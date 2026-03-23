Техническият директор на БФС Кирил Котев: Залагаме на младостта и свежите сили

Българският национален тим по футбол се подготвя за участие в турнира FIFA Series 2026, който ще се проведе в Индонезия. Техническият директор на БФС Кирил Котев сподели пред медиите своите очаквания и разкри подробности около състава и подготовката на отбора преди заминаването.

„Залагаме на младостта и свежите сили. Още от самото начало обявихме, че ще дадем шанс на по-младите футболисти да се докажат на международната сцена. Това е отлична възможност за тях да се утвърдят и да защитят мястото си в националния отбор,“ подчерта Котев.

Той акцентира, че всяка среща е от значение, но основната цел е да се изгради нов стил на игра, който да донесе успехи в предстоящата Лига на нациите.

„Резултатите са важни, но още по-важно е да подобрим представянето си и да се подготвим за по-големите предизвикателства. Ще се стремим да играем атрактивен и модерен футбол,“ допълни техническият директор.

Котев не скри, че пътуването до Индонезия ще бъде изпитание – дълъг полет, различен климат и нови условия. Въпреки това, той е категоричен, че отборът е готов да се справи с всякакви трудности.

„Не търсим оправдания. Ако момчетата се концентрират върху играта, вярвам, че ще се представят достойно. Всеки мач е ценен опит и може да ни донесе само ползи,“ заяви той.

Що се отнася до съперниците, Котев разкри, че екипът има известна информация за отбора на Соломоновите острови, но подчерта, че Индонезия е далеч по-сериозен и класен противник.

„Очаква ни здрава битка, но сме подготвени да дадем най-доброто от себе си, независимо от обстоятелствата,“ завърши Котев.