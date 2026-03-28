Норвежци може да спасят ЦСКА от Скаршем

28 Март, 2026 15:13 693 1

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Норвежкият елитен клуб Кристиансунд проявява интерес към полузащитника на ЦСКА Улаус Скаршем, съобщава местното издание Tidens Krav. През миналия сезон отборът завърши на 13-о място в класирането, само на три точки над зоната на изпадащите.

За 27-годишния футболист евентуално завръщане в родината изглежда като последна възможност да си намери нов отбор през пролетта. В противен случай той ще продължи да поддържа форма с втория тим на ЦСКА.

Скаршем поднови договора си с „червените“ през миналото лято до юни 2027 година, но не влиза в плановете на старши треньора Христо Янев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Те първи отбор нямат, а играча тренирал с втория!

    16:18 28.03.2026

