САЩ спечелиха златото в хокея за първи път от 46 години

Националният отбор на САЩ спечели за трети път олимпийската титла по хокей на лед при мъжете, предаде БТА.

Американците надделяха с 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) след продължение над съседите си от Канада след победен гол на Джак Хюз минута и 41 секунди след началото на добавеното време.

Това е първа титла за тима на САЩ от "Чудото на леда" в Лейк Плесид през 1980 година и първа при участието на играчи от Националната хокейна лига. Така САЩ в момента държи и двете най-важни титли в света на хокея - олимпийската и световната.

Американците успяха да открият точно шест минути след старта на мача с първия си точен удар. Нападателят на Минесота Уайлд Матю Болди се възползва от неубедителна игра на защитника на Канада Девън Тейвс, след което с техничен удар с бекхенд преодоля вратаря Джонатан Бинингтън за 1:0.

До края на първата третина физическите сблъсъци по леда преобладаваха, но това бе за сметка на головите положения, които се брояха на пръстите на едната ръка.

Канадците имаха изключителна възможност да изравнят резултата в десетата минута на втората третина, когато техният капитан Конър МакДейвид бе изведен очи в очи с вратаря Конър Хелебък. Американският страж обаче се оказа победител в това надиграване и не позволи на звездата на "кленовите листа" да го преодлее.

В рамките на следващата минута обаче двама американски хокеисти получиха двуминутни наказания. Джейк Генцел и Чарли МакАвой бяха пратени на пейката на наказаните, а Канада можеше да играе близо 90 секунди в ситуация петима на трима. Играчите на "кленовите листа" така и не се ориентираха и отново не успяха да пратят шайбата в мрежата на Хелебък.

Все пак положителната промяна в представянето на играчите на Джон Купър бе видима и играта се водеше практически изцяло пред вратата на Хелебък.

Минута и 44 секунди преди края на втората част Канада успя да изравни. Кейл Макар бе оставен напълно непокрит на дясното крило след була вляво и с китков удар в далечния ъгъл отбеляза за 1:1.

Американците имаха шанс да си върнат преднината почти веднага, но десетина секунди преди края на третината гредата спаси вратата на Канада.

Малко след старта на последния период Канада по чудо не стигна до втори гол. Бранителят Девън Тейвс отправи изстрел към опразнената врата от по-малко от метър, но американският страж Хелебък, който бе с гръб към ситуацията, инстиктивно протегна стика си и с него парира шута на Тейвс.

Десет минути преди края на редовното време Нейтън МакКинън също пропусна да изведе Канада напред в резултата на празна врата, а ситуациите пред вратата на Хелебък следваха една след друга.

При оставащи шест минути до края канадският нападател Сам Бенет получи наказание, с което остави тима си в намален състав за цели четири минути.

Американците обаче не се ориентираха и не само не стигнаха до гол, а дори на свой допуснаха наказание на удар на Джак Айхел със стик в лицето на Бо Хорват. Канадците получиха по-малко от минута, в която да бъдат с човек повече на леда, но също не успяха да вкарат и редовните 60 минути приключиха при 1:1.

Още от първите секунди на продължението, в което играта бе трима на трима, и двата отбора се хвърлиха смело в атака. Грешка на канадския бранител Кейл Макар обаче позволи на тима на САЩ да организира контраатака, при която Джак Айхел реализира победното попадение.