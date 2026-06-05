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Александър Станкович отново облича екипа на Интер

Александър Станкович отново облича екипа на Интер

5 Юни, 2026 16:48 485 0

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Сръбският талант се завръща в Милано

Александър Станкович отново облича екипа на Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер Милано официално приветства обратно в редиците си Александър Станкович – един от най-обещаващите млади полузащитници на Балканите. Италианският гранд активира клаузата за обратно изкупуване и плати внушителните 23 милиона евро на белгийския Брюж, за да си върне 20-годишния сръбски национал.

Станкович, който е продукт на школата на Интер и син на легендарния Деян Станкович, подписа дългосрочен контракт с "нерадзурите", който ще го задържи на "Сан Сиро" до лятото на 2031 година.

След като през миналия сезон Интер продаде Станкович на Брюж за близо 10 милиона евро, сръбският халф бързо се превърна в ключова фигура за белгийския тим. В рамките на 55 мача той реализира 9 попадения и асистира за още 5 гола – постижения, които не останаха незабелязани от ръководството на италианския шампион.

Още от ранна възраст Александър Станкович впечатлява с изключителната си техника и футболен интелект. След като премина през всички юношески формации на Интер, той натрупа ценен опит и в швейцарския Люцерн, където бе изпратен под наем. Връщането му в Милано бележи нова страница в неговата кариера и дава надежда на феновете за още по-силни изяви в Серия А.


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