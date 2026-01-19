Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева стана вицешампионка в Манчестър

Елизара Янева стана вицешампионка в Манчестър

19 Януари, 2026 21:23 446 0

  • елизара янева -
  • вицешампионка-
  • тенис -
  • турнир-
  • зала -
  • манчестър -
  • великобритания

Титлата спечели Селин Неф от Швейцария

Елизара Янева стана вицешампионка в Манчестър - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала с награден фонд 40 хиляди долара в Манчестър (Великобритания).

18-годишната българка отстъпи във финалната среща с 6:4, 1:6, 4:6 от Селин Неф (Швейцария). Срещата продължи час и 48 минути.

Янева проби за 2:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:4. Швейцарката обаче постигна два пробива във втората част и след 6:1 изравни резултата в сетовете. В решителния трети сет Янева показа характер – след ранен пробив тя се върна в мача и изравни за 4:4, но швейцарката успя да направи още един пробив и след това да приключи срещата на свой сервис.


Въпреки загубата на финала, представянето на Елизара Янева през цялата седмица беше впечатляващо. Българката записа три престижни победи над състезателки от топ 300 на световната ранглиста и с това си осигури рекордно класиране в кариерата – дебют в топ 320 на света.


До момента Елизара Янева има три спечелени титли при жените във веригата на Международната тенис федерация (ITF).

Лично кметът на Манчестър награди призьорките в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ