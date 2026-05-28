Цветан Василев: Делян Пеевски изнесе 4 милиарда лева в Дубай

Бившият мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев направи мащабни разкрития за умишления фалит на финансовата институция, корупционните схеми на политическия елит и извеждането на милиарди лева към офшорни зони. В интервю за журналиста Ивелин Николов в YouTube канала "ИнтервюТО", банкерът обяви готовност да предостави на българските власти нови документи и конкретни отправни точки за проследяване на заграбените активи. По думите му, сумата на присвоените средства от несъстоятелността на банката възлиза на поне 4 милиарда лева.

Цветан Василев си спомни за първата си среща с настоящия политически лидер Делян Пеевски през 2001 година, когато той е дошъл при него "по джапанки", въпреки че вече е бил член на борда на директорите на пристанище "Варна-Запад".

"Неговият бурен възход по отношение на доходите на практика съвпада с фалирането на Корпоративна банка от него", заяви банкерът.

Василев беше категоричен, че Делян Пеевски няма нито една стотинка доказани доходи, а първият официален приход на фамилията му от 2013 година е базиран на напълно фалшив договор за 50 милиона лева, организиран от основните свидетели на прокуратурата Бисер Лазов и Теодора Танева. Чрез тази схема Балканска медийна компания купува дялове от ИПК "Родина" с пари от фирма под контрола на банката, без да се отразят реалните задължения на дружеството.

Според Цветан Василев реалните дейности на Делян Пеевски се състоят от корупция и рекет. Той допълни, че прокуратурата и данъчните служби в България остават под контрола на лидера на ДПС, което му е позволило да бъде "изпран" при проверките на неговите реални доходи и дивиденти.

В интервюто си Цветан Василев освети и задкулисното разпределение на стратегически активи в държавата. Той заяви, че ТЕЦ "Варна" е бил прехвърлен на почетния председател на ДПС Ахмед Доган от Делян Пеевски, за да може последният да се разплати с него и да покрие финансови ангажименти, свързани с приватизацията на Булгар Табак. Банкерът разкри, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Александър Сталийски са имали обещани "награди" от по 10% от акциите на Булгар Табак за съдействието им при продажбата на холдинга.

Цветан Василев разказа как през 2010 година Бойко Борисов и Делян Пеевски са го извикали лично, за да спрат напреднала сделка с южнокорейската държавна компания "Кариен Табако" за приватизацията на тютюневия холдинг. Вместо това те са наложили схема през VTB Capital, финансирана от Винпром "Пещера" и КТБ, за да придобият холдинга без излишен шум. Банкерът отбеляза, че Лихтенщайнското финансово разузнаване е водило мащабни разследвания за пране на пари срещу Делян Пеевски, които най-вероятно са били прекратени под натиск от България.

Цветан Василев подчерта, че КТБ никога не е била финансова пирамида, а основните ѝ активи са били реални и работещи стратегически предприятия. Сред тях изпъкват телекомът Vivacom (където банката е притежавала индиректно 77%), НУРТС, БТК, военните заводи "Дунарит" и "Авионамс", както и компаниите "Петрол" и "Техномаркет". Тези активи са били иззети от синдиците чрез фиктивни цесии и целенасочени прехвърляния през междинни фирми, свързани с адвокат Сашо Ангелов, "Ди Пи Инвест" на Добрин Иванов и накрая изведени към офшорна структура в Обединените арабски емирства.

Бившият мажоритарен собственик подложи на остра критика бившия главен прокурор Иван Гешев, наричайки го престъпник, който трябва да бъде съден за ликвидирането на работеща финансова институция. Цветан Василев припомни изказвания на Иван Гешев, че банката е била срутена умишлено през 2014 година, за да не падне сама две години по-късно. Василев уточни, че е планирал продажби на Vivacom и НУРТС, които са щели да осигурят 1,5 милиарда лева в брой и да погасят над 25% от тогавашния кредитен портфейл, което е правело фалита технически невъзможен.

Банкерът изрази надежда, че новото правителство ще разгледа разширения доклад за злоупотребите на синдиците, който той подготвя да изпрати до Министерството на финансите и МВР, за да се разкрие цялата истина за "престъплението на века" в България.