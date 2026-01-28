Тайсън Фюри се завръща на боксовата сцена през април

След кратко оттегляне от ринга, легендарният британски боксьор Тайсън Фюри официално обяви своето завръщане. На 11 април, в сърцето на Великобритания, „Циганският крал“ ще премери сили с опасния руски нокаутьор Арсланбек Махмудов в дългоочакван двубой, който обещава да разтърси тежката категория.

Фюри, който навърши 37 години, се оттегли от професионалния бокс след драматичната си загуба от Олександър Усик през декември 2024 г. Само месец по-късно обаче, той разкри пред феновете си, че страстта към спорта не го е напуснала и е готов да се върне на върха.

„Вълнувам се неописуемо! Боксът е моят живот, моето вдъхновение. Кралят се завръща – нека всички чуят!“, сподели Фюри пред BBC, изпълнен с ентусиазъм и решителност.

Предстоящият му опонент, Арсланбек Махмудов, е само с година по-млад, но вече се е утвърдил като страховит съперник. Руснакът може да се похвали с впечатляваща статистика – 21 победи от 23 професионални срещи, което го прави един от най-опасните боксьори в дивизията.

От своя страна, Фюри влиза в битката с внушителен актив: 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство от общо 37 мача.

Сблъсъкът между двамата титани на ринга се очертава като едно от най-значимите спортни събития на годината.