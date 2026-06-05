Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Донски на полуфинал в ЮАР

Александър Донски на полуфинал в ЮАР

5 Юни, 2026 15:54 388 0

  • александър донски -
  • чалънджър-
  • турнир-
  • южна африка-
  • тенис

Срещата продължи повече от два часа и половина

Александър Донски на полуфинал в ЮАР - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Донски се класира за полуфиналите на престижния Чалънджър турнир на твърди кортове в Южна Африка, чийто награден фонд възлиза на внушителните 63 000 долара.

27-годишният българин, който започна надпреварата от квалификациите, демонстрира изключителен характер и борбеност в четвъртфиналния сблъсък срещу турския квалификант Тунджай Дуран. След повече от два часа и половина оспорвана битка, Донски надделя с резултат 4:6, 7:6(6), 6:2, като показа хладнокръвие в ключовите моменти на срещата.

Двамата тенисисти си размениха по осем аса, но Донски допусна 11 двойни грешки – четири повече от 21-годишния си съперник. Въпреки това, българинът успя да реализира три от единадесетте си възможности за пробив, докато отрази седем от деветте брейк точки на Дуран. Турският тенисист, който заема 645-о място в световната ранглиста, спечели половината от разиграванията на втори сервис, но това не бе достатъчно срещу устрема на Донски, който е 687-и в света.

За Александър Донски това е първо участие на полуфинал в турнир от сериите Чалънджър – постижение, което със сигурност ще му донесе ценни точки и самочувствие.

В битката за място на финала българинът ще се изправи срещу представителя на домакините Хололвам Монци, който заема 1340-о място в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове