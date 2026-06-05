ВМРО предлага 30% таван на надценките в големите търговски вериги

ВМРО – Българско национално движение настоява правителството на Румен Радев да предприеме законодателни мерки за въвеждане на максимален таван от 30% върху търговските надценки на големите търговски вериги, опериращи на българския пазар.
През последните години българските граждани са свидетели на постоянно покачване на цените на хранителните продукти, докато доходите на голяма част от населението не нарастват със същите темпове. В същото време българските земеделци и производители са поставени в неравностойно положение от агресивните търговски практики на големите чуждестранни вериги, които диктуват условията на пазара и притискат производителите да продават на максимално ниски изкупни цени реализират огромни печалби за сметка както на производителите, така и на потребителите, посочват от пресцентъра на ВМРО.
ВМРО счита, че е недопустимо българският производител да продава своята продукция на минимална цена, а същата стока да достига до крайния потребител с многократно завишена стойност заради прекомерни търговски надценки. Тази практика унищожава конкурентоспособността на българското производство, води до фалити на малки и средни предприятия и лишава българските семейства от достъпни цени на основните хранителни продукти.
Затова настояваме държавата да въведе ясен и справедлив механизъм за ограничаване на надценките до максимум 30% за основни хранителни стоки. Подобна мярка ще допринесе за:
· по-ниски цени за българските потребители;
· по-справедливи условия за българските производители и земеделци;
· ограничаване на спекулативните практики;
· укрепване на националната икономика и хранителната сигурност;
· насърчаване на производството на българска продукция.
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заявява, че държавата не може да бъде безучастен наблюдател, когато чужди икономически субекти извличат свръхпечалби от българския пазар, докато родните производители се борят за оцеляване, а българските граждани плащат все по-високи цени. Той коментира, че оповестеното от „Прогресивна България“ договорено с веригите намаление вместо реална помощ за потребителите ще се превърне в прехвърляне на тежестта върху гърба на българските производители.
Трябва да се проведат принципите от програмата „Кумчев“ – ако промоциите в магазините се искат от страна на производителя – да са за негова сметка, но ако се искат от търговските вериги – да са за тяхна.
ВМРО винаги е защитавала българския национален интерес и ще продължи да настоява за политики, които поставят на първо място българския производител, българския земеделец и българския потребител. Нашата икономика трябва да работи в полза на българските граждани, а не да обслужва единствено интересите на големи чуждестранни търговски корпорации.
Ако държавата не предприеме мерки за възраждане на българското земеделие, сме обречени да изпаднем в невъзможност да изхранваме собственото си население, посочва Каракачанов. Той цитира и някои данни, които земеделският експерт Красимир Кумчев направи обществено достояние в последните дни – в България през 2007 г. е имало 5 пъти повече земеделски стопанства в сравнение с 2025 г. и 2 пъти повече декара земи за производство на зеленчуци, докато само една от търговските вериги за този период е увеличила броя на магазините си 10 пъти.
ВМРО призовава правителството и Народното събрание да проявят политическа воля и да предприемат необходимите действия за въвеждане на мярката за 30% таван на надценките в големите търговски вериги в най-кратки срокове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
18:46 05.06.2026
2 66666666
18:47 05.06.2026
3 Дориана
18:48 05.06.2026
4 Без име
18:48 05.06.2026
5 Ако иска !
Ако Не може !
Да си търси Друга Работа !
18:49 05.06.2026
6 Връщай
18:49 05.06.2026
7 Сатана Z
18:49 05.06.2026
8 абе кой работи на 30% ?
18:49 05.06.2026
9 Избери евтино
18:49 05.06.2026
10 Боруна Лом
18:50 05.06.2026
11 А бе
18:59 05.06.2026
12 Ехеееее
19:00 05.06.2026
13 Анонимен
19:08 05.06.2026
14 Ха ха ха ха ха ха ха
19:08 05.06.2026
15 Сталин
19:11 05.06.2026
16 НРБ
19:12 05.06.2026
17 ВРЪЩАЙ
19:15 05.06.2026
18 Божеее
19:15 05.06.2026
19 каракачанка
19:17 05.06.2026
20 мдда
Коментиран от #22, #23
19:24 05.06.2026
21 Иван
19:25 05.06.2026
22 български
До коментар #20 от "мдда":КАЛМУЦИ!!!
19:26 05.06.2026
23 Ха ха
До коментар #20 от "мдда":Как какво - проруски патриоти
19:33 05.06.2026
24 Миме
Коментиран от #25
19:33 05.06.2026
25 Селянка
До коментар #24 от "Миме":Ами то и нищо нямаше в магазина бяха полупразни....... Цветен телевизор респром 1100 лв юруш примоциййка. 120лв минимална заплата. На баба пенсийката 30лв абе евтинийка кило сирене 3.6 значи с една пенсия се купуваше 9 кг
Коментиран от #27
19:54 05.06.2026
26 Селянка
19:54 05.06.2026
27 Миме
До коментар #25 от "Селянка":ма верно ли ма сестро,аре молим ти не лАжи кат дърт ромлянин,щот панелката ти сигур е баш от бай тошовото време
19:59 05.06.2026