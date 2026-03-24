Кимих: Когато започне Световното, случилото се в миналото вече не е интересно

Капитанът на Германия Йошуа Кимих говори пред медиите преди приятелския мач като гост на Швейцария в петък и домакинството на Гана три дни по-късно.

„Разбира се, като капитан, имам различна роля от тази, която имах през 2022 или 2018 г. Вярно е, че последните две световни първенства бяха разочароващи за нас, но това не променя нищо за следващото. Вероятно не сме сред основните фаворити, защото не се представихме добре на последния турнир, но когато започне Световното първенство, тогава случилото се в миналото вече не е интересно. Става въпрос само за следващия мач. Важно е да започнем с победа в първия мач. Но все още сме през март, това е без значение в момента. Въпреки това искаме да изиграем много добър турнир”, започна той.

Капитанът на Германия изключи опцията заради контузиите на Александър Павлович и Феликс Нмеча да се върне в халфовата линия на Бундестима: “Не. Убеден съм, че мога да донеса моите качества и сили на игрището на десния бек по същия начин, когато играя и в средата на терена”.

Кимих коментира и първите повиквателни на младите си съотборници в Байерн Ленарт Карл и Йонас Урбиг, както и Джамал Мусиала, на който бе дадена почивка от националния отбор: “Разбира се, ще се опитаме да подкрепим новите играчи, но е важно и те да знаят, че са тук с причина, а именно защото са се представили добре и имат определени качества. Те просто трябва да имат увереност и да се покажат. Това очаквам от момчетата. Трябва да дадат всичко от себе си и да се възползват от шанса си.

Джамал е много важен играч за Байерн и Германия. Всички се надяваме скоро да се възстанови. Миналото лято получи много сериозна контузия. Не е лесно да се върнеш на предишното си ниво веднага. Мисля, че се представи добре в мачовете, които изигра, особено в тези, в които започна. Той показа, че е специален играч”.

Дали настоящият ни състав е сред най-добрите отбори в света? Няма значение. В крайна сметка важното е какво показваш на терена. Няма гаранция, че ще спечелиш титли с най-добрия състав в света. Спомням си, че през 2018 г. имахме един от най-добрите състави в света и всички знаем докъде ни доведе това. Важното не е да имаме най-добрия състав в света, а най-добрия отбор в света. Работим върху това. Всеки трябва да даде всичко от себе си за отбора. Ако случаят е такъв, не ни е нужен най-добрият състав, за да печелим мачове”, обясни още Кимих.