Цветан Василев: Делян Пеевски изнесе 4 милиарда лева в Дубай

Бившият мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев направи мащабни разкрития за умишления фалит на финансовата институция, корупционните схеми на политическия елит и извеждането на милиарди лева към офшорни зони. В интервю за журналиста Ивелин Николов в YouTube канала "ИнтервюТО", банкерът обяви готовност да предостави на българските власти нови документи и конкретни отправни точки за проследяване на заграбените активи. По думите му, сумата на присвоените средства от несъстоятелността на банката възлиза на поне 4 милиарда лева.
Цветан Василев си спомни за първата си среща с настоящия политически лидер Делян Пеевски през 2001 година, когато той е дошъл при него "по джапанки", въпреки че вече е бил член на борда на директорите на пристанище "Варна-Запад".
"Неговият бурен възход по отношение на доходите на практика съвпада с фалирането на Корпоративна банка от него", заяви банкерът.
Василев беше категоричен, че Делян Пеевски няма нито една стотинка доказани доходи, а първият официален приход на фамилията му от 2013 година е базиран на напълно фалшив договор за 50 милиона лева, организиран от основните свидетели на прокуратурата Бисер Лазов и Теодора Танева. Чрез тази схема Балканска медийна компания купува дялове от ИПК "Родина" с пари от фирма под контрола на банката, без да се отразят реалните задължения на дружеството.
Според Цветан Василев реалните дейности на Делян Пеевски се състоят от корупция и рекет. Той допълни, че прокуратурата и данъчните служби в България остават под контрола на лидера на ДПС, което му е позволило да бъде "изпран" при проверките на неговите реални доходи и дивиденти.
В интервюто си Цветан Василев освети и задкулисното разпределение на стратегически активи в държавата. Той заяви, че ТЕЦ "Варна" е бил прехвърлен на почетния председател на ДПС Ахмед Доган от Делян Пеевски, за да може последният да се разплати с него и да покрие финансови ангажименти, свързани с приватизацията на Булгар Табак. Банкерът разкри, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Александър Сталийски са имали обещани "награди" от по 10% от акциите на Булгар Табак за съдействието им при продажбата на холдинга.
Цветан Василев разказа как през 2010 година Бойко Борисов и Делян Пеевски са го извикали лично, за да спрат напреднала сделка с южнокорейската държавна компания "Кариен Табако" за приватизацията на тютюневия холдинг. Вместо това те са наложили схема през VTB Capital, финансирана от Винпром "Пещера" и КТБ, за да придобият холдинга без излишен шум. Банкерът отбеляза, че Лихтенщайнското финансово разузнаване е водило мащабни разследвания за пране на пари срещу Делян Пеевски, които най-вероятно са били прекратени под натиск от България.
Цветан Василев подчерта, че КТБ никога не е била финансова пирамида, а основните ѝ активи са били реални и работещи стратегически предприятия. Сред тях изпъкват телекомът Vivacom (където банката е притежавала индиректно 77%), НУРТС, БТК, военните заводи "Дунарит" и "Авионамс", както и компаниите "Петрол" и "Техномаркет". Тези активи са били иззети от синдиците чрез фиктивни цесии и целенасочени прехвърляния през междинни фирми, свързани с адвокат Сашо Ангелов, "Ди Пи Инвест" на Добрин Иванов и накрая изведени към офшорна структура в Обединените арабски емирства.
Бившият мажоритарен собственик подложи на остра критика бившия главен прокурор Иван Гешев, наричайки го престъпник, който трябва да бъде съден за ликвидирането на работеща финансова институция. Цветан Василев припомни изказвания на Иван Гешев, че банката е била срутена умишлено през 2014 година, за да не падне сама две години по-късно. Василев уточни, че е планирал продажби на Vivacom и НУРТС, които са щели да осигурят 1,5 милиарда лева в брой и да погасят над 25% от тогавашния кредитен портфейл, което е правело фалита технически невъзможен.
Банкерът изрази надежда, че новото правителство ще разгледа разширения доклад за злоупотребите на синдиците, който той подготвя да изпрати до Министерството на финансите и МВР, за да се разкрие цялата истина за "престъплението на века" в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17
09:21 28.05.2026
2 Пич
09:22 28.05.2026
3 Сталин
09:22 28.05.2026
4 газов инжекцион
09:23 28.05.2026
5 газов инжекцион
09:23 28.05.2026
6 Фейк - либераст
09:23 28.05.2026
7 Само питам
Коментиран от #27
09:24 28.05.2026
8 Сталин
09:24 28.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сталин
Коментиран от #19
09:25 28.05.2026
11 едва ли е
09:25 28.05.2026
12 топи го . лъже . павлови и илиеви
09:25 28.05.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
09:26 28.05.2026
14 1488
до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)
09:26 28.05.2026
15 Хмм
09:28 28.05.2026
16 Има ли още шарани?
Коментиран от #20
09:28 28.05.2026
17 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #1 от "честен ционист":Шишо няма защо да се откупува : Той постъпи като всеки български евроатлантик - продажник : Ограби КТБ (банката с парите за Южен поток ) за да може натовска Турция да прилапа проекта и да си построи Турски поток на негово място . Тома с "магнетизма" е американо-турски цирк и мижи да те лажем .
09:29 28.05.2026
18 Сталин
09:29 28.05.2026
19 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #10 от "Сталин":"При Бай Тошо живеехме по-добре!". Дали?
"Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил", или как комунистическата власт съвсем съзнатвлно облъчи с радиация цялото население на България!
Сега новия Тато румен кРадев ще вЪ оправи !
Коментиран от #22, #23, #25
09:30 28.05.2026
20 Хмм
До коментар #16 от "Има ли още шарани?":ГЕРБ се докарват на Радев
09:30 28.05.2026
21 Гост
09:31 28.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кемтрейлс
До коментар #19 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Те и сега ви облъчват, тровят и пръскат, като хлебарки.
09:33 28.05.2026
24 Механик
Тоя мазен дебелак е амен-амен дал фира по здравословни причини. Никакви пари няма да компенсират това, че вместо да живее си е запълвал живота с нерви и страхове покрай трупането на същите тия пари.
Беден човек. Неживян живот. Цял живот сочен с пръст за това че е дебелак и че е алчен. Вдно пиене с приятел не е изпил. Понеже няма приятели.
09:33 28.05.2026
25 Сталин
До коментар #19 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":И ти май си ял много сороски лааййна
09:33 28.05.2026
26 Оракула от Делфи
и съвестни Прокурори да го обвинят , свидетели колкото искаш !!!
Цветан Василев и Ахмед Доган са живи и помнят "цирка"!!!
НЯМА ДАВНОСТ ИМА ПРАВНОСТ!!!
Нищо не забравено и няма как да се забрави!!!
Фактите са безмилостно жестока истина!!!
09:34 28.05.2026
27 Алоууу
До коментар #7 от "Само питам":У нас е Коруптура а не прокуратурА
09:35 28.05.2026
28 народа
09:35 28.05.2026
29 герап
09:36 28.05.2026
30 Бааах ти боклуците
09:36 28.05.2026
31 Дзак
09:39 28.05.2026
32 Чума
09:39 28.05.2026