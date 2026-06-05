ЦСКА започва тур за фен картите

ЦСКА стартира обиколка из България във връзка с фен регистрацията. Първият етап на инициативата обхваща 9 големи града, а скоро ще бъдат организирани посещения и в други населени места.

До края на юни ще се посетят всички локации от първия етап на кампанията, по време на която "армейските“ привърженици от съответните региони ще могат да се сдобият със своята фен карта. Тя ще осигури възможност за закупуването на абонаментни карти и билети за двубоите на любимия отбор на новия стадион "Българска армия“.

Процесът по регистрация ще продължи паралелно всеки ден и в пункта пред Сектор В на Националния стадион "Васил Левски“.

Първоначалният график е следният:

СОФИЯ - Всеки ден (работно време: 08:00-19:30 ч.)

Адрес: Сектор В, Национален стадион "Васил Левски“

ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

• Точната локация ще бъде обявена допълнително.

ВАРНА - 13 и 14 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. "Иван Вазов“ №41

БУРГАС - 20 и 21 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: хотел "България“, ул. "Александровска“ 21

СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: бул. "Хан Тервел“ 46

РУСЕ - 13 и 14 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: хотел "Дунав“, пл. "Свобода“

ШУМЕН - 11 и 12 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. "Драгоман“ 81

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 11 и 12 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

• Точната локация ще бъде обявена допълнително.

БЛАГОЕВГРАД - 20 и 21 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. "Елин Пелин“ 2

ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. "Георги Апостолов“ 13

Скоро процедурата по регистрация ще може да бъде стартирана и онлайн чрез специален портал.