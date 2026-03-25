Енцо Фернандес мечтае за Реал Мадрид и е готов да напусне Челси това лято

Енцо Фернандес мечтае за Реал Мадрид и е готов да напусне Челси това лято

25 Март, 2026 10:30 383 0

Аржентинецът не иска Саудитска Арабия и търси предизвикателство на най-високо ниво

Енцо Фернандес мечтае за Реал Мадрид и е готов да напусне Челси това лято - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Енцо Фернандес е отворен за преход към Реал Мадрид и би приел подобна оферта като мечтан ход в кариерата си.

Аржентинският полузащитник е разочарован от начина, по който Енцо Мареска напусна Челси, и е решен да смени клуба това лято. Преходът в Саудитска Арабия обаче не е вариант на този етап от кариерата му, според информация на “TalkSPORT”.

Отпадането на Челси от Шампионска лига допълнително засили съмненията на 25-годишния халф относно бъдещето му. Аржентинецът смята, че проектът на клуба не отговаря на очакванията му и иска да направи следващата стъпка в кариерата си.

Челси обаче не възнамерява да се разделя лесно с него. Лондонският клуб е определил цена между 100 и 120 милиона евро за евентуален трансфер, а договорът на Фернандес е валиден до лятото на 2032 година, което дава на ръководството пълен контрол върху бъдещето му. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 6


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

