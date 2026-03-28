Напусна ни Мери Ранд - първата британка с три медала от едни Олимпийски игри

28 Март, 2026 11:34 892 2

На 17 години тя поставя първия си британски рекорд в петобоя

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившата олимпийска шампионка в скока на дължина Мери Ранд почина на 86-годишна възраст, съобщава Reuters. Тя е първата британка, спечелила три медала от една Олимпиада. Ранд печели злато в скока на дължина, сребро в петобоя и бронз в щафетата 4×100 метра на Олимпийските игри в Токио през 1964 година, допълва БТА. В същото състезание тя поставя и световен рекорд от 6.76 метра.

От UK Athletics изразиха съболезнования, като подчертаха, че Ранд е била пионер в спорта още от ранна възраст. На 17 години тя поставя първия си британски рекорд в петобоя, а малко по-късно печели сребро в скока на дължина на Игри на Британската общност в Кардиф.

Организацията припомня и влиянието ѝ върху британския отбор в Токио, където след нейния успех отборът печели общо 12 медала. Според съотборничката ѝ и олимпийска шампионка Ан Пакър, победата на Ранд е вдъхновила целия тим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    И каква ни е на нас тая спортистка,че да скърбим за нея?Нас все още не са ни преформатирали в англосаксонци,нека те да си скубят косите от мъка,а пък ние да се мъчим да се оправяме с нашите си проблеми и особено с нефелните ни политици

    14:39 28.03.2026

