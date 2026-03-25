Националите с първа тренировка в Джакарта - ВИДЕО

Националният отбор на България по футбол проведе първа тренировка в Джакарта по време на турнето си в Индонезия от турнира FIFA Series 2026.

Преди заниманието „лъвовете“ посетиха „Gelora Bung Karno Stadium“, за да се запознаят с терена, на който ще се изправят в първия си двубой срещу селекцията на Соломонови острови.

След това националите се насочиха към тренировъчните терени на комплекса, където тренираха с настроение и на пълни обороти. На облекчен режим бе Мартин Минчев. Утре отборът отново ще има една тренировка с начало 16:00 часа местно време, като тя ще бъде на стадион „Соемантри“.