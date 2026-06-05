Опасения за ескалация с Москва! САЩ отменят продажбата на ракети "Toмахоук" на страните от НАТО

Пентагонът най-вероятно ще отмени плана за доставка на ракети Tomahawk в Германия поради опасения, че Русия ще го възприеме като ескалация. Това е поредната стъпка в мащабното отстъпление на САЩ от ангажиментите им към НАТО, пише Politico, цитиран от Фокус.
Според данни на двама европейски и един американски служител, Вашингтон се опасява, че разполагането на високоточни ракети в центъра на Европа може да провокира отговор от Москва. Всяко решение за отмяна на споразумението, сключено още по време на администрацията на Байдън, ще остави Берлин без оръжия, които германските лидери считат за критично необходими.
Вторият фактор е изчерпването на американските запаси. САЩ изразходваха хиляди ракети Tomahawk и Patriot през първите седмици на войната с Иран. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Конгреса, че възстановяването на запасите ще отнеме "месеци и години“.
Отмяната на доставките на Tomahawk е част от по-мащабното оттегляне на Вашингтон от съюзниците през пролетта Пентагонът отмени разполагането на 5000 американски войници в Германия; обявено е намаляване на изтребителите, дроновете и морските подразделения в региона; върховният командващ на НАТО генерал Гринкевич заяви, че Европа "може и трябва да поеме отговорност за собствената си отбрана“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Европееца ЦЪ! говедо до край!
Коментиран от #6, #11, #25
18:50 05.06.2026
2 Вкарват малко разум
18:51 05.06.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #7
18:51 05.06.2026
4 име
18:52 05.06.2026
5 никаква вяра на евреи
18:52 05.06.2026
6 Американското разузнаване
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Знае, че Русия няма да ги гали, както съжалява хохохолите Имат данни за руските оръжия и тяхната сила. Наясно са,че не могат да им се противопоставят
18:53 05.06.2026
7 Ами спасява го
До коментар #3 от "Сатана Z":за да има какво да източва
18:53 05.06.2026
8 Бялджип
Коментиран от #18
18:54 05.06.2026
9 Зодиак
18:54 05.06.2026
10 няма как
18:55 05.06.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Прав си, ама на бай Дончо нали знаеш че не трябва да се има вяра.... Сутрин едно, на обяд друго, а вечерта се е врътнал на сто и няколко градуса..... А евро пуделите и на малките деца им е ясно, че са слабо умни, А за каята и урсулата хептен.....
18:56 05.06.2026
12 Без име
18:57 05.06.2026
13 стоян георгиев
18:57 05.06.2026
14 Бате Дони мисли за съединените щати
Нали в Брюксел се правят на много Велики и не го подкрепят той бил длъжен да ги дундурка цял живот и да им дава. Скатаваха се правиха се на хитри й като навремето нашия Бай Тошо но накрая големия брат им го вкара в снишено положение. Всички тук сме губещи въпросът е дали управляващите в Брюксел ще го осъзнаят и ще се опита да коригира политиката си и дали някой ще му обърне внимание.
18:57 05.06.2026
15 Сатана Z
Този ход е част от по-голямо намаляване на участието на САЩ в НАТО, включително изтеглянето на хиляди американски войници от Германия, се посочва в статията.
18:57 05.06.2026
16 az СВО Победа 81
Е, сега процесът на изтегляне вече е в ход...
Коментиран от #34
18:57 05.06.2026
17 Софиянец
18:58 05.06.2026
18 име
До коментар #8 от "Бялджип":Шизофренията на русофобите се изразява в едновременния страх от руска агресия и вярата, че руснаците са пияни некадърници, които с това темпо ще им трябват още 35г за да стигнат до Киев. А междувременно някои хора правят печелят от войната като им смучат парите.
18:58 05.06.2026
19 Хихихи
18:58 05.06.2026
20 az СВО Победа 81
"Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!"
18:59 05.06.2026
21 Архимандрисандрит Бибиян
19:00 05.06.2026
22 Варненец
Няма къде да избягате, безгръбначни подлоги, всички при съби и дилов син ще отидете!
Коментиран от #30
19:00 05.06.2026
23 кккккккккк
19:02 05.06.2026
24 Атина Палада
19:06 05.06.2026
25 Ердоган
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Копейка: Браво на Тръмп, скоро Русия започва принудителен внос на Лада, матрьошки и самовари, пак ще е като при Бай Тошо
Коментиран от #27
19:09 05.06.2026
26 Ае нема нужда
Сичко кошмарно за монгольята и пен ДЕЛА..... тепърва предстои
Ееееедехееее
Коментиран от #28, #36
19:12 05.06.2026
27 Атина Палада
До коментар #25 от "Ердоган":Ето ти България при Бай ти Тошо ..
Коментиран от #40
19:12 05.06.2026
28 У ДРИ ЦЕКО
До коментар #26 от "Ае нема нужда":У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА...ГНЯС .
СИЧКО А СТАНЕ КОЗИНА И УШИ
19:14 05.06.2026
29 Мишел
Коментиран от #32
19:15 05.06.2026
30 Хихихи
До коментар #22 от "Варненец":Алкашки пен Дел фантазии, та оня Узкоглазия педофил и ху есос ,от 2 014 оше превзема Покровск и Купянск, бе гагаузин изпе дерастен . Не мое си опази КЕН ефо монголски, денонощно дронове долбят Петербург и московия
Хихихихихи
19:21 05.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
19:28 05.06.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":Путин им го каза-" НАТО в границите от 1991"
Коментиран от #37
19:39 05.06.2026
35 Хахаха!🎺🥳😀
19:39 05.06.2026
36 Идиотино прозт
До коментар #26 от "Ае нема нужда":Господ ти е Тангра ..Монголско куче татарино монголоиден
Коментиран от #39
19:42 05.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 не може да бъде
19:48 05.06.2026
39 Ае нема нужда
До коментар #36 от "Идиотино прозт":290 г... Монголо- Татарските мелезаци от селото московия ,беа роби у ХАГАНАТА!
85 г.. монголо- Татарските роби москаля беа роби у.. Великото ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!
Ае цаливай КУ РАна рамАзан като оня пиздоглазия пе ДАЛ
АааааааХахахаха
Коментиран от #41
19:49 05.06.2026
40 Така де
До коментар #27 от "Атина Палада":И накрая когато България рухна тотално икономически, вие комунистите свалихте Т. Живков от власт, изключихте го от партията и го разкарвахте като някой углавен престъпник по милиционерските участъци.
Коментиран от #43
19:51 05.06.2026
41 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "Ае нема нужда":Какво е това "ХАГАНАТА"? Не сме чували за него. Село в Краснодарския край?
Коментиран от #44
19:52 05.06.2026
42 СУПЕР
19:56 05.06.2026
43 Рублевка
До коментар #40 от "Така де":Страхливите български военни не изпълниха своята клетва и не разгониха тълпите протестъри, както направи Китай.
Затова Китай за 35 години стана най-развитата страна в света, а България keнeф на Европа.
19:56 05.06.2026
44 290 г.. роби
До коментар #41 от "Хахаха!🎺🥳😀":На Монголо- Татарския Хаганат,..85 г.. роби във ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО,..и 65 г... съществуване на московия с после... ВСЕ!
Ха-ха-ха
20:01 05.06.2026
45 Значиии,
20:03 05.06.2026