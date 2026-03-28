Спортът по ТВ в събота (28 март)

Спортът по ТВ в събота (28 март)

28 Март, 2026 07:56 1 598 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (28 март) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

07.00 Токио Верди – Сталион (жени) Диема спорт 2
08.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Япония Диема спорт 3
10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.00 Негоят – Хо Ши Мин (жени) Диема спорт 2
10.15 Ски скокове: Световна купа в Планица, ски полети, отборно, мъже Евроспорт 1
11.50 Художествена гимнастика, Световна купа Нова спорт
12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Яливаре, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1
13.50 Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Прага, волна програма, мъже Евроспорт 1
14.30 Харогейт – Нотс Каунти Диема спорт 2
16.20 Колоездене: Обиколка на Каталуния, шести етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
17.50 Мото GP, квалификация за Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
17.50 Сноуборд: Световна купа в Монт Сент Ан, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1
19.00 Унгария – Словения Диема спорт
19.00 Шотландия – Япония Диема спорт 3
19.00 Волейбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
19.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън, трети ден Евроспорт 2
19.20 Художествена гимнастика, Световна купа Нова спорт
19.30 Малага – Леганес МАХ Спорт 4
19.30 Фигурно пързаляне: Световен шампионат в Прага, волна програма, танцови двойки Евроспорт 1
19.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, Мурсия – Билбао Диема спорт 2
21.50 Мото GP, спринт за Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол, Жирона – Реал Диема спорт 2
22.00 8TКO, бойно събитие от Нидерландия Диема спорт


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

