Изненадваща грешка в сайта на ФИФА донесе безплатни билети за Мондиал 2026 на десетки фенове

Десетки фенове се оказаха притежатели на безплатни билети за дългоочаквания Мондиал 2026. Причината? Технически проблем в официалния сайт на ФИФА, който позволи на около 60 души да резервират пропуски за шампионата в САЩ, Мексико и Канада, без да заплатят и стотинка.

Международната футболна федерация не закъсня с реакцията си. В официално изявление от централата потвърдиха, че на 3 юни е възникнал проблем с обработката на плащанията, в резултат на който ограничен брой потребители са получили съобщения за успешно резервирани билети без извършено плащане.

„Билетите остават запазени, но засегнатите фенове са поканени да финализират плащането на пълната сума в рамките на седем дни“, уточниха от ФИФА.

Щастливците, които се възползваха от неочаквания шанс, имат точно една седмица, за да уредят финансовата част. Ако не го направят, местата им ще бъдат анулирани и предоставени на други желаещи. Така първоначалната еуфория може бързо да се изпари, ако не последва навременно плащане.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като за първи път ще обедини три държави домакини – САЩ, Мексико и Канада. Очаква се милиони фенове от цял свят да се стекат на стадионите, за да станат част от най-големия футболен спектакъл.