април 2025 г. с гол номер 895. Уейн Грецки остава лидер с 1016 гола, от които 894 в редовния сезон и 122 в плейофни мачове.

Овечкин достигна забележителната граница от 1000 гола в третия период срещу гостуващия Колорадо Аваланш в среща от НХЛ, за да изравни резултата на 2:2 5:43 минути преди края на редовното време. Колорадо успя да спечели мача с 3:2 след продължение.

Руската легенда има 26 гола и 27 асистенции в 70 мача този сезон. За кариерата си Овечкин има 1676 точки (923 гола, 753 асистенции) в 1562 мача от редовния сезон. В плейофите той има 147 точки (77 гола, 70 асистенции) в 161 мача.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Гориил

    Отговор
    Няма съмнение, че Алекс Овечкин ще счупи рекорда на Грецки.

    23:38 22.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове