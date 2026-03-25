Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул има 140 млн. евро за заместник на Салах, избира между трима

Ливърпул има 140 млн. евро за заместник на Салах, избира между трима

25 Март, 2026 11:30 900 2

  • ливърпул-
  • салах-
  • челси-
  • фабрегас-
  • комо-
  • треньор-
  • трансфер

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас може да замени Лиъм Росиниър начело на Челси

Ливърпул има 140 млн. евро за заместник на Салах, избира между трима - 1
Майкъл Олисе, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ливърпул ще похарчи до 140 млн евро в търсенето на заместник на Мохамед Салах, за когото стана ясно, че ще напусне отбора след края на настоящия сезон.

Според TEAMtalk английският клуб разглежда трима кандидати за позицията на египтянина.

В шортлиста на мърсисайдци са Ян Диоманде от германския РБ Лайпциг, както и Антъни Гордън от Нюкасъл. Основната цел на отбора обаче остава Майкъл Олисе от Байерн (Мюнхен).

Ръководството на английските шампиони все още се надява да убеди Байерн да се раздели с играча си. Опитът му в Премиър лийг и фактът, че дясното крило е предпочитаната му позиция, говорят в полза на французина в сравнение с конкурентите му за заместник на Салах.

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас може да замени Лиъм Росиниър начело на световния клубен шампион Челси след края на сезона.

Според TEAMtalk “сините” следят испанеца и го обмислят като вариант в случай, че клубът реши да се раздели с настоящия мениджър.

Според източника обаче, Росениър, който беше назначен през януари 2025 г. и подписа дългосрочен договор до 2032 г., се радва на подкрепата на борда на Челси, който настоява, че ще му даде време да работи.

Все пак се твърди, че за да се случи подобно нещо лондончани трябва да се класират и през следващия сезон в Шампионската лига, където тази година играха за първи път от сезон 2022/2023 насам.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не гледащ футбол

    1 0 Отговор
    Егати и пералнята на пари е станал този ,,спорт" наречен ...футбол...

    11:36 25.03.2026

  • 2 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    докато песоглавия е треньор, никой няма да поиска да дойде !!!

    11:49 25.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове