Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов ще потегли втори в основното състезание на Формула 2 в Монако

Никола Цолов ще потегли втори в основното състезание на Формула 2 в Монако

5 Юни, 2026 17:16 676 1

  • монако-
  • никола цолов-
  • скорост-
  • квалификациите-
  • формула 2-
  • гран при

Българският лъв блести в квалификацията

Никола Цолов ще потегли втори в основното състезание на Формула 2 в Монако - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща драма се разигра на легендарната писта в Монако, където Никола Цолов демонстрира изключителна скорост и хъс по време на квалификациите за Формула 2. Младият български пилот, наричан с гордост „Българския лъв“, оглави класирането във втората квалификационна група с време 1:20.053, но въпреки това ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание.

Цолов бе само на косъм от полпозишъна – едва 0.130 секунди го разделиха от бразилеца Камара, който бе най-бърз в първата група и така си осигури челната позиция на стартовата решетка. Въпреки това, българинът остави зад себе си норвежкия пилот Мартиниус Стеншорн с разлика от 0.221 секунди, а третото място в групата зае Куш Майни, който преживя неприятен инцидент с Лорънс ван Хьопен в шикана след тунела. Този инцидент все още се разследва и е възможно Майни да получи наказание, което може да размести стартовите позиции за спринта и основното състезание.

След първите трима във втората група се наредиха Роман Билински, Джошуа Дюрксен, Оливър Гьоте, Колтън Херта, Нико Вароне, Мари Боя, Емерсон Фитипалди и Лорънс ван Хьопен. Любопитен факт е, че Дюрксен, като пети от по-бавната група, ще стартира спринтовото състезание от полпозишън. В първата група Камара постигна време 1:20.923, въпреки че сесията за него започна драматично – удар в стената на последния завой още в първата му летяща обиколка. Благодарение на бързата реакция на механиците от Инвикта и появата на червен флаг след катастрофата на Джон Бенет, бразилецът успя да се върне на пистата и да запише две отлични обиколки.

В края на квалификацията Камара изпревари с 0.110 секунди Алекс Дън, а трети остана Габриеле Мини, който бе най-бърз във вчерашната свободна тренировка. Четвъртото място зае Ноел Леон, съотборник на Цолов в екипа на Кампос, следван от Тасанапол Интрапувашак, Себастиан Монтоя, Дино Беганович, Джон Бенет, Ритомо Мията, Рафаел Виягомес и Киан Шийлдс.

Спринтовото състезание в Монако ще се проведе утре от 15:15 часа българско време и ще включва 30 обиколки по тесните улички на Княжеството. След традиционното обръщане на първите десетима на старта, Никола Цолов ще потегли от деветата позиция в спринта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    6 0 Отговор
    Цолката, страхотен, Камара извади късмет, а Куш Майни този път ще го накажат!

    17:23 05.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове