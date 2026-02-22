Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Битката на века: целият свят очаква финала по хокей на лед между Канада и САЩ
  Тема: Зимни олимпийски игри

22 Февруари, 2026 11:37 1 050 10

  • хокей на лед-
  • зимни олимпийски игри-
  • канада-
  • сащ-
  • хокей-
  • милано-кортина

За Канада това би било десето злато в олимпийския хокей при мъжете и четвърто такова през 21 век. САЩ пък преследват своя едва трети златен олимпийски медал.

Битката на века: целият свят очаква финала по хокей на лед между Канада и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финалът по хокей на лед на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 е определян като „битка за вековете“, тъй като Канада и САЩ се изправят един срещу друг в спор за златото в неделя от 15:10 часа, пише Sportal.bg.

Отборът на Канада е рекордьор с девет олимпийски титли, но не е печелил злато, откакто Игрите за последно включваха играчи от НХЛ – в Сочи 2014. Тимът на САЩ, от своя страна, не е печелил мъжката титла от легендарния си триумф „Чудото на леда“ на Лейк Плесид 1980, който е едва второто им олимпийско злато.

„Това е най-доброто срещу най-доброто“, заяви нападателят на САЩ Матю Ткачук. „Това е мачът, който всеки американец и канадец израства, гледайки и обичайки. Това е върхът на този спорт. Това е най-доброто, което може да се види, и съперничество от най-висока класа, така че няма да има нито един телевизор без този мач в Съединените щати и Канада.“

Неговият съотборник Дилън Ларкин добави: „Това ще бъде битка за вековете.“

Финалът на мъжкия турнир по хокей на лед на Олимпийските игри в Милано – Кортина предлага един истински сблъсък на титаните, тъй като един срещу друг ще се изправят отборите на Канада и САЩ.

До момента на Олимпиадата в Италия и Канада, и САЩ са непобедени и имат пет победи от пет мача. „Кленовите листа“ бяха безкомпромисни в групата фаза, но след това имаха нужда от продължения, за да се справят с Чехия и Финландия във фазата на директните елиминации.

„Янките“ също не срещнаха особени трудности в своята група, но и те започнаха елиминациите с труден мач срещу Швеция, който завърши в добавеното време. В полуфинала обаче американците се наложиха категорично с 6:2 срещу Словакия, за да си осигурят срещи с канадците в битката за златото.

Това ще е повторение на онзи знаменит финал от Ванкувър 2010, когато домакините от Канада спечелиха с гол на Сидни Кросби в добавеното време, след като само 25 секунди преди края на редовното време Зак Паризи се разписа за САЩ, за да прати мача в продължение. Днес не е ясно дали „кленовите листа“ ще могат да разчитат на своя капитан и герой от финала преди 16 години, тъй като той се контузи по време на четвъртфинала срещу Чехия, но вече възобнови тренировки вчера.

Хокейният турнир в Милано – Кортина бележи завръщането на звездите от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) на олимпийската сцена, след като те пропусната последните две Олимпиади в Пьончан и Пекин. Съставите на Канада и САЩ изобилстват от звездни имена, които със сигурност ще направят всичко по силите си, за да се окичат със златния медал днес.

За Канада това би било десето злато в олимпийския хокей при мъжете и четвърто такова през 21 век след успехите в Солт Лейк Сити 2002, Ванкувър 2010 и Сочи 2014. САЩ пък преследва своя едва трети златен олимпийски медал в мъжкия хокей и първо от легендарния успех на „янките“ в Лейк Плесид 1980. Техният предишен триумф отново дойде у дома в Скуол Вали 1960.

Финалът на мъжкия хокеен турнир, който ще определи и последния шампион на Игрите в Милано – Кортина, започва днес от 15:10 часа българско време.


  • 1 ТАСС

    5 1 Отговор
    Къде е отбора на Съветския съюз

    11:48 22.02.2026

  • 2 Хахаха битката на века

    11 1 Отговор
    Не играят руснаците затова стигнаха краварите финал

    11:54 22.02.2026

  • 3 Файърфлай

    8 2 Отговор
    Крутов,Макаров,Ларионов ги няма.Каква е тая "битка на века" ? Ама ние пак да лизнем...

    11:58 22.02.2026

  • 4 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Най -добрият реализатор за всички времена в NHL се казва........ Александър Овечкин!

    12:02 22.02.2026

  • 5 Опорка

    1 0 Отговор
    С няква жалка сорocoиден тип пропаганда се мъчат да придадат няква тежест на тая жалка олимпиадка. Не, мисирки, не е целия свят, тая олимпиадка вече никой не я гледа.

    12:20 22.02.2026

  • 6 констатация

    0 1 Отговор
    На хокей са много добри руснаците ,но като войници се оказаха много слаби..
    Пример...Украйна!

    12:27 22.02.2026

  • 7 Американец

    3 0 Отговор
    Канадците са незаслужено на този финал ! На полуфинала срещу Финландия - двама от съдиите канадци ! Минута преди края се свири смешен фал след който бележат … Кажете че няма корупция ?!?!? Американците днес бият!!!

    12:31 22.02.2026

  • 8 Канад

    0 0 Отговор
    ще е олимпийският шампион

    12:48 22.02.2026

  • 9 Българин

    0 0 Отговор
    Още една сфера, където аериканскат доминация е абсолютна. Тръмп няма да пощади никого, ако Американците не постигнат бляскава победа! Така че, по-добре канадците да паднат позорно, от колкото да загинат много хора!

    12:54 22.02.2026

  • 10 Никой не го интересува тъпия ви спорт

    0 0 Отговор
    мдаа

    12:58 22.02.2026

