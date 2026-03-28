Напусна ни Мери Ранд - първата британка с три медала от едни Олимпийски игри

Бившата олимпийска шампионка в скока на дължина Мери Ранд почина на 86-годишна възраст, съобщава Reuters. Тя е първата британка, спечелила три медала от една Олимпиада. Ранд печели злато в скока на дължина, сребро в петобоя и бронз в щафетата 4×100 метра на Олимпийските игри в Токио през 1964 година, допълва БТА. В същото състезание тя поставя и световен рекорд от 6.76 метра.

От UK Athletics изразиха съболезнования, като подчертаха, че Ранд е била пионер в спорта още от ранна възраст. На 17 години тя поставя първия си британски рекорд в петобоя, а малко по-късно печели сребро в скока на дължина на Игри на Британската общност в Кардиф.

Организацията припомня и влиянието ѝ върху британския отбор в Токио, където след нейния успех отборът печели общо 12 медала. Според съотборничката ѝ и олимпийска шампионка Ан Пакър, победата на Ранд е вдъхновила целия тим.