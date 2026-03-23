Новини
Спорт »
Световен футбол »
Техническият директор на БФС Кирил Котев: Залагаме на младостта и свежите сили

23 Март, 2026 22:25 463 0

  • кирил котев-
  • футбол-
  • турнир-
  • fifa series 2026-
  • индонезия-
  • директор -
  • бфс

Националният отбор по футбол на България ще вземе участие в турнира FIFA Series 2026

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският национален тим по футбол се подготвя за участие в турнира FIFA Series 2026, който ще се проведе в Индонезия. Техническият директор на БФС Кирил Котев сподели пред медиите своите очаквания и разкри подробности около състава и подготовката на отбора преди заминаването.

„Залагаме на младостта и свежите сили. Още от самото начало обявихме, че ще дадем шанс на по-младите футболисти да се докажат на международната сцена. Това е отлична възможност за тях да се утвърдят и да защитят мястото си в националния отбор,“ подчерта Котев.

Той акцентира, че всяка среща е от значение, но основната цел е да се изгради нов стил на игра, който да донесе успехи в предстоящата Лига на нациите.

„Резултатите са важни, но още по-важно е да подобрим представянето си и да се подготвим за по-големите предизвикателства. Ще се стремим да играем атрактивен и модерен футбол,“ допълни техническият директор.

Котев не скри, че пътуването до Индонезия ще бъде изпитание – дълъг полет, различен климат и нови условия. Въпреки това, той е категоричен, че отборът е готов да се справи с всякакви трудности.

„Не търсим оправдания. Ако момчетата се концентрират върху играта, вярвам, че ще се представят достойно. Всеки мач е ценен опит и може да ни донесе само ползи,“ заяви той.

Що се отнася до съперниците, Котев разкри, че екипът има известна информация за отбора на Соломоновите острови, но подчерта, че Индонезия е далеч по-сериозен и класен противник.

„Очаква ни здрава битка, но сме подготвени да дадем най-доброто от себе си, независимо от обстоятелствата,“ завърши Котев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове