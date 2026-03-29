Ансамбълът ни се класира за финала на пет топки на СК в София

29 Март, 2026 09:00 908 6

Българките са и начело във временното класиране за многобоя след първия уред

Снимка: Анна Недкова, БФ художествена гимнастика
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ансамбълът на България се класира за финала на пет топки на Световната купа по художествена гимнастика в София. В първото си участие за сезона съставът в лицето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова представи много силно съчетание и получи оценка от 27.950 точки (12.400 трудност, 8.050 артистичност и 7.500 изпълнение). Така възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева заеха първо място в квалификацията и ще спорят за отличията във финала в понеделник. Българките са и начело във временното класиране за многобоя след първия уред.

На второ място при петте топки се нареди отборът на Германия с 27.050 точки, следван от Узбекистан с 26.750. Със същия резултат, но извън топ 3, остана съставът на Русия, който участва с неутрален статут. Беларус е десети с 24.100 точки. Олимпийският шампион Китай заема пета позиция с 26.600, а световният първенец Япония остана девети с 24.300 и не успя да се класира за финала.

В неделя ансамблите ще представят съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България ще стартира с номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Състезанието продължава с квалификациите при индивидуалните гимнастички. Стилияна Николова ще играе с бухалки и лента от 9:30 часа, а Ева Брезалиева ще излезе на подиума с обръч и топка в сесията от 16:50 часа.

Шампионите в многобоя при жените и ансамблите ще бъдат определени в неделя, а финалите на отделните уреди са насрочени за понеделник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Е как така?!

    1 2 Отговор
    Кой е участвал само с една топка?! И.....Е ли могла бухалката да изпълнява съчетания?!

    Коментиран от #2

    09:05 29.03.2026

  • 2 питай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е как така?!":

    маоси

    09:06 29.03.2026

  • 3 Всеки ден световни

    1 1 Отговор
    Айде, пак всеки ден ще стават световни шампионки! Тая раевица няма срам, няма мярка в простотията. Нищо ново под слънцето, на кой са изтрябвали тия подрипания на важните девойки, само те знаят колко са необходими на световната икономика.

    09:59 29.03.2026

  • 4 Тираджия

    0 1 Отговор
    И аз в нашия вход съм най добър с две топки.....

    11:17 29.03.2026

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    ШампионКите в многобоя при жените ...

    13:47 29.03.2026

  • 6 яйла

    0 0 Отговор
    А съчетанията им с 5 обръча и 5 чифта бухалки,кога ще бъдат? Съчетанията са:С ленти,с топки,с обръчи и с бухалки.

    13:52 29.03.2026

