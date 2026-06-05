Никола Цолов ще потегли втори в основното състезание на Формула 2 в Монако

Вълнуваща драма се разигра на легендарната писта в Монако, където Никола Цолов демонстрира изключителна скорост и хъс по време на квалификациите за Формула 2. Младият български пилот, наричан с гордост „Българския лъв“, оглави класирането във втората квалификационна група с време 1:20.053, но въпреки това ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание.

Цолов бе само на косъм от полпозишъна – едва 0.130 секунди го разделиха от бразилеца Камара, който бе най-бърз в първата група и така си осигури челната позиция на стартовата решетка. Въпреки това, българинът остави зад себе си норвежкия пилот Мартиниус Стеншорн с разлика от 0.221 секунди, а третото място в групата зае Куш Майни, който преживя неприятен инцидент с Лорънс ван Хьопен в шикана след тунела. Този инцидент все още се разследва и е възможно Майни да получи наказание, което може да размести стартовите позиции за спринта и основното състезание.

След първите трима във втората група се наредиха Роман Билински, Джошуа Дюрксен, Оливър Гьоте, Колтън Херта, Нико Вароне, Мари Боя, Емерсон Фитипалди и Лорънс ван Хьопен. Любопитен факт е, че Дюрксен, като пети от по-бавната група, ще стартира спринтовото състезание от полпозишън. В първата група Камара постигна време 1:20.923, въпреки че сесията за него започна драматично – удар в стената на последния завой още в първата му летяща обиколка. Благодарение на бързата реакция на механиците от Инвикта и появата на червен флаг след катастрофата на Джон Бенет, бразилецът успя да се върне на пистата и да запише две отлични обиколки.

В края на квалификацията Камара изпревари с 0.110 секунди Алекс Дън, а трети остана Габриеле Мини, който бе най-бърз във вчерашната свободна тренировка. Четвъртото място зае Ноел Леон, съотборник на Цолов в екипа на Кампос, следван от Тасанапол Интрапувашак, Себастиан Монтоя, Дино Беганович, Джон Бенет, Ритомо Мията, Рафаел Виягомес и Киан Шийлдс.

Спринтовото състезание в Монако ще се проведе утре от 15:15 часа българско време и ще включва 30 обиколки по тесните улички на Княжеството. След традиционното обръщане на първите десетима на старта, Никола Цолов ще потегли от деветата позиция в спринта.