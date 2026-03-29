Ансамбълът ни се класира за финала на пет топки на СК в София

Ансамбълът на България се класира за финала на пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в София. В първото си участие за сезона съставът в лицето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова представи много силно съчетание и получи оценка от 27.950 точки (12.400 трудност, 8.050 артистичност и 7.500 изпълнение). Така възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева заеха първо място в квалификацията и ще спорят за отличията във финала в понеделник. Българките са и начело във временното класиране за многобоя след първия уред.

На второ място при петте топки се нареди отборът на Германия с 27.050 точки, следван от Узбекистан с 26.750. Със същия резултат, но извън топ 3, остана съставът на Русия, който участва с неутрален статут. Беларус е десети с 24.100 точки. Олимпийският шампион Китай заема пета позиция с 26.600, а световният първенец Япония остана девети с 24.300 и не успя да се класира за финала.

В неделя ансамблите ще представят съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България ще стартира с номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Състезанието продължава с квалификациите при индивидуалните гимнастички. Стилияна Николова ще играе с бухалки и лента от 9:30 часа, а Ева Брезалиева ще излезе на подиума с обръч и топка в сесията от 16:50 часа.

Шампионите в многобоя при жените и ансамблите ще бъдат определени в неделя, а финалите на отделните уреди са насрочени за понеделник.