Кварацхелия вярва: ПСЖ може да спечели Шампионската лига за втора поредна година

Хвича Кварацхелия е убеден, че ПСЖ има сили да защити трофея си в Шампионската лига преди финала срещу Арсенал в събота.

Френският шампион ще опита да стане първият отбор след Реал Мадрид, който успява да спечели турнира в два поредни сезона. Миналата година тимът на Луис Енрике разби Интер с 5:0 във финала.

Тогава Кварацхелия също се разписа, а сега грузинецът вярва, че отборът отново е готов за голямата сцена.

„Знаем, че сме действащите шампиони. В началото на турнира нещата не се развиха така, както искахме, но с течение на сезона намерихме ритъма си и започнахме да играем по начина, по който можем“, заяви той пред “UEFA com”.

„Доказахме, че можем да победим всеки, когато играем нашия футбол и даваме всичко на терена.“

Кварацхелия е сред големите фигури на ПСЖ в елиминациите този сезон. Грузинският национал има участие в 10 гола в директните фази на турнира, сред които седем попадения и три асистенции, повече от всеки друг играч.

Освен това той се превърна и в първия футболист, участвал в гол или асистенция в седем поредни мача от елиминациите в рамките на един сезон в Шампионската лига.

ПСЖ влиза във финала и с впечатляваща резултатност - 44 отбелязани гола в турнира, като единствено Барселона от сезон 1999/00 има повече в едно издание.

„Много отбори вече знаят как играем и се опитват да спират силните ни страни, но ние показахме, че можем да намираме решения срещу всеки съперник“, добави Кварацхелия.