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ВМРО предлага 30% таван на надценките в големите търговски вериги

ВМРО предлага 30% таван на надценките в големите търговски вериги

5 Юни, 2026 18:44 633 27

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  • цени-
  • храни

Ако държавата не предприеме мерки за възраждане на българското земеделие, сме обречени да изпаднем в невъзможност да изхранваме собственото си население, преду

ВМРО предлага 30% таван на надценките в големите търговски вериги - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ВМРО – Българско национално движение настоява правителството на Румен Радев да предприеме законодателни мерки за въвеждане на максимален таван от 30% върху търговските надценки на големите търговски вериги, опериращи на българския пазар.

През последните години българските граждани са свидетели на постоянно покачване на цените на хранителните продукти, докато доходите на голяма част от населението не нарастват със същите темпове. В същото време българските земеделци и производители са поставени в неравностойно положение от агресивните търговски практики на големите чуждестранни вериги, които диктуват условията на пазара и притискат производителите да продават на максимално ниски изкупни цени реализират огромни печалби за сметка както на производителите, така и на потребителите, посочват от пресцентъра на ВМРО.

ВМРО счита, че е недопустимо българският производител да продава своята продукция на минимална цена, а същата стока да достига до крайния потребител с многократно завишена стойност заради прекомерни търговски надценки. Тази практика унищожава конкурентоспособността на българското производство, води до фалити на малки и средни предприятия и лишава българските семейства от достъпни цени на основните хранителни продукти.

Затова настояваме държавата да въведе ясен и справедлив механизъм за ограничаване на надценките до максимум 30% за основни хранителни стоки. Подобна мярка ще допринесе за:

· по-ниски цени за българските потребители;

· по-справедливи условия за българските производители и земеделци;

· ограничаване на спекулативните практики;

· укрепване на националната икономика и хранителната сигурност;

· насърчаване на производството на българска продукция.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заявява, че държавата не може да бъде безучастен наблюдател, когато чужди икономически субекти извличат свръхпечалби от българския пазар, докато родните производители се борят за оцеляване, а българските граждани плащат все по-високи цени. Той коментира, че оповестеното от „Прогресивна България“ договорено с веригите намаление вместо реална помощ за потребителите ще се превърне в прехвърляне на тежестта върху гърба на българските производители.

Трябва да се проведат принципите от програмата „Кумчев“ – ако промоциите в магазините се искат от страна на производителя – да са за негова сметка, но ако се искат от търговските вериги – да са за тяхна.

ВМРО винаги е защитавала българския национален интерес и ще продължи да настоява за политики, които поставят на първо място българския производител, българския земеделец и българския потребител. Нашата икономика трябва да работи в полза на българските граждани, а не да обслужва единствено интересите на големи чуждестранни търговски корпорации.

Ако държавата не предприеме мерки за възраждане на българското земеделие, сме обречени да изпаднем в невъзможност да изхранваме собственото си население, посочва Каракачанов. Той цитира и някои данни, които земеделският експерт Красимир Кумчев направи обществено достояние в последните дни – в България през 2007 г. е имало 5 пъти повече земеделски стопанства в сравнение с 2025 г. и 2 пъти повече декара земи за производство на зеленчуци, докато само една от търговските вериги за този период е увеличила броя на магазините си 10 пъти.

ВМРО призовава правителството и Народното събрание да проявят политическа воля и да предприемат необходимите действия за въвеждане на мярката за 30% таван на надценките в големите търговски вериги в най-кратки срокове.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    16 4 Отговор
    Някои индивиди дори да са прави пак са отвратителни.

    18:46 05.06.2026

  • 2 66666666

    12 4 Отговор
    За Била нещо няма ли да предложиш.

    18:47 05.06.2026

  • 3 Дориана

    15 5 Отговор
    Всички провалени политици като този наизлязоха в купом да дават "съвети и предложения" Да си стои там където е на дъното. Провали се , беше съюзник на Борисов.

    18:48 05.06.2026

  • 4 Без име

    13 3 Отговор
    Те не са тук, за да печелят. Те са тук, за да ограбват.

    18:48 05.06.2026

  • 5 Ако иска !

    4 1 Отговор
    Това е Регламента !

    Ако Не може !

    Да си търси Друга Работа !

    18:49 05.06.2026

  • 6 Връщай

    8 3 Отговор
    Парите бе!

    18:49 05.06.2026

  • 7 Сатана Z

    13 6 Отговор
    Не е така.Без немските бакалии сме загинали.В тях цените са значително по-ниски от кварталните гастрономи.

    18:49 05.06.2026

  • 8 абе кой работи на 30% ?

    6 3 Отговор
    даже на промоция процентът е поне 50

    18:49 05.06.2026

  • 9 Избери евтино

    4 3 Отговор
    А не Българско.

    18:49 05.06.2026

  • 10 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    КЪВ СИ ТИ БЕ?КЪДЕ СА,, РАБОТЕЩИТЕ,, САМОЛЕТИ? КЪДЕ Е КОМИСИОНА?

    18:50 05.06.2026

  • 11 А бе

    7 2 Отговор
    Не давай акъл ,че нямаш ако го имаше щяхте да платите шведските самолети по евтини и щяха да са тук вече - шкембо

    18:59 05.06.2026

  • 12 Ехеееее

    7 1 Отговор
    Като гледам една дъъъъъълга опашка от чакащи македонци......Хайде не останаха,5000 евро парчето.

    19:00 05.06.2026

  • 13 Анонимен

    6 0 Отговор
    В много европейски държави има таван. Има и затвор за дискриминация. Само у нас ни харесват високите цени в магазина.

    19:08 05.06.2026

  • 14 Ха ха ха ха ха ха ха

    8 2 Отговор
    ВМРО умре. Отдавна

    19:08 05.06.2026

  • 15 Сталин

    6 1 Отговор
    Всеки депутат да се облага с 99% данък богатство.

    19:11 05.06.2026

  • 16 НРБ

    5 3 Отговор
    Надценките трябва да са ограничени за всички търговци ,купува за 1 евро продава 1.10 евро !! Другото е спекула !!!

    19:12 05.06.2026

  • 17 ВРЪЩАЙ

    3 2 Отговор
    ПАРИТЕ!

    19:15 05.06.2026

  • 18 Божеее

    7 2 Отговор
    Вие по време на Виденовата зима трябваше да поставите таван на цените. Когато работехме цял ден за 3000 лева, а един хляб беше стигнал 1000 лева. Една банкнота с лика на Левски струваше хляба на Българина. Беше много показателно. Тогава ни Запада ни искаше, нито Русия

    19:15 05.06.2026

  • 19 каракачанка

    1 1 Отговор
    я пак помисли 30 или 300 процента?

    19:17 05.06.2026

  • 20 мдда

    3 0 Отговор
    Рипат срещу Русия, но са русофили. Бият се за патриоти, пък пристават на комуниста Радев. Що е то?

    Коментиран от #22, #23

    19:24 05.06.2026

  • 21 Иван

    2 0 Отговор
    Да не те уволнят от Билла

    19:25 05.06.2026

  • 22 български

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "мдда":

    КАЛМУЦИ!!!

    19:26 05.06.2026

  • 23 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "мдда":

    Как какво - проруски патриоти

    19:33 05.06.2026

  • 24 Миме

    1 3 Отговор
    при бай тошо по времето на соца въобще нямаше такова нещо-"надценка",и кой гнусен богаташ е измислил че трябва да съществува "надценка"-та

    Коментиран от #25

    19:33 05.06.2026

  • 25 Селянка

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Миме":

    Ами то и нищо нямаше в магазина бяха полупразни....... Цветен телевизор респром 1100 лв юруш примоциййка. 120лв минимална заплата. На баба пенсийката 30лв абе евтинийка кило сирене 3.6 значи с една пенсия се купуваше 9 кг

    Коментиран от #27

    19:54 05.06.2026

  • 26 Селянка

    1 0 Отговор
    Ами то и нищо нямаше в магазина бяха полупразни....... Цветен телевизор респром 1100 лв юруш примоциййка. 120лв минимална заплата. На баба пенсийката 30лв абе евтинийка кило сирене 3.6 значи с една пенсия се купуваше 9 кг сиренце

    19:54 05.06.2026

  • 27 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Селянка":

    ма верно ли ма сестро,аре молим ти не лАжи кат дърт ромлянин,щот панелката ти сигур е баш от бай тошовото време

    19:59 05.06.2026

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