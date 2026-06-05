Опасения за ескалация с Москва! САЩ отменят продажбата на ракети "Toмахоук" на страните от НАТО

Пентагонът най-вероятно ще отмени плана за доставка на ракети Tomahawk в Германия поради опасения, че Русия ще го възприеме като ескалация. Това е поредната стъпка в мащабното отстъпление на САЩ от ангажиментите им към НАТО, пише Politico, цитиран от Фокус.

Според данни на двама европейски и един американски служител, Вашингтон се опасява, че разполагането на високоточни ракети в центъра на Европа може да провокира отговор от Москва. Всяко решение за отмяна на споразумението, сключено още по време на администрацията на Байдън, ще остави Берлин без оръжия, които германските лидери считат за критично необходими.

Вторият фактор е изчерпването на американските запаси. САЩ изразходваха хиляди ракети Tomahawk и Patriot през първите седмици на войната с Иран. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Конгреса, че възстановяването на запасите ще отнеме "месеци и години“.

Отмяната на доставките на Tomahawk е част от по-мащабното оттегляне на Вашингтон от съюзниците през пролетта Пентагонът отмени разполагането на 5000 американски войници в Германия; обявено е намаляване на изтребителите, дроновете и морските подразделения в региона; върховният командващ на НАТО генерал Гринкевич заяви, че Европа "може и трябва да поеме отговорност за собствената си отбрана“.