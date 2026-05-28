Марк Рюте към Румен Радев: Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО! България играе ключова роля в защитата на Черно море (ВИДЕО)

„Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е ключова важност за линиите на НАТО, България играе ключова роля. В България приемате сухопътни сили, които съм имал възможността на посетя, и е много впечатляващо“, с тези думи Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев.

Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Премиерът посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса. В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата, добави той.

Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство.

Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители, добави той.

Рюте отбеляза, че България е активна и извън пределите на НАТО, като подчерта като ключов кадър доставките на важни приноси. „След това, разбира се, България също достигна 2% и е напът да достигне 5% за разходване на поетите ангажименти, което е толкова важно, колкото отбранителната промишленост“, допълни той.

Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО. Също така той се обърна към Радев, че България е важна. „Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме прекрасни приятели от много години в различни роли“, каза Рюте на Радев, цитиран от "Нова телевизия".

След това Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят пристигна вчера на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон. Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Радев пред журналисти преди срещата си с френския президент.

По-късно през деня Румен Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер.

В състава на българската делегация за посещенията в Париж и Брюксел са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната – Велислава Петрова и Димитър Стоянов.