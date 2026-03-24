Собственикът на Берое - Ернан Банато изненада футболистите с барбекю след ключова победа - ВИДЕО

След като Берое постигна драматичен успех срещу Монтана в последния кръг на efbet Лига, атмосферата в лагера на старозагорци се нажежи не само от емоциите на терена, но и от ароматното барбекю, организирано лично от собственика на клуба – Ернан Банато.

В опит да засили отборния дух и да вдъхне допълнителна мотивация на своите играчи, Банато запретна ръкави и се превърна в главен готвач за деня. Под открито небе, сред усмивки и приятелски закачки, футболистите на Берое се насладиха на вкусна скара и сплотяваща атмосфера – жест, който със сигурност ще остане в съзнанието им.

Този нестандартен ход идва в изключително напрегнат момент за тима от Стара Загора. Берое се намира на 14-о място във временното класиране с 22 точки – само една по-малко от Спартак Варна, който заема позицията за плейоф за оставане в Първа лига. Борбата за оцеляване в елита е ожесточена, а всяка точка и всяка капка мотивация са от значение.

Любопитен факт е, че победата над Монтана дойде при същия резултат, по идентичен начин и в същата минута, както в предишен двубой срещу същия треньор – истинско дежавю за феновете и играчите.

С този жест Ернан Банато не само показа, че стои плътно зад отбора си, но и даде ясен сигнал, че единството и доброто настроение са ключови в битката за оставане сред най-добрите.