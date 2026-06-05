СА МВР София тръгва на европейски поход с Благой Георгиев и международни звезди

СА МВР София, гордият първенец на България в плажния футбол, се готви за истинско предизвикателство – участие в престижната Шампионска лига на Европа. От 7 до 14 юни, слънчевият португалски град Назаре ще бъде арена на битки между най-добрите отбори на континента, а българският тим е готов да защити честта на родния спорт.

Воден от харизматичния играещ треньор Филип Филипов – легенда на националния отбор и носител на престижни отличия в плажния футбол, СА МВР София се впуска в турнира с амбиция и самочувствие. Към състава се присъединява и бившият национал Благой Георгиев, чието име е добре познато на футболните фенове у нас и в чужбина. Тимът се подсилва и от четирима класни чуждестранни играчи: японските техничари Таказуке Гото и Каики Томита, португалския национал Алешандре Соуза и опитния руски страж Роман Васеньов. Тази интернационална селекция обещава зрелищни двубои и незабравими емоции за феновете.

Столичният отбор ще открие участието си в група "F" на 7 юни от 14:15 часа българско време, когато ще се изправи срещу френския Севен. В групата са още холандският Алтена и кипърският Пафос.