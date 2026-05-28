Марк Рюте към Румен Радев: Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО! България играе ключова роля в защитата на Черно море (ВИДЕО)

28 Май, 2026 09:35, обновена 28 Май, 2026 09:47

  • румен радев-
  • марк рюте-
  • нато-
  • визита-
  • брюксел

Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО. Когато стане дума за Черно море, което е ключова важност за линиите на НАТО, България играе ключова роля. В България приемате сухопътни сили, които съм имал възможността на посетя, и е много впечатляващо“, с тези думи Марк Рюте се обърна към премиера Румен Радев.

Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Премиерът посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса. В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата, добави той.

Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство.

Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители, добави той.

Рюте отбеляза, че България е активна и извън пределите на НАТО, като подчерта като ключов кадър доставките на важни приноси. „След това, разбира се, България също достигна 2% и е напът да достигне 5% за разходване на поетите ангажименти, което е толкова важно, колкото отбранителната промишленост“, допълни той.

Марк Рюте подчерта, че това помага и заздравява линиите на НАТО. Също така той се обърна към Радев, че България е важна. „Лично съм много радостен, че сте тук, защото ние сме прекрасни приятели от много години в различни роли“, каза Рюте на Радев, цитиран от "Нова телевизия".

След това Румен Радев ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят пристигна вчера на посещение в Париж и разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон. Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Радев пред журналисти преди срещата си с френския президент.

По-късно през деня Румен Радев отпътува за Брюксел, където се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер.

В състава на българската делегация за посещенията в Париж и Брюксел са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната – Велислава Петрова и Димитър Стоянов.


Белгия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 и крим е руски ЗАВИНАГИ

    31 8 Отговор
    намерил на кого да го каже

    09:43 28.05.2026

  • 3 честен ционист

    30 24 Отговор
    Рюте не прави разлика между руснаци, украинци, и българи.

    Коментиран от #26

    09:44 28.05.2026

  • 4 Пич

    24 7 Отговор
    Аха........ вече кретените осигуриха резервен плацдарм за излаз на море на украинците!!! До Варна земята не е българска !!!

    09:44 28.05.2026

  • 5 Трол

    6 20 Отговор
    Българският черноморски флот е гарант за сигурност и стабилност в тази част на света.

    09:44 28.05.2026

  • 6 Точно

    11 10 Отговор
    С терорист не се преговаря, а се унищожава!

    09:45 28.05.2026

  • 7 Дзак

    17 3 Отговор
    България има важно разположение. Ключова е Турция

    09:45 28.05.2026

  • 8 ои8уйхътгрф

    24 11 Отговор
    Вкратце- очаквайте заповед от натуту да ходите на фронта у осраина...

    09:45 28.05.2026

  • 9 дядо поп

    22 3 Отговор
    То всичкото хубаво , че помагаме да защитим източния фронт на НАТО , само , че не е лошо да знаеш и някои български поговорки като: "Празна раница , не пази граница " и "Гладна мечка хоро не играе"!

    09:46 28.05.2026

  • 10 лют пипер

    21 1 Отговор
    Дрънъ,дрънъ,че плясъ!

    09:46 28.05.2026

  • 11 Така де

    7 22 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Няма лошо. Таман украинците ще ни пазят от руснаците. Безплатно!

    Коментиран от #16, #18

    09:47 28.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рюте добре изчетка

    34 2 Отговор
    нашата славна армия, състояща се от един батальон теляци , един батальон артелчици и един батальон бакари. Верен страж на южния фланг на НАТО.

    09:48 28.05.2026

  • 14 Да знаеш

    6 25 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Таман украинците ще изритат всички руснаци от северното Черноморие.

    09:48 28.05.2026

  • 15 Чума

    28 7 Отговор
    Да си атлантик не значи нищо друго, освен да хвърлиш всичките си умения, воля, пари и живота си, за да навредиш и унищожиш Русия! Не изпълняваш ли това свято дело, ти си отявлен кремлист - сталинист - путинофил - русороб!

    Коментиран от #32, #64

    09:49 28.05.2026

  • 16 честен ционист

    8 15 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    По-скоро бесарабските българи гният по окопите вместо укропам. Така вие ще ги браните начело с Льотчика.

    09:49 28.05.2026

  • 17 Компира

    14 11 Отговор
    Гледах видеото. Само дето Радев не му падна на колене да го задоволи. Ужас.

    09:49 28.05.2026

  • 18 Може

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    Би менингит, или друго тежко мозъчно възпаление...?!

    09:51 28.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    9 2 Отговор
    Източният фронт отново...

    09:52 28.05.2026

  • 21 война няма а страх и поне да го направи

    4 3 Отговор
    генерал или адмирал . какви са тея мъжествени комплименти . срамота . туин пийкс 2 . петроханци ги направили герои и патриоти . 4 милиона дългове . а в ламата и гуруто 12 милиона . малко ли са . откъде . някой тържествено си затваря очите . това са незаконни и мръсни капитали . в европа има много . уж лешоядите . уж природата . няма разум . снимки със майдановците . поро и зелиски по цял ден .

    09:52 28.05.2026

  • 22 Фейк - либераст

    18 3 Отговор
    Рюте да отива в Украйна на фронтовата линия и да взема пленници чрез затягане. Все някой дагестанец може да го хареса!

    09:52 28.05.2026

  • 23 Ганя Путинофила

    3 15 Отговор
    Аз много харесвам Марк Рюте.

    09:53 28.05.2026

  • 24 Мишел

    17 6 Отговор
    Рюте е винаги готов да брани територията на НатО чрез до последния украинец

    09:53 28.05.2026

  • 25 Българската военна промшленост продължва

    9 7 Отговор
    да работи на три смени за Украйна- оръжия, муниции, военна оптика, резервни части и т.н.

    България ползва европейския фонд за финансиране , създаден специално за Украйна.

    Предстои създаване на българо- украински производства за дронове и защита от дронове, пак с европейски средства. От тях имаме голяма нужда.

    Това договаря Радев в Брюксел.

    09:54 28.05.2026

  • 26 Така де

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Учудвам се колко безхарактерни хора са европейските лидери. Приемат един антиевропеец, върл русофил като национален герой на Европа. Сами си отглеждат враговете. Мазохисти ли са, не знам!

    Коментиран от #51

    09:54 28.05.2026

  • 27 Гориил

    11 5 Отговор
    Ролята на България в НАТО най-накрая стана ясна.Българите мечтаят за това от сто години.

    09:55 28.05.2026

  • 28 Само отговарям

    19 2 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Никой западен войник няма да тръгне да мре за русофилска България. Българите да чакат помощ от Путин.

    Коментиран от #33

    09:57 28.05.2026

  • 29 възмутен

    17 1 Отговор
    Демек ние не сме държава , а сме Източния фланг !!!

    09:58 28.05.2026

  • 30 Пак в тия

    7 3 Отговор
    Къде се навираш бре, глупак?!
    Прости хорица, прости управници!

    09:59 28.05.2026

  • 31 €педерюте

    15 3 Отговор
    от кого и с какво сме нападнати на "източния фланг", че го "защитаваме"? БОКЛУЦИ! ЦЕЛТА ИМ Е ДА НИ НАБУТАТ В ЧУЖДАТА ЦИОНИСТКА ВОЙНА!

    10:00 28.05.2026

  • 32 Ми така де

    9 16 Отговор

    До коментар #15 от "Чума":

    Русия е център на злото. Империя на злото. Постоянно води войни със съседите си.

    10:02 28.05.2026

  • 33 Факт

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "Само отговарям":

    Дреме им на западняците за нас . Прав си . А явно и на управляващите ни не им дреме , щом слугуват срещу Русия .

    10:02 28.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Реалност

    7 5 Отговор
    Радев е нелеп wannabe Орбан от Тему. Вярва си, че може да бъде фактор, но реалността съвсем скоро ще му напомни за себе си.
    Нека опита. Сигурен съм, че ЕС ще му отговори подобаващо във времена, в които България не може да си позволи да загуби и едно евро от фондовете. Възможността да загубим парите по ПВУ вече му диша във врата.
    Разходите за БОТАШ ще бъдат само една от котвите, които ще го пратят при крайцера "Москва", ако прекрачи тънката червена линия относно Украйна!

    Коментиран от #42

    10:06 28.05.2026

  • 36 Тома

    6 4 Отговор
    Помагаме бати рюте иначе как ще държим българите с доходи 300-500 евро а украинеца на златни пясъци ще строи цял комплекс

    10:12 28.05.2026

  • 37 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Защитата на Черно море от кого Бе Рюте и Радев,от извънземни ли Бе ? Защото от както се помня мръсотии в Ч.море правят само НАТО,през останалото време винаги е имало само спокойствие,бизнес и летен туризъм !!!!!!!!!!

    10:13 28.05.2026

  • 38 Ламята Спаска

    4 4 Отговор
    Казвам ти дъще, сещай се снахо. Рюте дълго ни спираше за Шенген, даже и за проруските уклони на льотчика, така че изказването му е намек да изпълняваме ангажиментите си към колективната отбрана на НАТО. Изглежда рефлексите на Рундьо са като на селски кмет-феодал, но да изнудваш световни лидери просто няма да се случи. Нещо повече, ПБ няма представителство в европарламента и Мистър кеш ще се щура немил-недраг в европейския съвет.

    10:13 28.05.2026

  • 39 Това ли е нато

    8 0 Отговор
    С голия си г.. ли го защитаваме

    10:13 28.05.2026

  • 40 БУКВАТА "Ч"

    2 8 Отговор
    Представете си следното: Ако не бяха уничтожили след 1944г. Българските Ковбои в собствената им Райската Земя България - сега и каквито кризи да има по света, понеже Българските Ковбой са едновреммено и работодатели и работници по своята земя, щяха да създават род за да има велик и Славен Български Радостен Народ. Ако беше жива старата Българска Аристокрация - избита по концлагерите, сега щяхме да имаме свои Курорти, свой Иновации и Технологии и свои мъдри работодатели = работници!
    Българи..... Кои са собствениците на курортите по българското черноморие? Българи? Не не са българи.... над 400 хиляди имота по Българското Черноморие са на руски и османски олигарси... След като Крим стана Руски... Спомняте ли си че Българският град Варна беше прекръстена на името на Йосиф Сталин по времето на Сталинизма и носеше името Сталинград... В момента имотите по река Камчия всичките са Руски .... трябва да я кръстим на името на Путин... ПуткиноваРека!

    Коментиран от #43

    10:14 28.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ои8уйхътгрф

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "БУКВАТА "Ч"":

    С голямо удоволствие ще ти уредя от 6 до 9 месеца престой в ортопедията в гипсово корито... Имаш 1 седмица да си подредиш делата и да си осигуриш едни 100 бона щото чувам лечението било скъпо

    10:17 28.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БУКВАТА "Ч"

    4 4 Отговор
    Напук на войната: Бум на руските имоти у нас и украински "таен град" край Варна.

    Повече от три години, след като Русия започна войната си в Украйна, руски граждани и компании продължават да поддържат значително присъствие в сферата на имотите и бизнеса в България. Това разкрива ограниченията при прилагането на санкциите на ЕС и трайните икономически връзки между двете държави.

    Данни, получени от в. "Сега", партньор на EUalive, от Агенцията по вписванията, показват, че руски граждани са продължили да придобиват недвижими имоти в България дори след 24 февруари 2022 г., когато Кремъл започна войната си срещу Украйна и впоследствие обяви България за "неприятелска държава".

    Коментиран от #47

    10:19 28.05.2026

  • 46 Строен слугински

    5 2 Отговор
    В точния ден бе срещата с Рюте. Предния украинеца донесе черна папка с искания и на следващия нашия получава дела, който България трябва да изпълни.

    10:19 28.05.2026

  • 47 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "БУКВАТА "Ч"":

    Мноу мъ кефи как упорито продължаваш да лъжеш и да си удължаваш престоя в болницата... Моли се изобщо някога да проходиш...

    10:23 28.05.2026

  • 48 Унбитх

    4 5 Отговор
    Спрете веднага европейските фондове за агента на Решетников и Путин, Спрете десетки млд евро фондове, нека си ги иска от Масква. Да видим как ще вдига стандарта на българите. Срам

    Коментиран от #53

    10:24 28.05.2026

  • 49 Различни роли

    3 0 Отговор
    Рюте: "ние сме прекрасни приятели от много години в различни роли", кой кога е мъжа и кога жената?

    10:30 28.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Просто...

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Така де":

    ...са крадци и убийци , като на първо място печелят страшни кинти от войната, а на второ ако успеят да докарат отново някой от петата колона но власт в Русия ще я разпарчаосат и ще присвоят всички ресурси

    10:41 28.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Унбитх":

    Много правилно. Хем хейти Европа, хем чака пари от тях. Ама те европейците са си виновни. Затова навсякъде в Европа шетат путинофили. Докога?

    10:52 28.05.2026

  • 54 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Санкциите на ЕС не налагат пълна забрана за руски граждани да притежават или купуват имоти в България или другаде в Съюза. Въпреки това сделки, включващи санкционирани лица или организации, могат да бъдат блокирани, а банките, нотариусите и държавните органи са задължени да извършват проверки, свързани със санкциите и мерките срещу прането на пари. На практика ограниченията действат основно чрез финансов контрол и замразяване на активи, а не чрез пълна забрана за притежание на недвижими имоти. Притежаваните от руснаци имоти са разпределени из цяла България, с концентрация в крайбрежни и туристически райони, като Варна, Бургас, Созопол, Поморие, Балчик и зимния курорт Банско. Свързана с руски граждани собственост е регистрирана и в София.

    10:52 28.05.2026

  • 55 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Данните бяха публикувани едва след съдебна битка, подкрепена от Програмата "Достъп до информация", което подчертава по-широките опасения относно прозрачността и контрола върху руската икономическа дейност в България.

    Агенцията по вписванията отбелязва, че националността не е задължително поле в българските имотни регистрации и затова данните може да са непълни. От 2018 г. обаче интегрираната система за кадастър и имотна регистрация в България позволява информацията за националност да бъде включвана, когато е налична в нотариалните актове.

    Освен в сферата на недвижимите имоти, данните разкриват и значително руско присъствие в българския корпоративен сектор.

    10:54 28.05.2026

  • 56 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Агенцията по вписванията е идентифицирала 7 854 български компании, в които руски граждани или руски юридически лица участват като акционери или еднолични собственици. Макар това да представлява под 1% от всички регистрирани капиталови дружества в България, близо 1 000 от вписванията са добавени след началото на войната.

    Данните включват руски граждани, регистрирани като действителни собственици съгласно българското законодателство срещу прането на пари, както и руски юридически лица, упражняващи пряк или косвен контрол върху български фирми.

    В същото време статистиката дава и рядък поглед върху това как на практика се прилагат санкциите на ЕС срещу Русия.

    Агенцията по вписванията съобщава за 37 отказа, свързани със санкционни ограничения, засягащи 18 компании. Няколко случая касаят организации, свързани със санкционирани руски олигарси или контролирани от държавата активи.

    10:56 28.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Санкционният режим е засегнал и свързани с руската държава активи в България. Властите са блокирали промени в управлението на курортния комплекс "Камчия" на Черноморието, собственост на град Москва, както и опит за прехвърляне на имот, свързан с културния център "Московски дом" в София.

    Няколко транспортни компании, създадени от руски граждани, са получили отказ за регистрация, тъй като декларираната им дейност е включвала транспортни услуги — сектор, ограничен от санкциите на ЕС срещу руски оператори.

    Един особено необичаен случай е включвал опит на българска компания да увеличи капитала си чрез апортна вноска на хеликоптер с руска регистрация, което е било блокирано съгласно авиационните санкции на ЕС.

    Данните показват и откази, свързани със санкции срещу компании с беларуска връзка, заради ролята на Минск в подкрепа на руската инвазия в Украйна.

    10:58 28.05.2026

  • 59 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Разкритията идват в момент, когато България — член на ЕС и НАТО — продължава да балансира между официалната си подкрепа за европейската санкционна политика и дългогодишните икономически, енергийни и исторически връзки с Русия. София изгони руски дипломати след инвазията и подкрепи последователните пакети санкции на ЕС, но руското икономическо и културно влияние остава видимо.

    За новото българско правителство, ръководено от Румен Радев и неговата партия "Прогресивна България", темата вероятно ще привлече още по-строго внимание както от Брюксел, така и от европейските съюзници на Украйна. Радев многократно е критикувал някои от подходите на Запада към войната в Украйна и се е противопоставял на по-дълбоко военно участие — позиции, които засилиха опасенията сред критиците относно ангажимента на София към по-твърда линия срещу Москва. На този фон продължаващото присъствие на руски капитали в българските недвижими имоти, туризма и корпоративните структури рискува да засили възприятията, че прилагането на санкциите остава неравномерно въпреки официалната подкрепа на България за мерките на ЕС.

    10:59 28.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 руска чума

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Чума":

    руската чума постоянно е заплашена от някой и постоянно тормози съседите си!

    11:03 28.05.2026

  • 65 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    "Удостоверенията за търпимост са били издадени по време на управлението на ГЕРБ от главния архитект на района, което е шокиращо, защото дори една обикновена проверка на място би показала, че тези сгради са построени наскоро", заяви пред EUalive варненският депутат Стела Николова от "Демократична България".

    В момента текат две разследвания на българската прокуратура.

    "Нашата операция потвърди, че в комплекса има 104 сгради в строеж или вече завършени, и нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна", посочи Коцев.

    Сред постройките има 24 двуетажни къщи, всяка с разгъната застроена площ от 280 квадратни метра.

    "Има също многоетажни жилищни блокове в строеж, както и обширни озеленени вътрешни пространства", добави кметът.

    11:03 28.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Како,

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "БУКВАТА "Ч"":

    като гледам що за простотии дращиш, със сигурност си правена в калната дупка на родителя ти 1, който те е изxoдил в селската ви тоалетна на двора. Да не си комшийка на БКП укроМирчев от Крушари?

    11:06 28.05.2026

  • 68 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    И вижте колко е плащала България всяка година на "Освободителката" за Освобождението!
    От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
    Книгата може да се види в Държавен архив!
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!

    11:07 28.05.2026

  • 69 Това, което Радев

    1 0 Отговор
    говори отвън пред българските журналисти след срещите в Европа, няма нищо общо с това, което говори вътре.

    Вътре се говори за пари , за инвестиционни фондове, за нови военни заводи в България, за партньорски учения и бази, за нови оръжия за българската армия и флот, за източния фланг на НАТО, за нови транспортни коридори за НАТО и т.н.

    Отвън Радев говори, че трябва да е водят преговори с Русия.
    Няма лошо.
    Ами как да е водят, като Путин до вчера отказваше да преговаря с друг, освен с Тръмп?

    11:14 28.05.2026

