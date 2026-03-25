Ливърпул има 140 млн. евро за заместник на Салах, избира между трима

Ливърпул ще похарчи до 140 млн евро в търсенето на заместник на Мохамед Салах, за когото стана ясно, че ще напусне отбора след края на настоящия сезон.

Според TEAMtalk английският клуб разглежда трима кандидати за позицията на египтянина.

В шортлиста на мърсисайдци са Ян Диоманде от германския РБ Лайпциг, както и Антъни Гордън от Нюкасъл. Основната цел на отбора обаче остава Майкъл Олисе от Байерн (Мюнхен).

Ръководството на английските шампиони все още се надява да убеди Байерн да се раздели с играча си. Опитът му в Премиър лийг и фактът, че дясното крило е предпочитаната му позиция, говорят в полза на французина в сравнение с конкурентите му за заместник на Салах.

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас може да замени Лиъм Росиниър начело на световния клубен шампион Челси след края на сезона.

Според TEAMtalk “сините” следят испанеца и го обмислят като вариант в случай, че клубът реши да се раздели с настоящия мениджър.



Според източника обаче, Росениър, който беше назначен през януари 2025 г. и подписа дългосрочен договор до 2032 г., се радва на подкрепата на борда на Челси, който настоява, че ще му даде време да работи.

Все пак се твърди, че за да се случи подобно нещо лондончани трябва да се класират и през следващия сезон в Шампионската лига, където тази година играха за първи път от сезон 2022/2023 насам.