Александър Станкович отново облича екипа на Интер

Интер Милано официално приветства обратно в редиците си Александър Станкович – един от най-обещаващите млади полузащитници на Балканите. Италианският гранд активира клаузата за обратно изкупуване и плати внушителните 23 милиона евро на белгийския Брюж, за да си върне 20-годишния сръбски национал.

Станкович, който е продукт на школата на Интер и син на легендарния Деян Станкович, подписа дългосрочен контракт с "нерадзурите", който ще го задържи на "Сан Сиро" до лятото на 2031 година.

След като през миналия сезон Интер продаде Станкович на Брюж за близо 10 милиона евро, сръбският халф бързо се превърна в ключова фигура за белгийския тим. В рамките на 55 мача той реализира 9 попадения и асистира за още 5 гола – постижения, които не останаха незабелязани от ръководството на италианския шампион.

Още от ранна възраст Александър Станкович впечатлява с изключителната си техника и футболен интелект. След като премина през всички юношески формации на Интер, той натрупа ценен опит и в швейцарския Люцерн, където бе изпратен под наем. Връщането му в Милано бележи нова страница в неговата кариера и дава надежда на феновете за още по-силни изяви в Серия А.