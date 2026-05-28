Марк Рюте към Румен Радев: Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО! България играе ключова роля в защитата на Черно море (ВИДЕО)

„Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е ключова важност за линиите на НАТО, България играе ключова роля. В България приемате сухопътни сили, които съм имал възможността на посетя, и е много впечатляващо“, с тези думи Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев.
Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Премиерът посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса. В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата, добави той.
Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство.
Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители, добави той.
Рюте отбеляза, че България е активна и извън пределите на НАТО, като подчерта като ключов кадър доставките на важни приноси. „След това, разбира се, България също достигна 2% и е напът да достигне 5% за разходване на поетите ангажименти, което е толкова важно, колкото отбранителната промишленост“, допълни той.
Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО. Също така той се обърна към Радев, че България е важна. „Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме прекрасни приятели от много години в различни роли“, каза Рюте на Радев, цитиран от "Нова телевизия".
След това Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха от правителствената пресслужба.
Министър-председателят пристигна вчера на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон. Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Радев пред журналисти преди срещата си с френския президент.
По-късно през деня Румен Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер.
В състава на българската делегация за посещенията в Париж и Брюксел са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната – Велислава Петрова и Димитър Стоянов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 и крим е руски ЗАВИНАГИ
09:43 28.05.2026
3 честен ционист
Коментиран от #26
09:44 28.05.2026
11 Така де
До коментар #1 от "1488":Няма лошо. Таман украинците ще ни пазят от руснаците. Безплатно!
Коментиран от #16, #18
09:47 28.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да знаеш
До коментар #1 от "1488":Таман украинците ще изритат всички руснаци от северното Черноморие.
09:48 28.05.2026
Коментиран от #32, #64
09:49 28.05.2026
До коментар #11 от "Така де":По-скоро бесарабските българи гният по окопите вместо укропам. Така вие ще ги браните начело с Льотчика.
09:49 28.05.2026
18 Може
До коментар #11 от "Така де":Би менингит, или друго тежко мозъчно възпаление...?!
09:51 28.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
21 война няма а страх и поне да го направи
09:52 28.05.2026
25 Българската военна промшленост продължва
България ползва европейския фонд за финансиране , създаден специално за Украйна.
Предстои създаване на българо- украински производства за дронове и защита от дронове, пак с европейски средства. От тях имаме голяма нужда.
Това договаря Радев в Брюксел.
09:54 28.05.2026
26 Така де
До коментар #3 от "честен ционист":Учудвам се колко безхарактерни хора са европейските лидери. Приемат един антиевропеец, върл русофил като национален герой на Европа. Сами си отглеждат враговете. Мазохисти ли са, не знам!
Коментиран от #51
09:54 28.05.2026
28 Само отговарям
До коментар #19 от "Само питам":Никой западен войник няма да тръгне да мре за русофилска България. Българите да чакат помощ от Путин.
Коментиран от #33
09:57 28.05.2026
30 Пак в тия
Прости хорица, прости управници!
09:59 28.05.2026
32 Ми така де
До коментар #15 от "Чума":Русия е център на злото. Империя на злото. Постоянно води войни със съседите си.
10:02 28.05.2026
33 Факт
До коментар #28 от "Само отговарям":Дреме им на западняците за нас . Прав си . А явно и на управляващите ни не им дреме , щом слугуват срещу Русия .
10:02 28.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Реалност
Нека опита. Сигурен съм, че ЕС ще му отговори подобаващо във времена, в които България не може да си позволи да загуби и едно евро от фондовете. Възможността да загубим парите по ПВУ вече му диша във врата.
Разходите за БОТАШ ще бъдат само една от котвите, които ще го пратят при крайцера "Москва", ако прекрачи тънката червена линия относно Украйна!
Коментиран от #42
10:06 28.05.2026
40 БУКВАТА "Ч"
Българи..... Кои са собствениците на курортите по българското черноморие? Българи? Не не са българи.... над 400 хиляди имота по Българското Черноморие са на руски и османски олигарси... След като Крим стана Руски... Спомняте ли си че Българският град Варна беше прекръстена на името на Йосиф Сталин по времето на Сталинизма и носеше името Сталинград... В момента имотите по река Камчия всичките са Руски .... трябва да я кръстим на името на Путин... ПуткиноваРека!
Коментиран от #43
10:14 28.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ои8уйхътгрф
До коментар #40 от "БУКВАТА "Ч"":С голямо удоволствие ще ти уредя от 6 до 9 месеца престой в ортопедията в гипсово корито... Имаш 1 седмица да си подредиш делата и да си осигуриш едни 100 бона щото чувам лечението било скъпо
10:17 28.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 БУКВАТА "Ч"
Повече от три години, след като Русия започна войната си в Украйна, руски граждани и компании продължават да поддържат значително присъствие в сферата на имотите и бизнеса в България. Това разкрива ограниченията при прилагането на санкциите на ЕС и трайните икономически връзки между двете държави.
Данни, получени от в. "Сега", партньор на EUalive, от Агенцията по вписванията, показват, че руски граждани са продължили да придобиват недвижими имоти в България дори след 24 февруари 2022 г., когато Кремъл започна войната си срещу Украйна и впоследствие обяви България за "неприятелска държава".
Коментиран от #47
10:19 28.05.2026
47 ои8уйхътгрф
До коментар #45 от "БУКВАТА "Ч"":Мноу мъ кефи как упорито продължаваш да лъжеш и да си удължаваш престоя в болницата... Моли се изобщо някога да проходиш...
10:23 28.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Просто...
До коментар #26 от "Така де":...са крадци и убийци , като на първо място печелят страшни кинти от войната, а на второ ако успеят да докарат отново някой от петата колона но власт в Русия ще я разпарчаосат и ще присвоят всички ресурси
10:41 28.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Така е
До коментар #48 от "Унбитх":Много правилно. Хем хейти Европа, хем чака пари от тях. Ама те европейците са си виновни. Затова навсякъде в Европа шетат путинофили. Докога?
10:52 28.05.2026
55 БУКВАТА "Ч"
Агенцията по вписванията отбелязва, че националността не е задължително поле в българските имотни регистрации и затова данните може да са непълни. От 2018 г. обаче интегрираната система за кадастър и имотна регистрация в България позволява информацията за националност да бъде включвана, когато е налична в нотариалните актове.
Освен в сферата на недвижимите имоти, данните разкриват и значително руско присъствие в българския корпоративен сектор.
10:54 28.05.2026
56 БУКВАТА "Ч"
Данните включват руски граждани, регистрирани като действителни собственици съгласно българското законодателство срещу прането на пари, както и руски юридически лица, упражняващи пряк или косвен контрол върху български фирми.
В същото време статистиката дава и рядък поглед върху това как на практика се прилагат санкциите на ЕС срещу Русия.
Агенцията по вписванията съобщава за 37 отказа, свързани със санкционни ограничения, засягащи 18 компании. Няколко случая касаят организации, свързани със санкционирани руски олигарси или контролирани от държавата активи.
10:56 28.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 БУКВАТА "Ч"
Няколко транспортни компании, създадени от руски граждани, са получили отказ за регистрация, тъй като декларираната им дейност е включвала транспортни услуги — сектор, ограничен от санкциите на ЕС срещу руски оператори.
Един особено необичаен случай е включвал опит на българска компания да увеличи капитала си чрез апортна вноска на хеликоптер с руска регистрация, което е било блокирано съгласно авиационните санкции на ЕС.
Данните показват и откази, свързани със санкции срещу компании с беларуска връзка, заради ролята на Минск в подкрепа на руската инвазия в Украйна.
10:58 28.05.2026
59 БУКВАТА "Ч"
За новото българско правителство, ръководено от Румен Радев и неговата партия "Прогресивна България", темата вероятно ще привлече още по-строго внимание както от Брюксел, така и от европейските съюзници на Украйна. Радев многократно е критикувал някои от подходите на Запада към войната в Украйна и се е противопоставял на по-дълбоко военно участие — позиции, които засилиха опасенията сред критиците относно ангажимента на София към по-твърда линия срещу Москва. На този фон продължаващото присъствие на руски капитали в българските недвижими имоти, туризма и корпоративните структури рискува да засили възприятията, че прилагането на санкциите остава неравномерно въпреки официалната подкрепа на България за мерките на ЕС.
10:59 28.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 руска чума
До коментар #15 от "Чума":руската чума постоянно е заплашена от някой и постоянно тормози съседите си!
11:03 28.05.2026
65 БУКВАТА "Ч"
В момента текат две разследвания на българската прокуратура.
"Нашата операция потвърди, че в комплекса има 104 сгради в строеж или вече завършени, и нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна", посочи Коцев.
Сред постройките има 24 двуетажни къщи, всяка с разгъната застроена площ от 280 квадратни метра.
"Има също многоетажни жилищни блокове в строеж, както и обширни озеленени вътрешни пространства", добави кметът.
11:03 28.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Како,
До коментар #61 от "БУКВАТА "Ч"":като гледам що за простотии дращиш, със сигурност си правена в калната дупка на родителя ти 1, който те е изxoдил в селската ви тоалетна на двора. Да не си комшийка на БКП укроМирчев от Крушари?
11:06 28.05.2026
68 БУКВАТА "Ч"
От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
Книгата може да се види в Държавен архив!
И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!
11:07 28.05.2026
69 Това, което Радев
Вътре се говори за пари , за инвестиционни фондове, за нови военни заводи в България, за партньорски учения и бази, за нови оръжия за българската армия и флот, за източния фланг на НАТО, за нови транспортни коридори за НАТО и т.н.
Отвън Радев говори, че трябва да е водят преговори с Русия.
Няма лошо.
Ами как да е водят, като Путин до вчера отказваше да преговаря с друг, освен с Тръмп?
11:14 28.05.2026