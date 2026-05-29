Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кварацхелия вярва: ПСЖ може да спечели Шампионската лига за втора поредна година

Кварацхелия вярва: ПСЖ може да спечели Шампионската лига за втора поредна година

29 Май, 2026 07:00 598 1

  • хвича кварацхелия-
  • псж-
  • футбол

Грузинската звезда вярва, че парижани имат всичко необходимо, за да защитят европейската си титла срещу Арсенал

Кварацхелия вярва: ПСЖ може да спечели Шампионската лига за втора поредна година - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хвича Кварацхелия е убеден, че ПСЖ има сили да защити трофея си в Шампионската лига преди финала срещу Арсенал в събота.

Френският шампион ще опита да стане първият отбор след Реал Мадрид, който успява да спечели турнира в два поредни сезона. Миналата година тимът на Луис Енрике разби Интер с 5:0 във финала.

Тогава Кварацхелия също се разписа, а сега грузинецът вярва, че отборът отново е готов за голямата сцена.

„Знаем, че сме действащите шампиони. В началото на турнира нещата не се развиха така, както искахме, но с течение на сезона намерихме ритъма си и започнахме да играем по начина, по който можем“, заяви той пред “UEFA com”.

„Доказахме, че можем да победим всеки, когато играем нашия футбол и даваме всичко на терена.“

Кварацхелия е сред големите фигури на ПСЖ в елиминациите този сезон. Грузинският национал има участие в 10 гола в директните фази на турнира, сред които седем попадения и три асистенции, повече от всеки друг играч.

Освен това той се превърна и в първия футболист, участвал в гол или асистенция в седем поредни мача от елиминациите в рамките на един сезон в Шампионската лига.

ПСЖ влиза във финала и с впечатляваща резултатност - 44 отбелязани гола в турнира, като единствено Барселона от сезон 1999/00 има повече в едно издание.

„Много отбори вече знаят как играем и се опитват да спират силните ни страни, но ние показахме, че можем да намираме решения срещу всеки съперник“, добави Кварацхелия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубаво

    1 1 Отговор
    ще е Арсенал да ги удари тези грандомански арабски притежания!

    07:28 29.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове