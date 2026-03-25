Агентът на Салах: Не знаем и никой не знае къде ще играе Мохамед през новия сезон

Агентът на Салах: Не знаем и никой не знае къде ще играе Мохамед през новия сезон

25 Март, 2026 14:12 544 2

  • мохамед салах-
  • бъдеще-
  • трансфер-
  • ливърпул-
  • агент

Първи коментар на Рами Абас Иса след като египтянинът обяви, че кара последните си месеци в Ливърпул

Агентът на Салах: Не знаем и никой не знае къде ще играе Мохамед през новия сезон - 1
Салах с мениджъра си, Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Агентът на Мохамед Салах излезе с остра позиция веднага след като клиентът му разкри, че напуска Ливърпул в края на сезона.

Новината, че суперзвездата приключва отношенията си с мърсисайдци, стана ясна вчера вечерта и се случва въпреки че египтянинът подписа нов двугодишен договор на стойност 400 000 паунда на седмица преди почти година.

33-годишният емблематичен футболист на мърсисайдци ще сложи край на деветгодишния си престой на "Анфийлд" през май. След постигнато споразумение с Ливърпул, Салах ще напусне клуба със статут, подобен на този на свободен агент.

Дългогодишният му представител - Рами Абас Иса, обаче бързо опроверга спекулациите, че вече има избрана следваща дестинация за египтянина.

„Не знаем къде ще играе Мохамед през следващия сезон, Това също означава, че никой друг не знае. Пазете се от търсачите на внимание, които гонят кликове", написа Абас в социалната мрежа X.

Според "Дейли Мейл" интерес към Салах се очаква от клубове по целия свят. Разбира се, като възможни дестинации се споменават саудитската професионална лига и американската Мейджър Лийг Сокър. Статутът му на свободен агент може да се окаже примамлив и за европейските съперници на Liverpool.


  • 1 ЧЕСТИТ АЯТОХОЛ ,ПЕРСИЙЦИ !

    Отговор
    Всички знаем къде е играл,играе и ще играе Мохамед.В на Алах задните части.

    14:23 25.03.2026

  • 2 ПРОГРЕСИВЕН МЕНИДЖЕР

    Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТЪТ.......СЛАВИЯ Е ОТБОРА...

    15:23 25.03.2026

