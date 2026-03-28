ПСЖ задържа Кварацхелия

Пари Сен Жермен няма намерение да се разделя с крилото Хвича Кварацхелия, съобщава журналистът Николо Шира. В клуба разглеждат 25-годишния грузинец като ключова фигура в състава и планират да го задържат и през следващите сезони, предава БТА. Въпреки това интерес към футболиста има, като Арсенал обмисля възможността да го привлече през лятото на 2026 година. Кварацхелия премина в ПСЖ през януари 2025-а, а договорът му с парижани е до юни 2029 година.

Според оценките на Transfermarkt стойността на играча е около 90 милиона евро. През настоящия сезон той има 37 мача във всички турнири, в които е реализирал 12 гола и е направил 7 асистенции.