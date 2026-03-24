ЦСКА се завръща към тренировки, предстои контрола с Оборище

След кратка пауза, футболистите на ЦСКА отново ще стъпят на тренировъчния терен още утре, 25 март. Играчите, които не са ангажирани с националните отбори, се възползваха от двудневна почивка, предоставена от треньорския щаб, съобщиха от клуба.

Добрата новина за „червените“ е, че след последния успех срещу Добруджа в състава няма контузени състезатели. Това позволява на отбора да следва стриктно подготвителната си програма през настоящата седмица.

В следващите два дни футболистите ще проведат по две интензивни тренировки дневно, за да поддържат оптимална форма.

В петък, 27 март, ЦСКА ще премери сили в приятелски мач срещу Оборище (Панагюрище). Срещата ще се състои от 16:00 часа на клубната база в Панчарево.

За съжаление, поради мащабни ремонтни дейности, свързани с изграждането на нов тренировъчен терен, достъпът до съоръжението ще бъде ограничен. Това означава, че фенове и представители на медиите няма да могат да присъстват на контролата.