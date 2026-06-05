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Изненадваща грешка в сайта на ФИФА донесе безплатни билети за Мондиал 2026 на десетки фенове

Изненадваща грешка в сайта на ФИФА донесе безплатни билети за Мондиал 2026 на десетки фенове

5 Юни, 2026 18:12 552 0

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Технически срив позволи на около 60 късметлии да се сдобият с пропуски за Световното първенство без да платят, но радостта им може да се окаже краткотрайна

Изненадваща грешка в сайта на ФИФА донесе безплатни билети за Мондиал 2026 на десетки фенове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Десетки фенове се оказаха притежатели на безплатни билети за дългоочаквания Мондиал 2026. Причината? Технически проблем в официалния сайт на ФИФА, който позволи на около 60 души да резервират пропуски за шампионата в САЩ, Мексико и Канада, без да заплатят и стотинка.

Международната футболна федерация не закъсня с реакцията си. В официално изявление от централата потвърдиха, че на 3 юни е възникнал проблем с обработката на плащанията, в резултат на който ограничен брой потребители са получили съобщения за успешно резервирани билети без извършено плащане.

„Билетите остават запазени, но засегнатите фенове са поканени да финализират плащането на пълната сума в рамките на седем дни“, уточниха от ФИФА.

Щастливците, които се възползваха от неочаквания шанс, имат точно една седмица, за да уредят финансовата част. Ако не го направят, местата им ще бъдат анулирани и предоставени на други желаещи. Така първоначалната еуфория може бързо да се изпари, ако не последва навременно плащане.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе между 11 юни и 19 юли, като за първи път ще обедини три държави домакини – САЩ, Мексико и Канада. Очаква се милиони фенове от цял свят да се стекат на стадионите, за да станат част от най-големия футболен спектакъл.


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