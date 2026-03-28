Норвежци може да спасят ЦСКА от Скаршем

Норвежкият елитен клуб Кристиансунд проявява интерес към полузащитника на ЦСКА Улаус Скаршем, съобщава местното издание Tidens Krav. През миналия сезон отборът завърши на 13-о място в класирането, само на три точки над зоната на изпадащите.

За 27-годишния футболист евентуално завръщане в родината изглежда като последна възможност да си намери нов отбор през пролетта. В противен случай той ще продължи да поддържа форма с втория тим на ЦСКА.

Скаршем поднови договора си с „червените“ през миналото лято до юни 2027 година, но не влиза в плановете на старши треньора Христо Янев.