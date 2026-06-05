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BYD иска да победи Tesla в още един сектор

BYD иска да победи Tesla в още един сектор

5 Юни, 2026 18:33 549 1

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Компанията работи над хуманоидни роботи

BYD иска да победи Tesla в още един сектор - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като систематично изпревари Tesla по годишен обем на продажбите в световен мащаб и си осигури короната на доминираща сила на пазара на електромобили, BYD вече насочва поглед далеч отвъд традиционната сглобяваща линия. В рамките на мащабен стратегически завой изпълнителният вицепрезидент на BYD Ли Ке потвърди, че компанията активно разработва свой собствен парк от хуманоидни роботи. Вместо да ограничава това високотехнологично начинание в корпоративните изследователски лаборатории, фирмата планира агресивно разгръщане на пазара, като използва своята масивна глобална инфраструктура от автомобилни дилъри, за да продава и обслужва тези двукраки машини редом с електрическите си автомобили.

За да ускори навлизането си в този нов сектор, BYD прескача бавния, традиционен инженерен цикъл в полза на рамка с отворена платформа, като се възползва от съвместни партньорства с утвърдени доставчици на роботика. Сложните софтуерни и хардуерни архитектури, определящи съвременните интелигентни превозни средства – включително усъвършенствано зрително възприятие, платформи за крайни изчисления, батерии с висока плътност и прецизни електрически задвижващи механизми споделят идентични инженерни корени с хуманоидната роботика. BYD вече разгръща своя първоначален тестов флот в своите производствени заводи по целия свят и в шоурумите си в чужбина, залагайки, че безпрецедентната си вертикална интеграция и опитът си в производството на големи обеми ще ѝ позволят да мащабира производството на роботи по-бързо от чисто технологичните стартъпи.

Докато Tesla непрекъснато доминира в заглавията с широко разгласената си програма Optimus, реалната технологична надпревара на място в Китай се движи с ужасяващо темпо. Самата скорост на този инженерен бум беше напълно демонстрирана на неотдавнашния полумаратон за хуманоидни роботи E-Town в Пекин в който над 100 автономни и дистанционно управлявани машини се справиха с комплексен маршрут от 21 километра. В центъра на вниманието беше самонавигиращият се андроид на име Lightning, проектиран от производителя на смартфони Honor.


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