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Опасения за ескалация с Москва! САЩ отменят продажбата на ракети "Toмахоук" на страните от НАТО

Опасения за ескалация с Москва! САЩ отменят продажбата на ракети "Toмахоук" на страните от НАТО

5 Юни, 2026 18:48 1 908 45

  • томахоук-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • пентагон-
  • русия-
  • доналд тръмп

Всяко решение за отмяна на споразумението, сключено още по време на администрацията на Джо Байдън, ще остави Берлин без оръжия, които германските лидери считат за критично необходими

Опасения за ескалация с Москва! САЩ отменят продажбата на ракети "Toмахоук" на страните от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Пентагонът най-вероятно ще отмени плана за доставка на ракети Tomahawk в Германия поради опасения, че Русия ще го възприеме като ескалация. Това е поредната стъпка в мащабното отстъпление на САЩ от ангажиментите им към НАТО, пише Politico, цитиран от Фокус.

Според данни на двама европейски и един американски служител, Вашингтон се опасява, че разполагането на високоточни ракети в центъра на Европа може да провокира отговор от Москва. Всяко решение за отмяна на споразумението, сключено още по време на администрацията на Байдън, ще остави Берлин без оръжия, които германските лидери считат за критично необходими.

Вторият фактор е изчерпването на американските запаси. САЩ изразходваха хиляди ракети Tomahawk и Patriot през първите седмици на войната с Иран. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Конгреса, че възстановяването на запасите ще отнеме "месеци и години“.

Отмяната на доставките на Tomahawk е част от по-мащабното оттегляне на Вашингтон от съюзниците през пролетта Пентагонът отмени разполагането на 5000 американски войници в Германия; обявено е намаляване на изтребителите, дроновете и морските подразделения в региона; върховният командващ на НАТО генерал Гринкевич заяви, че Европа "може и трябва да поеме отговорност за собствената си отбрана“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    53 12 Отговор
    Американците проявяват някакъв разум поне в това отношение
    Европееца ЦЪ! говедо до край!

    Коментиран от #6, #11, #25

    18:50 05.06.2026

  • 2 Вкарват малко разум

    40 5 Отговор
    Ако остане на западналитеЕврококошки ще си запалят г....и ще предизвикат ТСВ.

    18:51 05.06.2026

  • 3 Сатана Z

    39 9 Отговор
    Един вид,по този начин Бай Дончо спасява Европейският райх от гибел.

    Коментиран от #7

    18:51 05.06.2026

  • 4 име

    30 7 Отговор
    Зеленкио наркоман с радост ще вземе парите на НАТО-овците за да им продаде мултики на ракетки розаво фламинго! Така и не разбрахме дали арабите са се излъгали да му дадат някоя пара за антидроновите системи, но миналия ден Иран избомби летището в Кувейт.

    18:52 05.06.2026

  • 5 никаква вяра на евреи

    28 4 Отговор
    и никаква милост във важният момент

    18:52 05.06.2026

  • 6 Американското разузнаване

    34 9 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Знае, че Русия няма да ги гали, както съжалява хохохолите Имат данни за руските оръжия и тяхната сила. Наясно са,че не могат да им се противопоставят

    18:53 05.06.2026

  • 7 Ами спасява го

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    за да има какво да източва

    18:53 05.06.2026

  • 8 Бялджип

    39 3 Отговор
    Само кръгъл глупак(каквито тук не липсват), може да допусне, че Русия ще напада Германия, или въобще че се готви да воюва с НАТО. Това вярват западните зомбирани и уплашени хорица, но тук на Балканите мнозинството е далеч по-трезво.

    Коментиран от #18

    18:54 05.06.2026

  • 9 Зодиак

    6 15 Отговор
    Таурус.

    18:54 05.06.2026

  • 10 няма как

    23 5 Отговор
    Да доставят в Германистан нещо, което го нямат. Те свършиха собствените си запаси от Томахоук срещу Иран, сега тепърва ще ги попълват и евентуално ще вдигат производството, какво остава за натюфците.

    18:55 05.06.2026

  • 11 Европеец

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Прав си, ама на бай Дончо нали знаеш че не трябва да се има вяра.... Сутрин едно, на обяд друго, а вечерта се е врътнал на сто и няколко градуса..... А евро пуделите и на малките деца им е ясно, че са слабо умни, А за каята и урсулата хептен.....

    18:56 05.06.2026

  • 12 Без име

    20 5 Отговор
    Тръмп, Си и Путин си поделиха света. Европа и Бангладеш, примерно, са поставени на едно ниво, не разбрахте ли?

    18:57 05.06.2026

  • 13 стоян георгиев

    22 5 Отговор
    Хихихи! Русия диктува вече! Жълтопаветните дбили си останаха с пръст в кафявата уста 😂😂😂

    18:57 05.06.2026

  • 14 Бате Дони мисли за съединените щати

    17 4 Отговор
    Какво му пука за европейския съюз.
    Нали в Брюксел се правят на много Велики и не го подкрепят той бил длъжен да ги дундурка цял живот и да им дава. Скатаваха се правиха се на хитри й като навремето нашия Бай Тошо но накрая големия брат им го вкара в снишено положение. Всички тук сме губещи въпросът е дали управляващите в Брюксел ще го осъзнаят и ще се опита да коригира политиката си и дали някой ще му обърне внимание.

    18:57 05.06.2026

  • 15 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Politico съобщава, че Пентагонът планира да спре доставките на крилати ракети „Томахоук“ на Германия поради опасения, че това може да ескалира напрежението с Русия.

    Този ход е част от по-голямо намаляване на участието на САЩ в НАТО, включително изтеглянето на хиляди американски войници от Германия, се посочва в статията.

    18:57 05.06.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    23 4 Отговор
    САЩ ще се изтеглят от Европа, отдавна е известно. Когато ви го казвах, много тук се смееха невярващо....

    Е, сега процесът на изтегляне вече е в ход...

    Коментиран от #34

    18:57 05.06.2026

  • 17 Софиянец

    16 4 Отговор
    Натовския позор няма край 🤭

    18:58 05.06.2026

  • 18 име

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Бялджип":

    Шизофренията на русофобите се изразява в едновременния страх от руска агресия и вярата, че руснаците са пияни некадърници, които с това темпо ще им трябват още 35г за да стигнат до Киев. А междувременно някои хора правят печелят от войната като им смучат парите.

    18:58 05.06.2026

  • 19 Хихихи

    15 4 Отговор
    Евродебилите осъзнават ли какво дбили са или още им трябва, бухахаха

    18:58 05.06.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    14 3 Отговор
    Днес на ПМИФ 2026г. Путин заяви:

    "Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья!"

    18:59 05.06.2026

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    6 11 Отговор
    Продажби нема да има шо че си ги прават сами

    19:00 05.06.2026

  • 22 Варненец

    19 6 Отговор
    Виждам съвсем скоро как родните евроатлантически лакеи ще се избият кой пръв да върне паметника на Съветската армия 😅
    Няма къде да избягате, безгръбначни подлоги, всички при съби и дилов син ще отидете!

    Коментиран от #30

    19:00 05.06.2026

  • 23 кккккккккк

    15 5 Отговор
    Путин, Си Дзипин и Вовата се разбраха в Пекин да закрият глобалисткото жендърско либерастко недоносче ЕС и това за което пишете тук е част от тая договорка..

    19:02 05.06.2026

  • 24 Атина Палада

    11 4 Отговор
    САЩ немат вече томаховки.. Министър на отбраната им каза,че резерва им е критичен..

    19:06 05.06.2026

  • 25 Ердоган

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Копейка: Браво на Тръмп, скоро Русия започва принудителен внос на Лада, матрьошки и самовари, пак ще е като при Бай Тошо

    Коментиран от #27

    19:09 05.06.2026

  • 26 Ае нема нужда

    7 6 Отговор
    Пръвия опит с Украинска Балистика е супер Успешен! F P S7...е ОГИН! Следва 6 Пъти по- мощната...F P 9 и след това пръвите 88 бройки отлитат за московия и кремля!
    Сичко кошмарно за монгольята и пен ДЕЛА..... тепърва предстои
    Ееееедехееее

    Коментиран от #28, #36

    19:12 05.06.2026

  • 27 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ердоган":

    Ето ти България при Бай ти Тошо ..

    Коментиран от #40

    19:12 05.06.2026

  • 28 У ДРИ ЦЕКО

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Ае нема нужда":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА...ГНЯС .
    СИЧКО А СТАНЕ КОЗИНА И УШИ

    19:14 05.06.2026

  • 29 Мишел

    8 6 Отговор
    Смешно е да се надяваш да уплашиш с дозвукови Томахоук, тези, който може да ти отвърнат с хиперзвукови ракети .

    Коментиран от #32

    19:15 05.06.2026

  • 30 Хихихи

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Варненец":

    Алкашки пен Дел фантазии, та оня Узкоглазия педофил и ху есос ,от 2 014 оше превзема Покровск и Купянск, бе гагаузин изпе дерастен . Не мое си опази КЕН ефо монголски, денонощно дронове долбят Петербург и московия
    Хихихихихи

    19:21 05.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    5 3 Отговор
    Няма ги необходимите ракети ,които са изразходвани скоро престижно по заповед на Рижият перчем.Необходими са години за да се възстановят.Колкото и да желаят в Европа реалността се разминава с очакванията.Всички те са се взривили в земята на персите,заради голямото желание на съществото с шест пръста и с уши като пеленгатори на Гестапо.Кутията на Пандора вече е отворена...

    19:28 05.06.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    Путин им го каза-" НАТО в границите от 1991"

    Коментиран от #37

    19:39 05.06.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    Къде ще изтезават пан Зеленко? В Гуантанамо или на Лубянка?

    19:39 05.06.2026

  • 36 Идиотино прозт

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ае нема нужда":

    Господ ти е Тангра ..Монголско куче татарино монголоиден

    Коментиран от #39

    19:42 05.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Каквито и грешки да допуска Тръмп каквито и грешки да са направили всички бивши американски президенти без САЩ /и Турция/ НАТО е един книжен тигър!?А САЩ не могат вече да водят войната на два фронта -украински и ирански /ако не броим китайския фронт/!?Но според мен има и по-важна причина САЩ да се дистанцират от Украйна - вие ми кажете каква ценност представлява сега Украйна -разбита промишленост съсипана икономика финанси селско стопанство и инфрастуктура наполовина намаляло население при това травматизирано за дълги години една от най-ниските раждаемости в Европа раждаемост предполагаща големи демографски проблеми в бъдеще загубени важни територии /20% не са много но не са и малко/!?Украйна вече има ценност само за определени среди на Запад като източник на омраза против всичко руско терен за нанасяне на удари срещу Русия и като острие с-у Русия и полигон за изпитание на оръжия ....като същевременно и тази" ценност " се обезценява с доста висока скорост!?!?тези които считат че руснаците са глупаци и няма да се възползват от тези обстоятелства според мен те са именно глупаците !?А в САЩ също не са глупаци и си знаят добре интереса ...но не бих казал това за р-ството на ЕС!?А войната ще се води още доста време и ще продължава да нанася щети на всички ...е който издържи и има повече оръжия ...това е !?

    19:48 05.06.2026

  • 39 Ае нема нужда

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Идиотино прозт":

    290 г... Монголо- Татарските мелезаци от селото московия ,беа роби у ХАГАНАТА!
    85 г.. монголо- Татарските роби москаля беа роби у.. Великото ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!

    Ае цаливай КУ РАна рамАзан като оня пиздоглазия пе ДАЛ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #41

    19:49 05.06.2026

  • 40 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    И накрая когато България рухна тотално икономически, вие комунистите свалихте Т. Живков от власт, изключихте го от партията и го разкарвахте като някой углавен престъпник по милиционерските участъци.

    Коментиран от #43

    19:51 05.06.2026

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ае нема нужда":

    Какво е това "ХАГАНАТА"? Не сме чували за него. Село в Краснодарския край?

    Коментиран от #44

    19:52 05.06.2026

  • 42 СУПЕР

    0 0 Отговор
    ЗНАЧИ ВОЙНАТА СЕ ОТЛАГА ? УРСУЛА ЩЕ СЕ ЯДОСА НА ДОНИ.

    19:56 05.06.2026

  • 43 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Така де":

    Страхливите български военни не изпълниха своята клетва и не разгониха тълпите протестъри, както направи Китай.
    Затова Китай за 35 години стана най-развитата страна в света, а България keнeф на Европа.

    19:56 05.06.2026

  • 44 290 г.. роби

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На Монголо- Татарския Хаганат,..85 г.. роби във ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО,..и 65 г... съществуване на московия с после... ВСЕ!
    Ха-ха-ха

    20:01 05.06.2026

  • 45 Значиии,

    0 0 Отговор
    за да вземе пентагонът такова решение,руснаците са ги убедили недвусмислено!Пък евроатлантиците да го тълкуват както им е угодно!

    20:03 05.06.2026