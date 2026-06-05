Александър Донски на полуфинал в ЮАР

Александър Донски се класира за полуфиналите на престижния Чалънджър турнир на твърди кортове в Южна Африка, чийто награден фонд възлиза на внушителните 63 000 долара.

27-годишният българин, който започна надпреварата от квалификациите, демонстрира изключителен характер и борбеност в четвъртфиналния сблъсък срещу турския квалификант Тунджай Дуран. След повече от два часа и половина оспорвана битка, Донски надделя с резултат 4:6, 7:6(6), 6:2, като показа хладнокръвие в ключовите моменти на срещата.

Двамата тенисисти си размениха по осем аса, но Донски допусна 11 двойни грешки – четири повече от 21-годишния си съперник. Въпреки това, българинът успя да реализира три от единадесетте си възможности за пробив, докато отрази седем от деветте брейк точки на Дуран. Турският тенисист, който заема 645-о място в световната ранглиста, спечели половината от разиграванията на втори сервис, но това не бе достатъчно срещу устрема на Донски, който е 687-и в света.

За Александър Донски това е първо участие на полуфинал в турнир от сериите Чалънджър – постижение, което със сигурност ще му донесе ценни точки и самочувствие.

В битката за място на финала българинът ще се изправи срещу представителя на домакините Хололвам Монци, който заема 1340-о място в световната ранглиста.