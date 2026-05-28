Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Цветан Василев: Делян Пеевски изнесе 4 милиарда лева в Дубай

Цветан Василев: Делян Пеевски изнесе 4 милиарда лева в Дубай

28 Май, 2026 09:13, обновена 28 Май, 2026 09:16 1 321 32

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • цветан василев-
  • корупция-
  • рекет-
  • ктб

Реалните дейности на Делян Пеевски се състоят от корупция и рекет

Цветан Василев: Делян Пеевски изнесе 4 милиарда лева в Дубай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев направи мащабни разкрития за умишления фалит на финансовата институция, корупционните схеми на политическия елит и извеждането на милиарди лева към офшорни зони. В интервю за журналиста Ивелин Николов в YouTube канала "ИнтервюТО", банкерът обяви готовност да предостави на българските власти нови документи и конкретни отправни точки за проследяване на заграбените активи. По думите му, сумата на присвоените средства от несъстоятелността на банката възлиза на поне 4 милиарда лева.

Цветан Василев си спомни за първата си среща с настоящия политически лидер Делян Пеевски през 2001 година, когато той е дошъл при него "по джапанки", въпреки че вече е бил член на борда на директорите на пристанище "Варна-Запад".

"Неговият бурен възход по отношение на доходите на практика съвпада с фалирането на Корпоративна банка от него", заяви банкерът.

Василев беше категоричен, че Делян Пеевски няма нито една стотинка доказани доходи, а първият официален приход на фамилията му от 2013 година е базиран на напълно фалшив договор за 50 милиона лева, организиран от основните свидетели на прокуратурата Бисер Лазов и Теодора Танева. Чрез тази схема Балканска медийна компания купува дялове от ИПК "Родина" с пари от фирма под контрола на банката, без да се отразят реалните задължения на дружеството.

Според Цветан Василев реалните дейности на Делян Пеевски се състоят от корупция и рекет. Той допълни, че прокуратурата и данъчните служби в България остават под контрола на лидера на ДПС, което му е позволило да бъде "изпран" при проверките на неговите реални доходи и дивиденти.

В интервюто си Цветан Василев освети и задкулисното разпределение на стратегически активи в държавата. Той заяви, че ТЕЦ "Варна" е бил прехвърлен на почетния председател на ДПС Ахмед Доган от Делян Пеевски, за да може последният да се разплати с него и да покрие финансови ангажименти, свързани с приватизацията на Булгар Табак. Банкерът разкри, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Александър Сталийски са имали обещани "награди" от по 10% от акциите на Булгар Табак за съдействието им при продажбата на холдинга.

Цветан Василев разказа как през 2010 година Бойко Борисов и Делян Пеевски са го извикали лично, за да спрат напреднала сделка с южнокорейската държавна компания "Кариен Табако" за приватизацията на тютюневия холдинг. Вместо това те са наложили схема през VTB Capital, финансирана от Винпром "Пещера" и КТБ, за да придобият холдинга без излишен шум. Банкерът отбеляза, че Лихтенщайнското финансово разузнаване е водило мащабни разследвания за пране на пари срещу Делян Пеевски, които най-вероятно са били прекратени под натиск от България.

Цветан Василев подчерта, че КТБ никога не е била финансова пирамида, а основните ѝ активи са били реални и работещи стратегически предприятия. Сред тях изпъкват телекомът Vivacom (където банката е притежавала индиректно 77%), НУРТС, БТК, военните заводи "Дунарит" и "Авионамс", както и компаниите "Петрол" и "Техномаркет". Тези активи са били иззети от синдиците чрез фиктивни цесии и целенасочени прехвърляния през междинни фирми, свързани с адвокат Сашо Ангелов, "Ди Пи Инвест" на Добрин Иванов и накрая изведени към офшорна структура в Обединените арабски емирства.

Бившият мажоритарен собственик подложи на остра критика бившия главен прокурор Иван Гешев, наричайки го престъпник, който трябва да бъде съден за ликвидирането на работеща финансова институция. Цветан Василев припомни изказвания на Иван Гешев, че банката е била срутена умишлено през 2014 година, за да не падне сама две години по-късно. Василев уточни, че е планирал продажби на Vivacom и НУРТС, които са щели да осигурят 1,5 милиарда лева в брой и да погасят над 25% от тогавашния кредитен портфейл, което е правело фалита технически невъзможен.

Банкерът изрази надежда, че новото правителство ще разгледа разширения доклад за злоупотребите на синдиците, който той подготвя да изпрати до Министерството на финансите и МВР, за да се разкрие цялата истина за "престъплението на века" в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 16 Отговор
    Единият шишо се откупвал от руснаците, другият от американците и накрая Ганчо платил борча.

    Коментиран от #17

    09:21 28.05.2026

  • 2 Пич

    12 2 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел!!! Мога да се обзаложа, че и "новите" няма да закачат Пеевски и Василев, но с интерес ще чета инфантилни постове, как ги вкарвате в затвора!!!

    09:22 28.05.2026

  • 3 Сталин

    12 2 Отговор
    Аз ви казвах че Тиквата и Прасето мъкнеха чувалите с кеш към Кипър и Дубай,ама вие се смеехте ,яжте сега тиквени и прасешки лааййна и плащайте борчовете на Тиквата и Прасето

    09:22 28.05.2026

  • 4 газов инжекцион

    8 1 Отговор
    Ами Шиши затова е шеф на турската партия-защото е милиардер от крадените пари на народа ни. Като Баце,дето купи апартамент на любовницата си в Еспанята.

    09:23 28.05.2026

  • 5 газов инжекцион

    4 1 Отговор
    Ами Шиши затова е шеф на турската партия-защото е милиардер от крадените пари на народа ни. Като Баце,дето купи апартамент на любовницата си в Еспанята.

    09:23 28.05.2026

  • 6 Фейк - либераст

    5 1 Отговор
    То животинчето трябва да яде за да не му спаднат килограмите! Току виж паднал под 180 и трябва да обявяваме "бедствено положение", да създаваме кризисни щабове и всичко друго по реда си! В противен случай се очаква следващия месец да ПАРЯСА ДПС-то и окончателно да кацне в Дубай!

    09:23 28.05.2026

  • 7 Само питам

    9 0 Отговор
    Ало-о-о ! Прокуратурата чува ли ? ... Ама то пък една прокуратура ..

    Коментиран от #27

    09:24 28.05.2026

  • 8 Сталин

    9 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    09:24 28.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    7 0 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #19

    09:25 28.05.2026

  • 11 едва ли е

    1 0 Отговор
    толкова малко

    09:25 28.05.2026

  • 12 топи го . лъже . павлови и илиеви

    1 0 Отговор
    не плащаха данъци и мето не плащаше акцизи 20 г . корупция рушвети за 300 милиона евро поне . но чедър имаше . цветан като е такъв убиец що не го хвана тръмпи . ама не е . а тук го търсят щото не им е бутнал едни 100 милиона рушвет . а жена му си ходи по любовници .

    09:25 28.05.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Ами имал бол пари,изнасял!Какъв е проблема!?🐖🐖🐖🥳🤣👍

    09:26 28.05.2026

  • 14 1488

    4 0 Отговор
    след продължително лобиране в бг парламент, градовете от Варна до Провадия, Айтос, Поморие и Бяла (3000 кв км), и тяхната водна територия (900 кв км) стават част от нововъзниквалата край местността Баба Алено украинска дьржава - Нова Украйна

    до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)

    09:26 28.05.2026

  • 15 Хмм

    2 2 Отговор
    кой е дал необезпечени кредити на пеевски, тогава медиите писаха, че пеевски има 150 млн. необезпечен кредит към КТБ, Цветан Василев направи Пеевски милионер!

    09:28 28.05.2026

  • 16 Има ли още шарани?

    2 0 Отговор
    Като погледнем назначените кадри в Изпълнителната власт, като погледнем как ГЕРБ Ново начало и Прогресивните гласува в синхрон, дали ще има действия срещу борисов-пеевски ?!

    Коментиран от #20

    09:28 28.05.2026

  • 17 Елементарно , бе Уотсън !

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Шишо няма защо да се откупува : Той постъпи като всеки български евроатлантик - продажник : Ограби КТБ (банката с парите за Южен поток ) за да може натовска Турция да прилапа проекта и да си построи Турски поток на негово място . Тома с "магнетизма" е американо-турски цирк и мижи да те лажем .

    09:29 28.05.2026

  • 18 Сталин

    1 1 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    09:29 28.05.2026

  • 19 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    "При Бай Тошо живеехме по-добре!". Дали?
    "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил", или как комунистическата власт съвсем съзнатвлно облъчи с радиация цялото население на България!
    Сега новия Тато румен кРадев ще вЪ оправи !

    Коментиран от #22, #23, #25

    09:30 28.05.2026

  • 20 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има ли още шарани?":

    ГЕРБ се докарват на Радев

    09:30 28.05.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Пък хубавец е човека и за това жените го харесват. Като го прегърнат не могат да си стигнат ръцете и си казват ТОВА ВСИЧКОТО Е МОЕ, мислейки за чувалите с парите, пък то било търбух!

    09:31 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кемтрейлс

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Те и сега ви облъчват, тровят и пръскат, като хлебарки.

    09:33 28.05.2026

  • 24 Механик

    1 1 Отговор
    Аз добре разбирам, че в сегашния свят без пари не може и че често парите решават важни въпроси. Но кажете ми какви чак такива въпроси трябва да решава човек за да трупа милиард милиарди? Каква е тая лакомия, какво е това нещо??
    Тоя мазен дебелак е амен-амен дал фира по здравословни причини. Никакви пари няма да компенсират това, че вместо да живее си е запълвал живота с нерви и страхове покрай трупането на същите тия пари.
    Беден човек. Неживян живот. Цял живот сочен с пръст за това че е дебелак и че е алчен. Вдно пиене с приятел не е изпил. Понеже няма приятели.

    09:33 28.05.2026

  • 25 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    И ти май си ял много сороски лааййна

    09:33 28.05.2026

  • 26 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    "Феномена " е готов за ареста , стига да има Полицай мераклий да го разследват
    и съвестни Прокурори да го обвинят , свидетели колкото искаш !!!
    Цветан Василев и Ахмед Доган са живи и помнят "цирка"!!!

    НЯМА ДАВНОСТ ИМА ПРАВНОСТ!!!

    Нищо не забравено и няма как да се забрави!!!
    Фактите са безмилостно жестока истина!!!

    09:34 28.05.2026

  • 27 Алоууу

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    У нас е Коруптура а не прокуратурА

    09:35 28.05.2026

  • 28 народа

    0 0 Отговор
    Такава статия преди една година беше немислимо да се пусне .Дали пък наистина шишкото няма го отнесе ? Знам само , че в България няма да може да се движи без охрана . Сега следете събитията ,ако му поискат имунитета , това ще е първи сигнал .Следващия сигнал е да закрият Делта гард , те са му лични гавази

    09:35 28.05.2026

  • 29 герап

    0 0 Отговор
    България бе ограбена и затова сега е най-бедната страна в Европа.Тези грабители,както са цитирани,отдавна трябваше да са в затвора,но няма кой да ги набута. Фръцкат се с партиите си и седят в НС,получавайки заплати по 10 000 евраци.

    09:36 28.05.2026

  • 30 Бааах ти боклуците

    0 0 Отговор
    Всички до стената!

    09:36 28.05.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор
    Как Василев придобива банка КТБ? Как пък тази банка придобива печеливши предприятия? Как пък финансира мега проекти на хора без никакви активи? Пеевски е един от тях!

    09:39 28.05.2026

  • 32 Чума

    0 0 Отговор
    Браво! Способни личности! Вие можете ли да развъртите такива схеми, след като не разбирате дори каво е написал Цветан Василев? Година преди да го подгонят /Ц. Василев/, вторият човек Цецерон Цецон го обяви за Банкер на годината и му връчи приз! Такива хора трябват - гореописаните, Брендо, Ружа Игнатова, строителите на Баба Алина край Варна, имотната мафия! Дайте им шанс! Не като бившя шеф на БАБХ Мавровски, който не смеел да отиде на К. Андреево цял мандат на служебното правителство и стъпил там едва когато новият министър Абровски го изпратил! Значи, общо обяснено, Ружа Игнатова - премиер, Ружа Райчева да с ходи по студиата с Дамянова, Коларова и Атланическия хъб! А ние ще коментираме тук, като спазваме правилата! В природата има хармония!

    09:39 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове